Сказочные мотивы Суздаля: коллекция Alena Akhmadullina весна-лето 2025

Коллекция весна-лето 2025 от Alena Akhmadullina – это смелое погружение в атмосферу русского Возрождения, где древние традиции встречаются с современными тенденциями моды. Новая серия, вдохновленная богатым наследием Суздаля – города, отмечающего свою тысячелетнюю историю – умело переосмысливает культурные мотивы и превращает их в актуальные образы для современной женщины.





В центре творческой работы – игра фактур и деталей, характерная для старинных изразцов и архитектурных шедевров. В коллекции ярко заигрывает мотив грифона – крылатого льва с головой птицы, который, словно сказочный талисман, переносит нас в мир мифологии и волшебства. Тщательная прорисовка и имитация глазуровки в принтах придают каждому элементу неповторимую текстуру, словно оживляя древние росписи. Помимо этого, дизайнеры использовали мотивы полевых цветов, выполненных в акварельной технике, что придает образам свежесть и легкость.





Что касается формы, то в коллекции можно увидеть как строгие, приталенные жакеты, так и объемные силуэты, где современная динамика встречается с отголосками средневековых линий. Невероятная игра контрастов – от легкого шифона до плотного шелка и льна – создает ощущение роскоши и утонченности. Русские мотивы прослеживаются в каждом шве: от узоров, напоминающих национальные платки, до фигурной стежки, ставшей визитной карточкой бренда. Нестандартная техника обработки тканей – ручное создание объемной фактуры из косых полос шифона – превращает каждое изделие в настоящее произведение искусства, где традиция и инновация идут рука об руку.





Фотосессия, выполненная талантливым Максимом Чуркиным, подчеркнула всю глубину и многослойность коллекции. Образы, подобранные стилистами Мишей и Китти для модели Алекс из Аванта, а также изысканные бьюти-решения от Алексея Молчанова и Юлии Букреевой, создают эффектный визуальный ряд, в котором каждая деталь говорит о приверженности бренда Alena Akhmadullina к русскому национальному стилю.