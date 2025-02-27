Неделя моды в Лондоне: 5 главных трендов сезона осень-зима 2025

Клетка или "тартан"

Тартан, исторически ассоциируемый с шотландскими горцами, снова появился на подиуме Недели моды в Лондоне. Клетчатый узор добавил в свою коллекцию Дэниел Ли, креативный директор Burberry, представив классические юбки-килты. Бренд Jawara Alleyne показал мастер-класс авангардных форм, созданных из клетчатой ткани, а Stefan Cooke осовременил тартан, предложив носить платья в широкую клетку.





Укороченные пальто "Toggle"

Пальто-дафлкот, или "Toggle", – это исконно английская верхняя одежда из плотной шерсти прямого кроя с деревянными застежками. В Лондоне такие полупальто можно было увидеть на подиумах британских брендов Labrum и S.S. Daley.





Мохнатый мех

Уже не раз за последние сезоны мы говорили об актуальности меха во всех его проявлениях. Этот сезон Недели моды не стал исключением: меховые топы, горжетки на плечи, платья в пол из шкур животных были повсюду. Особенно отличилась в этой меховой эпопее ирландский дизайнер Симон Роша – практически в каждом образе ее новой коллекции присутствовал мех. В некоторых случаях модели были одеты исключительно в меховые наряды.

Элегантность снова в моде

Казалось бы, в погоне за новыми открытиями, такими как рыцарские доспехи, в моде уже не остается места для классической красоты. Однако это не так. Лондонские дизайнеры не забыли про элегантные образы. За женственность в этом сезоне отвечали модельеры Ричард Куинн и Дилара Финдикоглу.

Бренд Richard Quinn буквально устроил зимнюю сказку на подиуме: во время прохода моделей падал искусственный снег, который усыпал весь зрительский зал. Каждый образ был вдохновлен романтизмом 60-х: пышные юбки-пачки, свадебные платья, декорированные крупными бантами и розами.





Дилара Финдикоглу, в отличие от Ричарда Куинна, – приверженка сексуальной женственности, так называемого la femme fatale. В ее коллекции не было заснеженной сказки, но зато можно было увидеть кожу, ажурные чулки, корсеты на шнуровках и полуобнаженные образы – все то, что идеально подходит для роковой женщины.

Подводя итоги завершившейся Недели моды, можно сказать одно: срочно добавляйте в гардероб жокейские сапоги, вооружайтесь меховыми горжетками и клетчатыми изделиями. А вот рыцарские доспехи могут подождать до следующего сезона.