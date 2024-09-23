Показ Gucci на Миланской неделе моды: повседневное великолепие

«Повседневное великолепие – это кожа, нижнее белье, силуэты 60-х ... и момент, когда солнце опускается в море в конце августовского дня»,

– говорит итальянец.



Показ Gucci SS25 проходил в миланском музее искусства и дизайна La Triennale. Дизайнер воссоздал в залах ощущение бесконечного лета, оформление было выполнено в закатных тонах – от желтого к оранжевому и красному.

Первым образом показа стал шерстяной бомбер в сочетании со свободными брюками и кроссовками. Стиль casual вообще главенствовал в весенне-летней коллекции бренда – пальто оверсайз сочетались с майками и мальчишескими джинсами.





К середине показа стало понятно, чем вдохновлялся дизайнер, создавая свои модели – теплый летний вечер, шум прибоя, красочный закат. В коллекции много ярких аксессуаров – шелковые платки с архивными принтами, большие солнцезащитные очки, громоздкие украшения.





Де Сарно представил также культовые платья из белого джерси, вдохновленные осенней коллекцией Тома Форда 1996 года, но в более насыщенных цветах, с золотыми повязками в форме бамбука и колье-чокерами.





Пальто же из плетеной рафии темно-зеленого цвета с цветочным принтом и отделкой в морском стиле в сочетании с широкополыми шляпами от солнца, были созданы дизайнером как отсылка к модному стилю 60-х.





Не обошел Де Сарно в своей коллекции и образы для красной дорожки – для знаменитостей, таких как Кирстен Данст, Дакота Джонсон и Дейзи Эдгар-Джонс, было приготовлено платье без рукавов с блестками, идеально для выхода в свет.





Как и в прошлом году, главенствующим цветом бренда остался роскошный и благородный бордово-красный оттенок – он пришел на смену микелевскому зеленому.





Завершился же показ композицией Fiordaliso 1986 года "Non Voglio Mica La Luna" – «музыка, на которой я вырос», – объяснил Де Сарно за кулисами, после того как направился прямиком в объятия к своим родителям.