Оверсайз с секретом: учимся у Ким Кардашьян

Роман Уралович

Верхняя одежда оверсайз – главный тренд холодного сезона. Это не только модно, но еще удобно и практично. В таком образе, будто с мужского плеча, есть что-то хулиганское и слегка небрежное. Но каждой девушке даже зимой хочется выглядеть как звезда, а не как «свой парень». О том, что нужно носить в холодное время, чтобы чувствовать себя желанной, рассказал Роман Уралович, соучредитель российского бренда молодежной одежды a quick buck.

Фото - пресс-служба a quick buck

Мисс Х

Сексуальность – это, прежде всего, внутреннее состояние уверенности, но чтобы она звучала ярко, надо обладать определенной долей смелости. Этому можно поучиться у селебрити, например, у Ким Кардашьян. Ким стала известна благодаря своим пышным формам, узкой талии и провокационным образам. Девушка выбирает одежду силуэта Х, которая подчеркивает преимущества ее фигуры. Звезда стала эталоном для многих женщин по всему миру. Даже известные модельеры не скрывают, что вдохновляются образом Кардашьян, создавая свои новые коллекции. Грамотная красивая картинка – успех для любой марки одежды. Ким не изменяет себе даже в ненастную погоду. Она продолжает подчеркивать изгибы тела с помощью стрейчевых тканей, но при этом прячется от холода под массивной верхней одеждой.

Ким Кардашьян, фото из соцсетей

Чтобы визуально создать желанный силуэт Х, можно воспользоваться корректирующим бельем. Интересным решением будет внешний корсет, который сделает акцент на талии. Больше вариантов можно подсмотреть и у других звезд. Х силуэт в свое время носили Мэрлин Монро, Мадонна, Моника Белуччи, Дженифер Лопес и многие другие.

Теплый оверсайз

В этом сезоне Ким продемонстрировала новый тренд – совмещение Х-силуэта с верхней одеждой оверсайз. На зиму Кардашьян выбрала длинный пуховик светло-розового цвета. Этой зимой в тренде все оттенки розового и лавандового. Преимущество пуховика-одеяла не только в том, что он закрывает ноги и согревает даже в самые суровые холода. Такая модель визуально добавляет несколько сантиметров роста.

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Ким Кардашьян, фото из соцсетей

Под низ звезда надела черный обтягивающий комбинезон, который и создает актуальный Х-силуэт. Чтобы ноги кались длиннее, Ким подобрала обувь не контрастного цвета. Сапоги будто бы сливаются с комбинезоном, делая ноги бесконечно длинными. Узкий мыс удлиняет стопу, а тонкий высокий каблук делает образ изящным и женственным.

Фото - пресс-служба a quick buck

Похожий образ Ким создавала, выбрав черную массивную дубленку с лацканами из искусственного меха. Под нее Кардашьян надела обычную майку и обтягивающие кожаные pantaboots – брюки, сливающиеся с сапогами. Верхняя одежда оверсайз в сочетании с х-силуэтом делают фигуру тонкой, подчеркивая хрупкость. Даже в зимний период можно оставаться женственной и сексуальной и при этом не мерзнуть. Главное не стесняться использовать секреты звезд.