Дюнная романтика: калининградский бренд Miditi представил на Московской неделе моды коллекцию, вдохновленную песком

Калининградский бренд Miditi, который существует на модном горизонте с 2014 года, представил на Московской неделе моды коллекцию, навеянную романистическими образами прекрасных путешественниц, преодолевающих свой путь сквозь песчаные дюны и прибрежную Балтику. Изящные силуэты, плавные линии и мягкие формы – все это дополнено многослойными фактурами и сложносочиненными головными уборами, закрывающими вуалью лица загадочных моделей.





В линейке, представленной на подиуме в рамках Недели моды в Москве, у бренда Miditi 23 изделия, выполненных преимущественно из натуральных премиальных тканей: струящиеся платья из шелковой органзы, атласной вискозы, трикотажные водолазки и маски, защищающие лица от песка и других раздражителей.

"Нас две сестры – Маша и Даша, – а еще с нами в коллаборации дизайнер Дмитрий Кудрявцев. Мы с Балтики и всегда позиционировали себя как калининградский бренд. Сама идея коллекции – это пески времени, где каждая песчинка – напоминание о прошлом. Наша область с богатейшей кёнигсбергской историей, и мы бы хотели стать такими хранителями прошлого, рассматривая песок как "песчинки истории", – рассказывает Мария Титова.

Ранее Miditi не выпускал кутюрные подиумные истории. У бренда довольно обширная "ассортиментная матрица" – более 500 артикулов. Коллекция, представленная на Московской неделе моды, вторая в хронике бренда. Первая была вдохновлена сущностью морской стихии – "Вода. Начало", – теперь за основу взята дала другая стихия – песка.





"Придумали образы девушек-путешественниц, заблудившихся в дюнах. – делится Мария Титова. – "Цветовая гамма опять же спокойная, природная: благородные оттенки песка – от практически белого "мальдивского" и светло-бежевого до темно-шоколадного, поблескивающего от солнечных лучей. Приступая к коллекции, мы обратились к историческим фактам, изучали старинные книги, артефакты, и наши головные уборы непростые, это референсы 17-18-го веков. У нас портовый город, и корабли прошлого, их паруса – они были похожей формы с нашими головными уборами. Ну и, конечно, в коллекции много родного янтаря, собранного с берегов Балтийского моря. Он вплетен в образы, в аксессуары, украшения – янтарные пуговки на одежде, бусины на шнурках, сумочках. Все – ручная работа".





По словам Марии, следующая коллекция также продолжит тему стихий. Она отмечает, что бренд старается придерживаться концепции "тихой роскоши" – женственной и интеллигентной.