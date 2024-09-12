Осень в дениме: выбираем модные джинсовые вещи

Сложно представить наш гардероб без денима: так или иначе, джинсовые вещи есть у каждой из нас. В теплое время года дизайнеры предлагают нам носить светлую и цветную джинсу, а в холодное – советуют обращаться к темным и классическим синим оттенкам.

На подиумных показах осенне-зимних коллекций 2024 было много джинсовых образов в темно-сером и темно-синем цветах, преимущественно чистых оттенков, без подтонов и "варенки". Вы только посмотрите, как стильно и дорого смотрится классический костюм из однотонной джинсовой ткани у Dolce&Gabbana и платье на молнии у Carolina Herrera!

Классический синий джинсовый цвет – идеальный базовый вариант, который никогда не выходит из моды. Многие fashion-бренды включили синий деним в свои осенние коллекции.

Ранней осенью очень актуальна верхняя джинсовая одежда: на смену классической джинсовке пришли стильные тренчи и косухи из денима. Сочетайте их со свободными джинсами того же тона – получится завершенный образ.

Если вы еще не обзавелись джинсовыми комбинезоном и юбкой в пол, то теперь самое время это исправить. Юбку легко стилизовать, надев оверсайз-джинсовку такого же цвета, а комбинезон самодостаточен сам по себе или с тренчем из денима.

Помимо джинсовой одежды, в моду снова вошли сумки из денима: носите их при создании тотал-луков из денима или как самостоятельный аксессуар.







