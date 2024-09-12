Осень в дениме: выбираем модные джинсовые вещи

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Одежда из джинсы уже много лет не выходит из топа актуальных трендов. Рассказываем про самые модные тенденции и фасоны вещей из денима.

Сложно представить наш гардероб без денима: так или иначе, джинсовые вещи есть у каждой из нас. В теплое время года дизайнеры предлагают нам носить светлую и цветную джинсу, а в холодное – советуют обращаться к темным и классическим синим оттенкам.

На подиумных показах осенне-зимних коллекций 2024 было много джинсовых образов в темно-сером и темно-синем цветах, преимущественно чистых оттенков, без подтонов и "варенки". Вы только посмотрите, как стильно и дорого смотрится классический костюм из однотонной джинсовой ткани у Dolce&Gabbana и платье на молнии у Carolina Herrera! 

Фото: архивы пресс-служб. Dolce&Gabbana FW24; Carolina Herrera FW24; AcneStudios FW24.

Классический синий джинсовый цвет – идеальный базовый вариант, который никогда не выходит из моды. Многие fashion-бренды включили синий деним в свои осенние коллекции.Фото: архивы пресс-служб. Diesel FW24; Chanel FW24; Versace FW24

Ранней осенью очень актуальна верхняя джинсовая одежда: на смену классической джинсовке пришли стильные тренчи и косухи из денима. Сочетайте их со свободными джинсами того же тона – получится завершенный образ.

Фото: архивы пресс-служб. Джинсовая укороченная дубленка, Love Republic; Джинсовый тренч оверсайз, Sela; Джинсовая куртка-косуха, Zarina.

Если вы еще не обзавелись джинсовыми комбинезоном и юбкой в пол, то теперь самое время это исправить. Юбку легко стилизовать, надев оверсайз-джинсовку такого же цвета, а комбинезон самодостаточен сам по себе или с тренчем из денима. 

Фото: архивы пресс-служб. Джинсовая куртка оверсайз, Sela; Джинсовый комбинезон с рукавами, Lime; Широкие джинсы, Ostin.

Помимо джинсовой одежды, в моду снова вошли сумки из денима: носите их при создании тотал-луков из денима или как самостоятельный аксессуар.

Фото: архивы пресс-служб. Сумка The Crystal Denim Small Tote Bag, Marc Jacobs; Джинсовая сумка кросс-боди, Dolce&Gabbana; Стеганая сумка-тоут, Lime


Мария Орешкина

Редактор

 

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