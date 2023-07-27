Отход от пышности и акцент на фигуре, но без излишней сексуальности: модные платья на выпускной 2023 года для 11-го класса

Приближается один из прекрасных вечеров в жизни каждой девушки — выпускной. Красавицы выбирают себе наряды и стремятся выглядеть очаровательно и модно. В этом году важнее всего в выпускном наряде будет передать красоту молодости и хрупкой фигуры, изящества и юности. Давайте вместе разберемся, что будет в тренде 2023 года.

Модные тенденции в выпускных платьях 2023 года

Прежде всего отметим, что эротичные и откровенные образы точно не в моде в этом году. Кроме того, стилисты отходят от пышных платьев и больше подчеркивают прелести девичьих фигур, при этом без излишней сексуальности. Важно соблюдать очень тонкую грань между нежностью и откровенностью.

Акцент делается на греческом стиле, а-силуэте, а также на «русалке». В тренде 2023 года также многослойная юбка — воздушная, но не очень пышная.

При этом модных оттенков в этом году будет очень много. Чаще всего предпочтение будут отдавать синему, черному, бирюзовому, серому, белому, бордо. По-прежнему занимают уверенные позиции платья пастельных тонов.

Также стилисты советуют на этот раз уменьшить блеск и дополнение различными аксессуарами. Сделайте в своем образе лишь небольшие акценты — получится просто и со вкусом. Чтобы выглядеть изысканно, не нужно перегружать образ.

В 2023 году значительно уменьшится количество разрезов и вырезов, хотя часто спинка будет открыта.

В модных выпускных платьях для одиннадцатиклассниц будет много прозрачных вставок, которые сделают наряд еще более нежным и женственным.

Что касается тканей, то в этом году в моде легкие, струящиеся фактуры, кружева. Прекрасно выглядит выпускное платье с контрастной отделкой, а также со структурными элементами.

Наконец, о длине. В моде в 2023 году будут и платья миди, и короткие, и с асимметричным низом, и даже платья-рубашки. Главное — чтобы наряд был идеально подобран по фигуре и действительно вам шел.

Актуальные цвета выпускных платьев для одиннадцатиклассниц

В 2023 году модными цветами платьев для выпускниц-одиннадцатиклассниц будут:

персиковый;

кремовый;

бежевый;

розовый;

лиловый;

серый;

коралловый;

молочный;

бордовый;

синий;

фиолетовый;

белый;

черный.

Важно отметить, что в этом году принтов в выпускных платьях будет очень мало. Чаще всего это будут цветы, листья или ветки.

Модные фасоны выпускных платьев

Все реже выпускницы выбирают пышные платья на выпускной вечер. Чаще это мини, миди, платье-рыбка.

Также стилисты приятно удивят нас женственными платьями на выпускной с эффектным вырезом на ноге, чувственными моделями выпускных нарядов, расширяющимися от груди, и неповторимыми платьями с декольте, оголенной спиной и шлейфом, который можно снять. Также в списке модных платьев присутствует асимметрия.

Главное в 2023 году — меньше пафоса и больше женственности.

Модные ткани

В 2023 году выпускные платья для одиннадцатиклассниц будут выполнены из шифона, гипюра, кружева и других струящихся и легких тканей.

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Длинные платья на выпускной

Особенно эффектно и модно будет выглядеть выпускница в платье длиной в пол. Самый модный фасон сезона — платье «рыбка».

Настоящий хит этого года — огромное разнообразие платьев в дуэте шелка и сетки.

Также остаются актуальными платья с облегающим лифом и пышной юбкой и классические стильные вечерние платья. Однако былой пышности юбки больше нет. Вместо нее появились сборки и защипы.

В нарядах в пол могут быть нежное кружево, шлейф, открытая спина. Важно отметить, что наряды в стиле девяностых свою актуальность давно утратили.

Очень аккуратно будьте с белыми платьями, чтобы вы не были похожи на невесту. Лучше все-таки отдать предпочтение, например, лиловому, синему, изумрудному, голубому, бежевому цветам.

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Короткие платья для выпускниц-одиннадцатиклассниц

Если вы считаете, что платье миди — это несколько «тяжеловато», можете повыбирать из множества модных коротких платьев 2023 года.

Вам по душе наверняка будут игривые модели как ультракороткой длины, так и до колена. Это может быть прелестный фасон «бэби долл», соблазнительное бюстье с короткой пышной юбкой, расшитой цветами и бабочками.

Прекрасно держат форму модели с низом платья с воланами.

Кроме того, интересное решение выпускного платья -— модель в черных тонах, с минимальным дизайном. В таком платье вы будете утонченной и стильной особой.

Приспущенные плечи и банты

Очень интересно смотрятся модели выпускных платьев с приспущенными плечами. Это настоящий модный тренд этого сезона. Юная особа в таком наряде выглядит очень трогательно и нежно. Практически во всех фасонах может быть такое решение. Главное — чтобы вам нравилось и было уютно.

Приспущенные плечи в облегающих длинных моделях придают женственности, но немного взрослят. Идеальное решение — короткие платья с этой изюминкой.

Не поскупились стилисты и с бантами, которые подходят абсолютно ко всем фасонам выпускных платьев 2023 года.

При этом стоит отметить, что банты могут быть абсолютно везде, в том числе на спине, на поясе, на лифе или плече. Длинные концы или короткие, широкие или узкие, пышные или плоские… Одним словом, перед вами огромный выбор.

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Перья в качестве декора

Модными в этом году будут модели выпускных платьев, декорированные перьями. Причем перья несут разную нагрузку в моделях: в одних — это декор, а в других — материал для одной из основ платья, его низа или верха.

Декор перьями может выглядеть как небольшие броши, так и целые стилистические композиции. Такие платья действительно смотрятся красиво и стильно.

Стоит сказать о таких моделях выпускных платьев, в которых верх выполнен из ткани, а низ — из перьев. Дизайнеры очень интересно обыграли такие варианты. Модели таких платьев разнятся как короткими прямыми юбками, либо пышными с воланами из перьев, так и длинными в пол.

В длинных моделях платьев фасона «рыбка» «хвост» изготовлен из эффектных перьев. Модель потрясающе красивая, а в разных цветовых решениях просто фантастическая.

Какими аксессуарами дополнить выпускное платье

Наконец, следует сказать о таком важном моменте на выпускной вечер, как дополнение наряда аксессуарами.

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Хорошенько продумайте свой образ, подберите подходящие украшения, туфли, сумочку. Возможно, нужно прихватить с собой шаль. Это все позволит расставить нужные акценты в вашем образе, выгодно дополнит его.

И последние штрихи — красивый вечерний макияж и стильная прическа.

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Итоги

В модных платьях для выпускниц 11-го класса в 2023 году в тренде натуральность, нежность и скромность. Никакой вульгарности и излишней сексуальности.

В этом году пышные платья не в моде — лучше подчеркнуть фигуру и сделать образ не помпезным, а сдержанным и монохромным.

В цветовой гамме преобладает нежность, как и в макияже и прическе. Будьте юной принцессой — скромной и женственной.