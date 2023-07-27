Женские зимние шапки на Wildberries

Как же обойтись во время зимних холодов без теплой шапки? Причем не стоит думать, что этот предмет гардероба можно выбрать быстро и не опираясь на модные тенденции года. Стилисты позаботились о том, чтобы с использованием этого предмета одежды вы могли создать милый и яркий образ и выглядели стильно и красиво.

Зимой 2023 года самыми модными считаются балаклава, капор, вязаная и меховая ушанка, шапка из ангоры. Кроме того, очень актуальны классические вязаные модели с отворотом и шапки бини.

Выбор женских зимних шапок на Wildberries

Интересно и модно смотрятся на женщинах и в особенности на молодых девушках шапки-ушанки. Они могут быть выполнены крупной вязкой, в рубчик, быть вязаными и с козырьком. Трендовые цвета — бежевый, голубой, с графикой и кисточками. А если подобрать под этот головной убор шарф, то получится прекрасный комплект, в котором вы будете чувствовать себя тепло, комфортно и стильно.

Выбор ушанок очень большой, но в приоритете в 2023 году все же объемные меховые ушанки, вязаные варианты пастельных или натуральных оттенков, классические модели. Такие шапки можно подобрать под шубу, пальто, дубленку или спортивную верхнюю одежду.

Обратите внимание на MYSHKYN Шапку женскую зимнюю, шапку-ушанку на флисе с подкладкой. Стоимость такой шапки 1 260 ₽. Женская шапка без надписи за счет крупной плотной вязки прекрасно держит форму. Сейчас доступны к заказу белая, черная, бежевая, лавандовая и светло-бежевая женские шапки.

Также тренд сезона — комплекты шапка-косынка. На сайте «Вайлдберриз» также предлагаются вашему вниманию такие изделия. Например, FOMAS Комплект (шапка, косынка). Комплект состоит из теплой удлиненной шапки-колпака и косынки. Вязаная шапка бини утеплена поларфлисом — материалом, обладающим уникальными терморегулирующими свойствами. Комплект выполнен из натуральной пряжи. Цена комплекта — 2 191 ₽.

Кроме того, в интернет-магазине вы найдете огромное множество меховых шапок. Вот несколько их вариантов, которые на пике моды в этом сезоне. Мutaev Шапка женская зимняя тёплая из натурального меха. Она выполнена из натурального меха королевского кролика рекс. Основа — двойной трикотаж, сквозь ячейки которого вплетены меховые нити. Они придают изделиям пластичность, невесомость и окутывающее тепло.

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Или еще более шикарный вариант — Меховой Век Шапка женская зимняя меховая. Шапка женская зимняя "Малика" из натурального меха кролика Рекс (Rex) на трикотажной основе — модный тренд наступающего сезона. Универсальная модель подойдет на любой возраст. Стильная зимняя шапка отлично сочетается с разными видами верхней одежды — с шубой, пальто, пуховиком или курткой. Изюминка изделия — объемное украшение сзади из кусочков меха кролика, создающее неповторимый орнамент. Цена — 3 144 ₽.

Этой зимой и весной в моде также шапки бини. В интернет-магазине в этом направлении представлены несколько вариантов. Например, TOM&JANE Шапка женская зимняя вязаная бини на флисе со снудом. Этот головной убор очень теплый и смотрится красиво и женственно. Стоимость его — 1 323 ₽. Отметим, что шапки бини очень теплые и практичные. Они отлично обхватывают голову, закрывая уши и лоб. Такая красота впишется в любой стиль. Модели спокойных расцветок отлично сочетаются с классическими двубортными пальто, дерзкими бомберами и яркими шубами.

Модная женская зимняя шапка является обязательным атрибутом холодного времени года. Выберите правильный головной убор, который вам к лицу — и будете выглядеть неотразимо, а главное — чувствовать себя комфортно. И Wildberries вам в этом поможет!