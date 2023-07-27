Вечно актуальные и самые эффектные: модные черные платья на 2023 год

Казалось бы, ну что необычного в черном платье? И что тут можно придумать еще нового? Но на самом деле, легендарное «маленькое черное платье» с каждым годом обновляется, добавляются новые детали и акценты, и оно снова «играет» по-новому.

Кроме того, не забывайте, что 2023-й — год Черного кролика. И ваше черное платье в это время будет как никогда уместным и приносящим удачу.

Чем же удивит этот обязательный предмет гардероба каждой уважающей себя женщины в 2023 году?

Универсальное и модное черное платье: тенденции 2023 года

О, как же это знакомо каждой из нас, когда суетишься, спешишь куда-то и до последней минуты не знаешь, что же надеть. К тому же, хочешь не просто выглядеть достойно, но и произвести классный эффект! В это мгновение и приходит в голову отличная идея — надеть то самое черное платье, в котором есть все: и строгость, и элегантность, и женственность, и тот самый нужный эффект.

Черное платье -— настоящее спасение в самых разных случаях и ситуациях. Ведь благодаря ему есть отличная возможность создать разнообразные образы и всегда при этом выглядеть просто неотразимо.

В 2023 году модными будут как короткие черные вечерние платья, так и офисные варианты, и оверсайз, и платья-футляры. Разнообразие наблюдается и в материалах. При этом приветствуется смешение стилей и многообразие аксессуаров.

Какие же модели черных платьев будут актуальны в 2023 году?

Не классикой единой

Конечно, можно выбрать классический вариант черного платья, о котором говорила легендарная Коко Шанель. Такое платье как всегда популярно и уместно. Но мода не стоит на месте, нужно рассматривать и другие варианты.

В 2023 году будет множество модных маленьких черных платьев, которые очень сильно отличаются от классической модели. Мода вносит современные и более новые и актуальные элементы во все предметы одежды, и платье не является исключением. А каждый дизайнер делает образ по-своему, внося в него интересные элементы, интерпретируя классику по-новому.

Поэтому не зацикливаемся на классических канонах моды, идем вперед в ногу со временем.

Единственное правило остается неизменным во все времена и в любом уголке мира — черные платья нужно уметь носить и правильно сочетать с другими предметами гардероба и аксессуарами.

Читайте также: Какие модные правила будет диктовать его величество кардиган в 2023 году

Модные фасоны и модели черного платья в 2023 году

Сегодня понятие «маленькое черное платье» значительно расширено. Оно может быть как очень коротким, так и длиной до колен.

Напомним, что та же Коко Шанель говорила о традиционном варианте черного платья, которое прикрывало колени, имело небольшой круглый вырез и длинные рукава. Сейчас черное платье может быть самой разной длины — как гораздо короче, так и длиннее, с рукавами или без, со скромным вырезом или очень откровенным декольте, как приталенного силуэта, так и свободное.

Классическое платье

При этом классическое черное платье идеально смотрится на любой фигуре и по-настоящему украшает женщину. Наконец, это неотъемлемая часть базового гардероба. Оно подойдет в любой ситуации и обстановке.

Платье-футляр

Платье-футляр будет настоящим трендом 2023 года. Это отличный вариант для офисной работы, деловых встреч и других рабочих мероприятий. Не думайте, что футляр — это скучно. Ведь в 2023 году эта модель будет дополнена оригинальными вырезами, модными рукавами-фонариками, различным декором, в том числе вышивкой, драпировкой и прочими элементами.

Легкие и полупрозрачные

Такие смелые варианты будут выглядеть более откровенно, и они, конечно же, не подойдут для офисов и деловых мероприятий.

Платье из полупрозрачной ткани может понадобиться красавицам, которые идут на свидание, на вечеринку или просто посидеть с друзьями в кафе. При этом прозрачные вставки могут быть в месте декольте или на боках, на рукавах. Наконец, прозрачной может быть верхняя юбка платья.

Кружевное платье

Не теряют своей актуальности и маленькие кружевные черные платья. Они также считаются вечерним нарядом.

Кожаное платье

В 2023 году будут модными черные кожаные платья. При этом очень актуальна как черная кожа, так и бордо, красная, коричневая или даже белая.

Интересный дизайн

Не обязательно, чтобы маленькое черное платье было выполнено в рамках стиля. Много моделей появится с одним рукавом, с открытыми плечами, с асимметрией или вставками других тканей или цветов. Не бойтесь экспериментировать.

Может быть выполнено платье и из разного материала, в том числе из шелка, бархата, кожи, с разными дополнениями декора — замками, карманами, оборками, пуговицами.

Читайте также: Модные женские спортивные костюмы 2023 года с фото

Как правильно носить маленькое черное платье

К черному платью важно правильно подобрать обувь и аксессуары. При этом важно знать: чем проще платье, его фасон и крой, тем больше вариантов комбинирования можно придумать.

Если хотите создать элегантный и деловой образ, то лучше подобрать под свое черное платье туфли-лодочки и аккуратную сумочку. А если добавить в эту картинку красивые и аккуратные украшения, прическу и неброский макияж, то и вовсе получится идеальный образ для торжественного вечернего мероприятия.

Вам нужен повседневный образ? Дополните свое маленькое черное платье кедами, слипонами, сандалиями, а в более холодное время — ботинками или сапогами на низком ходу. Из верхней одежды подойдут как пальто, так и кардиган или куртка-косуха. Да, еще и прихватите с собой рюкзак. В украшениях придерживайтесь принципа минимализма.

​

Что касается аксессуаров, то самыми подходящими будут изящные пояса в тон сумки или обуви, платки и шарфики.

Завершить образ поможет яркая красная помада.

Читайте также: Модные шарфы и платки в 2023 году: простой и эффективный способ сделать образ ярким и стильным

Итоги

Маленькое черное платье — это вечная классика, но из года в год в нем добавляются более актуальные и модные элементы, меняется фасон и добавляются различные элементы декора.

В 2023 году черные платья приветствуются разной длины, а также в разных тканевых исполнениях.

С помощью черного платья можно создавать образ в самых разных стилях, варьируя обувь, верхнюю одежду и аксессуары.