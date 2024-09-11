Модные женские куртки осенью 2024 года: обзор главных трендов сезона

Выбор стильной и функциональной верхней одежды – момент, который становится актуальным для любой представительницы прекрасного пола с наступлением прохладного сезона. Дизайнеры постарались удовлетворить самые взыскательные требования, представив модные женские куртки осенью 2024 года чрезвычайным разнообразием фасонов, материалов и расцветок. В этой статье Клео.ру делает обзор самых актуальных тенденций, на которое обязательно стоит обратить внимание девушкам, следящим за последними модными веяниями.

Главные тренды женских курток осенью 2024

Тенденции в мире моды постоянно претерпевают изменения. Это в полной мере прослеживается в дизайнерских коллекциях, в которых представлены осенние куртки 2024 года. Найти для себя подходящую модель смогут и любительницы классики, и почитательницы дерзких креативных луков. В чем не стоит сомневаться, так это в возможности пополнить свой гардероб верхней одеждой, которая стопроцентно впишется в стилистику выбранного вами образа. Далее Клео.ру приводит обзор топовых моделей, отличающихся по крою, тканям и цветовой гамме.





Материалы осенних курток

Разнообразие фактур – то, чему дизайнеры уделили особое внимание при создании коллекций. В зависимости от индивидуальных предпочтений вы сможете выбрать вещь из мягкого уютного материала или сделать куртку акцентной, отдав предпочтение сложному рельефу и блеску. Стильные куртки для женщин в этом сезоне характеризуются тенденциями:

Мягкая фактура в этом сезоне признана неоспоримым трендом. Примером выступают уютные плюшевые модели или бархатные фасоны, придающие образу изысканные черты.





Сочетание кожи и меха продолжает оставаться вне конкуренции. Ярким примером выступают куртки-авиаторы, содержащие овчинную подстежку, которые станут отличным вариантом для позднего сезона.





При создании моделей, выполненных в спортивной или кэжуал стилистике, разрешены любые эксперименты с фактурами. В коллекциях можно встретить фасоны бомберов и пуховиков, изготовленные из денима, кожи, бархата, болоньевой ткани, дополненной стеганой прошивкой.





Расцветки осенних курток

Удачно подобранная тональность верхней одежды придает образу неповторимый стиль и индивидуальность. В этом сезоне модельеры предлагают нам обратить внимание на такие трендовые расцветки:

Неизменно актуальной остается классика, представленная черными, коричневыми, бежевыми оттенками.

Противоположная тенденция – верхняя одежда, выполненная в яркой тональности и максимально привлекающая внимание. К числу особых трендов относятся Viva Magenta, представляющий собой компромисс между розовым и фиолетовым, а также сочная фуксия.

При желании придать образу подчеркнуто женственные черты особого внимания заслуживают нежные персиковые и сиреневые оттенки.





Короткие осенние куртки

При желании в полной мере продемонстрировать достоинства фигуры настоящей находкой станут модные фасоны женских курток, представленные в укороченной длине. При этом модели отличаются по стилистике, олицетворяя собой классику или представляя свободный крой оверсайз. Клео.ру выделяет такие топовые фасоны коротких курток:

Бомберы продолжают оставаться уверенным выбором девушек, предпочитающих образы в стиле кэжуал или спортивную стилистику. Такие модели предлагается обыграть акцентными рукавами, которые создаются с приспущенной линией проймы или в дутом варианте. Также допустима необычная комбинация с широким поясом, подчеркивающим линию талии.





Кожаные «косухи» не сдают своих позиций на модном олимпе. Такие куртки встречаются как в лаконичном исполнении, так и в дерзком байкерском стиле, сопровождающимся декором в виде металлических заклепок.





Плюшевые модели, дополненные английским воротником или стойкой, идеально впишутся в повседневные расслабленные луки. Такие куртки можно сочетать с флисовыми спортивными костюмами, джинсами всевозможных фасонов.





Длинные осенние куртки

Верхняя одежда, длина которой заканчивается ниже уровня бедер, незаменима для поздней осени, когда функциональность выходит на первый план. Удлиненные модные фасоны женских курток представлены такими трендами:

Куртка-пальто – модель, которая продолжает удерживать уверенные позиции на модном олимпе. Особую популярность завоевал фасон «кокон», который в этом сезоне сопровождается зауженным низом, покатыми плечами и стеганой прошивкой.





Настоящим хитом сезона признана куртка бойфренда, отличительной чертой которой является крой, напоминающий мужской. При этом изделие создается в варианте оверсайз, благодаря чему существует возможность поддеть любой утепленный свитер толстой вязки. Крупные накладные карманы, контрастная молния или окантовка – детали, которые придадут вещи особый шарм.





Куртка-пуховик – практичное решение для прохладной погоды. Его можно подобрать как их традиционного болоньевого материала, так и провести эксперименты с фактурой, отдав предпочтение бархатной или лакированной кожаной модели.





Подведем итог

Модные женские куртки осенью 2024 года порадуют разнообразием дизайнов, благодаря чему выбор подходящей верхней одежды не составит особого труда для любой представительницы прекрасного пола. Короткие или удлиненные, лаконичные или дерзкие модели – все это можно встретить в актуальных коллекциях.