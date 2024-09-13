Модные брюки осенью 2024 года: топ популярных фасонов для разных типов фигур

Практичный предмет гардероба пользуется неизменной популярностью среди представительниц прекрасного пола, что становится особенно актуальным и востребованным в прохладный сезон. Модные брюки осенью 2024 года представлены разнообразными тенденциями, среди которых любая девушка подберет вариант на свой вкус. Трендовые фасоны, предложенные в дизайнерских коллекциях, дадут возможность идеально вписать данный элемент гардероба в общую концепцию образа и предпочитаемую стилистику. В этой статье Клео.ру делает обзор популярных моделей, на которые стоит обратить особое внимание.

Основные тренды брюк на осень 2024

Дизайнеры постарались привнести максимальное разнообразие в свои коллекции, уделив внимание оформлению моделей, делая их креативными и универсальными одновременно. Тренды брюк представлены классическими прямыми, широкими и зауженными фасонами. Для любого покроя предусмотрена вариативность дизайнов, благодаря чему удастся с легкостью подобрать для себя подходящий вариант, учитывая особенности фигуры. Так, широкие модели могут плавно расширяться книзу или напротив, иметь сужение штанин, характерное для «бананов». Узкие фасоны предлагаются в варианте скинни, полностью облегающем фигуру, или имеют легкое расклешение в нижней части. Если вы задумываетесь о том, что носить осенью, то выбор брюк не составит никакого труда. Далее Клео.ру предлагает вашему вниманию обзор наиболее актуальных трендов сезона.





Широкие брюки

Фасоны свободного кроя пользуются обоснованной популярностью среди модниц благодаря возможности скорректировать при необходимости имеющиеся недостатки. Широкие женские брюки представлены вариациями дизайнов:

Модели, оформленные наподобие «бананов», свободные в области бедер, дополненные защипами в зоне пояса. Штанины таких фасонов делаются прямыми или слегка сужаются книзу.

Палаццо – трендовая модель, удерживающая лидирующие позиции на модном олимпе на протяжении нескольких сезонов подряд. Расширение начинается от области бедер и плавно продолжается книзу. Альтернативой такой модели станет клеш от бедра, имеющий схожий дизайн.

Брюки-бочки или wide-leg – характеризуются приданием бедрам округлого эффекта и помогают придать фигуре выраженный женственный силуэт «песочные часы». При этом штанины сужаются книзу, что усиливает желаемый эффект. При подборе верха к таким брюкам основное условие состоит в том, чтобы он был облегающим фигуру, чтобы уравновесить силуэт.





Брюки карго

Для почитательниц дерзких неформальных луков, желающих привнести в образ брутальные черты станет находкой фасон с крупными накладными карманами по бокам. Такие детали дополняют прямые или слегка расширяющиеся книзу штанины. Карманы могут сочетаться с молниями, создающими дополнительный акцент и привлекающие внимание к данным элементам брюк. Карго органично смотрятся как с облегающими водолазками, так и со свободным верхом оверсайз.





Брюки клеш

Модели с расширяющимися книзу штанинами относятся к числу актуальных трендов и завоевали признание модниц. В коллекциях представлены два варианта дизайнов: от колена и от бедра. В первом случае встречаются модели, напоминающие скинни, облегающие бедра и ноги, но имеющие легкое расширение внизу штанин. Второй вариант максимально напоминает популярную модель «палаццо». При желании придать образу пикантности стоит обратить внимание на вещи с разрезами в передней или боковой части штанин.





Кожаные брюки

Элемент гардероба, при создании которого используется подобный материал, станет акцентной деталью образа и стопроцентно привлечет внимание. В зависимости от особенностей фигуры можно подобрать фасон кожаных брюк, которые будут смотреться максимально гармонично и подчеркивать достоинства. На стройной фигуре будут хорошо выглядеть облегающие модели. При желании скорректировать недостатки стоит отдать предпочтение классике прямого кроя, расклешенным от бедра фасонам «палаццо» или «кюлотам». При выборе расцветок стоит отдать предпочтение универсальным оттенкам: черному, темно-графитовому, коричневому, бордовому.





Классические брюки

Классика прямого кроя – неоспоримый тренд, который не подвержен влиянию моды. Такой фасон неизменно присутствует в дизайнерских коллекциях и несомненно порадует любительниц элегантных луков. Брюки могут дополняться стрелками или обходиться без данной детали. Преимущество классического фасона заключается в том, что он с легкостью комбинируется с предметами гардероба в любой стилистике.





Джинсы

Брюки из денима – неотъемлемый атрибут образов в стиле кэжуал. Их можно совмещать с любыми вариантами верхней одежды: классическими пальто, пуховиками, дутыми куртками, бомберами, кожаными «косухами». К числу трендовых фасонов джинсов в этом сезоне относятся следующие:

клеш или палаццо широкого кроя;

свободные оверсайз, которые порадуют любительниц неформальных молодежных луков;

облегающие скинни, выигрышно подчеркивающие достоинства;

универсальные момы и баллоны, которые будут гармонично смотреться на любой фигуре.





Подведем итог

Модные брюки осенью 2024 года порадуют разнообразием дизайнов, благодаря чему выбор подходящего фасона не составит труда для девушек с любым типом фигуры. Прямые, широкие или зауженные модели выигрышно подчеркнут достоинства или напротив, скорректируют недостатки при такой необходимости.