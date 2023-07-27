«Матрешка-пуховик»: российский бренд одежды a quick buck выпустили уникальную модель пуховика

Российский бренд одежды a quick buck работает на рынке 2 года, и уже успел снискать славу у модных инфлюэнсеров, включая Оксану Самойлову, Инстасамку, и побывать на Неделе моды в Нью-Йорке. Создатели бренда не только следят за мировыми тенденциями, например, внедряя логоманию, но и следуют своему уникальному стилю.

В зимней коллекции от a quick buck новая стильная уникальная модель «матрешка-пуховик». Он напоминает известный русский сувенир, но при этом подчеркивает женственность и создает сексуальный х-силуэт.

Модель пуховика со спущенными плечами в стиле оверсайз – это модная многослойная история, которая позволит быть яркой даже при минусовой температуре. «Матрешку» хочется разглядывать со всех сторон, она загадочна и неповторима.

Жилет, который идет вместе с пуховиком, легко снимается. Его можно носить отдельно. А вместе с пуховиком он дарит эффект четырехслойного утепления. Поэтому «матрешку» можно носить при –50 С°.

В составе пуховика-трансформера трехслойная мембрана Tornado 10K и холлофайбер софт 300.

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«Наша концепция зимней одежды тесно переплетена с русской зимой. Мы знаем, что на улице бывает очень холодно, но при этом мы совершенно не любим мерзнуть. К сожалению, многие люди в России привыкли к тому, что зимняя одежда должна быть только теплая и практичная, но, при этом, может быть некрасивой. Поэтому мы взяли за основу понятие русской зимы, подумали, как бы мы хотели переосмыслить со своей стороны, чтобы это было красиво, стильно, интересно и получился образ матрешки», – рассказал Kleo сооснователь бренда a quick buck Роман Уралович.