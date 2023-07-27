Водолазки, оверсайз и кардиганы: какие женские вязаные кофты будут модными в 2023 году

К женским вязаным кофтам можно смело подобрать слова «уют», «комфорт», «тепло». В 2023 году этот предмет гардероба будет разнообразным и во многом новым. В любом случае выбор будет огромным — от водолазок до массивных кардиганов и удлиненных моделей. С ними вам точно никакой холод не страшен.

Что будет модно в 2023 году?

Законодатели моды делают в 2023 году акцент на минимализме. В то же время, наравне с классикой займут трендовое место и горячие новинки ярких расцветок.

Снова возвращаются в моду ретро-кардиганы, а также кофты в стиле бохо - толстое переплетение кос, ажур и бахрома, а также длинные кофты и свитера, в которые можно, что называется, укутаться холодным зимним вечером.

Семь главных модных акцентов в женских вязаных кофтах 2023 года

Дизайнеры не устают нас удивлять. Это касается и женских вязаных кофт следующего года.

Классика и базовые цвета

В 2023 году классика никуда не девается. Привычная теплая кофта будет идеальной основой для образа в осеннюю дождливую или зимнюю морозную непогоду. Обратите внимание на простые кофты нейтральных цветов Bottega Veneta, Burberry, Hermes или Max Mary. Это голубовато-серый, песочно-бежевый, кофе с молоком, карамельный или кремово-белый цвета. Такие кофты выступят идеальным фоном для других предметов гардероба и интересных аксессуаров. Их можно смело носить как с традиционными синими джинсами, так и с классической юбкой.

Стильные и красочные

Модными и интересными будут красочные кофты, которые способны оживить любой образ и придать ему сочности, а также внесут яркости в осенне-зимний период. Пусть это будет яркий, энергичный цвет, который наверняка понравится даже минималистам. Обратите внимание на неоновый или конфетный оттенки, которые прекрасно будут сочетаться с классическими пальто и обычными черными брюками.

Кардиганы в стиле преппи

Такие вязаные кофты являются идеальным офисным вариантом на каждый день. Чаще всего выполнены они в стиле ретро, возможно, украшены винтажными узорами или драгоценными пуговицами. Могут также быть принтованными ромбами, застегиваться на молнию.

Такая модель идеально смотрится с мини-юбкой, жакетом, сапогами или мокасинами.

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Хит сезона — длинные кофты

Настоящим хитом холодного времени года будут длинные кофты. В них очень тепло и комфортно, особенно когда на улице температура ниже десяти градусов. Пожалуй, такие чудо-изделия должны быть в осеннем и зимнем гардеробе каждой модницы. В межсезонье их можно носить с босыми ногами и ботинками, а зимой — с теплыми лосинами, сапогами и пуховиком.

Водолазка возвращается

Из сезона в сезон возвращается наша давняя подруга — водолазка, которая особенно актуальна осенью и зимой. В 2023 году выбор будет действительно очень широким. Среди трендов как классические цвета (бежевый, серый, черный, белый), так и различные неоновые.

Новинкой года станет водолазка с воротником-стойкой. Ее можно носить как с брюками, так и юбкой.

Модные кофты в стиле этно

Речь идет о косах, бахроме, этнических узорах, которые снова возвращаются в моду. Это идеальный вариант для любительниц стиля бохо. Такие вещи можно носить с джинсами или цветочными юбками, а также ковбойскими сапогами.

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Кофты больших размеров

В 2023 году модными будут как короткие кардиганы, так и трикотажные платья, которые выступают ничем иным, как удлиненной вязаной кофтой. В этих кофтах — ваша полная свобода и комфорт, но и изысканность и женственность. Причем сегодня вы можете надеть укороченную кофту, а завтра укутаться в удлиненную или закутаться в оверсайз.

Интересные решения в модных женских вязаных кофтах 2023 года

Также стоит сказать еще о некоторых модных акцентах в женских вязаных кофтах 2023 года.

Оригинальная вязка

Прежде всего, это фактурная вязка. Не удивляйтесь, если будете часто видеть на вязаных женских кофтах объемные косы и миниатюрные помпончики.

Также будут в тренде кофты, связаные крючком и тонкие джемпера с кружевом кроше. Они позволяют сделать образ практичным и модным. А лучше всего сочетать их с элегантными юбками или денимом.

Объемные рукава

В 2023 году будет очень много вариантов исполнения рукава на вязаных женских кофтах. Прекрасно смотрится свитер с рукавами-фонариками, особенно если последние выделены контрастной вязкой.

Наряду с этим популярными будут кофты с рукавом-колоколом и с расклешенными рукавами с воланами.

Открытые плечи

Еще один интересный акцент. Не бойтесь обнажать плечи зимой, ведь такой ход добавит вашему образу очарования и некоторой небрежности. Причем законодатели моды предлагают несколько вариантов того, как оголить плечи. Самый популярный из них — это полностью опущенная линия плеч, которую на кофте можно смещать на одну сторону.

Если вы не готовы обнажать полностью плечи, то можно подобрать свитера с небольшими вырезами на плечах или в зоне локтя.

Высокий воротник

Самый комфортный и согревающий вариант вязанной кофты. Горловина, в зависимости от фасона, может быть как объемной и широкой, так и плотной стоечкой. Очень гармонично высокие воротники смотрятся на модных свитерах с вырезами на плечах, а также в тандеме с оригинальными рукавами-фонариками.

Кроп-топ

Если некоторые модели свитеров 2023 года помогают показать изящность плеч, то кроп-топ позволяет оголить живот и подчеркнуть талию.

Такие кофты лучше всего носить с юбкой или брюками с высокой посадкой, чтобы избежать дешевости и вульгарности.

Асимметрия

В 2023 году будет модной асимметрия в вязаных женских кофтах. Чаще всего она будет выполняться в подоле. Речь идет об асимметричном покрое в виде удлинения или вырезов. Такой образ точно не будет скучным. А еще если такая ваша кофта будет дополнена бахромой или необработанными краями, то это вообще будет настоящий хит!

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Шнуровка в зоне декольте

Настоящий бестселлер модных женских вязаных кофт 2023 года — модель с V-образным вырезом и шнуровкой. Этот вариант очень романтичный и достаточно заманчивый.

Более того, шнуровка будет встречаться не только на вырезе, но и на рукавах, спине или по бокам.

Принт

Очень красивые модели кофт — красочные и с принтом. Уверенную конкуренцию однотонным вязаным кофтам составят красочные вещи с цветочным узором, трендовыми рисунками логотипов, разноцветной полоской и настоящим хитом сезона — расцветкой тай-дай.

Не забывайте, конечно же, и о красивых вышивках, которые помогут внести контраст в образ с женской вязаной кофтой.

Декор

В 2023 году будут модными крупные пайетки. Такая кофта обязательно пригодится красавицам, которые собираются на праздничный корпоратив.

Востребованными остаются красивые свитера с бахромой, оборками и модели со шнуровкой, ставшие маст-хэвом предыдущего сезона.

Итоги

Модные вязаные кофты в 2023 году — мастхэв каждой женщины и девушки. Они будут стильными и комфортными, а также помогут подчеркнуть ваш вкус и женственность.

Законодатели моды сделают этот предмет гардероба максимально интересным, добавив различные элементы декора и выполнив кофты в разных расцветках и стилях. Вы обязательно сможете выбрать свой вариант, который подойдет именно вам к лицу и фигуре.