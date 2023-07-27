Как одеваться стильно, если ты мама

Многие женщины, став мамами, забывают про себя. Мысли о стильной одежде большинству приходит в последнюю очередь. Да что там о стильной, даже грязная и мятая одежда становится нормой, ведь все время и все силы уходят на детей и на быт. Вместе со стилистом и мамой Бэлой Аутлевой мы разбирались, как упорядочить свой гардероб и выглядеть всегда стильно, если ты мама.

Большинство молодых мам до выхода в декрет работали в офисе и основную часть их гардероба занимает офисная одежда. Одежда для дома и для встреч с друзьями выбирается по остаточному принципу. Домашняя одежда удобная, но бесформенная, зачастую даже с пятнами или дырками, а офисный гардероб трудно представить на молодой маме. Что же делать?

Шаг 1 - Разберите свой гардероб

Да, это займет время, но избавляться от ненужных вам вещей обязательно. Особенно, от тех на которых есть дыры и не выводимая грязь. Разложите все вещи в одном пространстве. Отдельно можете отложить вещи «на переделку», но только в том случае, если вы уверены, что будете заниматься ими. Если же времени нет, то вещи лучше выкинуть, иначе они останутся мертвым грузом в шкафу. Обязательно стоит отложить вещи, которые давно вышли из моды, например джинсы-скини с заниженной талией и потертостями, приталенные пиджаки с рукавами на 3/4 и т.д. Это не значит, что их стоит выкинуть. Просто с ними стоит быть осторожнее и обыгрывать современной и трендовой одеждой. Отдельно отложите вещи, которые подходят идеально по стилю, по крою, по актуальности – они составят ваш основной (базовый) гардероб.

Шаг 2 - Комбинируйте одежду

Скорее всего вы найдете красивые и удобные комбинации, о которых вы даже не задумывались. Например, джинсы и рубашка, брюки и футболка. Обязательно делайте фото комплектов, они будут для вас палочкой-выручалочкой.

Шаг 3 - Купите недостающие вещи

Шаг номер три, подвести итоги, если одежды осталось мало, то составьте список для шопинга, что именно вам нужно и хочется купить. Вещи в списке покупок должны быть универсальны. То есть такие, которые вы сможете надеть с большинством вещей из вашего гардероба. Так же стоит обратить внимание на вещи для связки комплектов. Предположим, у вас есть джинсы и футболка. Чтобы они заиграли, можно добавить к ним жилетку. Важное правило – новые вещи подбирайте под цвет оставшейся после ревизии одежды, тогда они станут для вас базовыми.

Если вы понимаете, что список для покупок велик, то есть смысл покупать постепенно. Например, разделите список на 4 части, но желательно так, чтобы в каждой части присутствовал разный тип одежды. И совершайте покупки в течение 4 месяцев.

После того, как у вас будет выстроен идеальный гардероб, вы сможете, одевшись один раз утром, не думать о своем внешнем виде в течение дня. При этом будете чувствовать себя комфортно, уверенно и красиво. Красота спасает мир, а красивая мама спасает его вдвойне.

Фото: benzoix / Freepik