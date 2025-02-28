Как одеваются гейши: главные атрибуты японского национального костюма

Образ гейши, созданный массовой культурой, – яркие кимоно, фарфоровая кожа, броский макияж – часто лишен той глубины, которой поистине обладает традиционный японский костюм. За тщательно созданным обликом гейши скрывается система визуальных кодов и скрытых смыслов. Кимоно гейши – это не просто одежда, а целая история, сотканная из шелка и символов, отражающая статус, время года и даже внутреннее состояние женщины. Расскажем подробнее, из чего состоит традиционный наряд гейши, раскрывая тайные смыслы, скрытые в его деталях.

Кимоно

Центральный элемент гардероба гейши – кимоно, но не то пестрое и вызывающее, которое мы привыкли видеть на экране. В повседневной жизни гейши предпочитают однотонные шелковые кимоно спокойных, приглушенных оттенков. Яркие цвета и сложные узоры уместны лишь на особых мероприятиях или в период обучения. Однако даже на однотонной ткани присутствует символика – сезонные мотивы на подоле и рукавах. Рисунок сосны символизирует долголетие и стойкость, сакура – нежную красоту и любовь, а кленовые листья – изящество.





Оби

Широкий пояс оби, которым подпоясывают кимоно, – не просто декоративный элемент, а важный показатель статуса и мастерства. Завязывание пояса – целое искусство, требующее особых навыков. Узел, расположенный строго сзади, – отличительный признак гейши. Оби не только украшает наряд, но и выполняет роль корсета, поддерживая форму кимоно и придавая движениям грациозность. Способ завязывания оби, его узор и ткань также несут информацию о возрасте и статусе женщины.





Деревянные сандали

Почти каждый хоть раз видел культовые традиционные японские сандалии, известные как гэта или дзори. Они часто изготавливаются из дерева, а ремешки проходят между большим и вторым пальцами. Такая обувь может быть украшена различными узорами и цветами, гармонирующими с нарядом.





Хаку и канзаси

Помимо шелковых тканей и элегантных линий кимоно, мир гейши раскрывается в утонченных деталях – аксессуарах, которые не менее значимы, чем сам наряд. Хаку – подвеска из фарфора или дерева, украшающая прическу, – символизирует чистоту и безупречность японской женщины. Канзаси – изящные шпильки для волос, декорированные сезонными мотивами (цветами, листьями, птицами), рассказывают о времени года. Весенняя сакура, летние стрекозы, осенние кленовые листья и зимние сосны – каждый узор несет в себе скрытый смысл, понятный только тем, кто знаком с традицией.





Прическа и макияж

Прическа гейши – это отдельное искусство. Японские женщины создают сложные укладки, украшенные цветами, шпильками и другими декоративными элементами. Макияж гейши также узнаваем: белоснежная кожа, яркие красные губы и подчёркнутые глаза. Для достижения фарфорового оттенка лица используется специальная белая пудра, называемая оширо.





Стиль гейш не был застывшим во времени. Он эволюционировал, отражая веяния моды и изменения в обществе. Однако его главные принципы – сдержанность, элегантность, символизм – остаются неизменными, подчеркивая уникальность и загадочность образа истинной гейши.