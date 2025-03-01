Сколько стоит гардероб Иды Галич: разбор образов

За последний год большинство модных экспертов в один голос признали Иду новой фэшн-дивой. Сложно было не заметить резкую трансформацию стиля: от базовых пиджаков, которыми славилась Ида, к дерзким экспериментам. Теперь мы наблюдаем за "новой" Идой, не боящейся экспериментировать с образами и создавать свой новый уникальный стиль.

Звезда и блогер окончательно доказала всем новоявленное звание фэшн-иконы своим недавним визитом на Неделю моды в Париже. Ида посетила показ кутюрного бренда Schiaparelli, о приглашении на который многие зарубежные фэшн-инфлюенсеры не могут даже мечтать. Триумфальный выход Иды стилизовал Олег Горчанин, которого именуют "модным открытием года". Ида блистала в платье российского модного бренда Viva Vox, серьгах Schiaparelli стоимостью 2 тысячи евро (около 170 тысяч рублей по нынешнему курсу) и кольце того же бренда за 1 тысячу евро (100 тысяч рублей). Звезда дополнила свой образ соболиной шубой в пол и экстравагантной прической с цветными прядями волос.





На том же показе, но уже у Жан-Поля Готье, Ида появилась в белоснежном корсете с чашечками в духе культового наряда Мадонны 90-х. Создателем корсета является российский дизайнер Данил Анциферов; стоимость схожих моделей достигает 150 тысяч рублей.





На презентацию кутюрной коллекции Chanel в Париже Ида пришла с винтажной сумочкой 1989 года. Цена идентичной сумки на ресейл-платформе достигает 600 тысяч рублей.





Сложно не заметить истинную любовь Иды к русским дизайнерам. Ещё один российский бренд, который звезда не обошла стороной, – Mesh n Flash. Дизайнеры делают упор на изящную сексуальность и полупрозрачные материалы. Платье Иды, выполненное из страз с глубоким декольте, стоит не менее 30 тысяч рублей.





От базовых пиджаков к триумфу на Парижской Неделе моды: Ида Галич не просто следует трендам, она создает собственный стиль, смело сочетая одежду российских дизайнеров и культовых кутюрных брендов, доказывая свой статус новой фэшн-иконы.