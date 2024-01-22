Фиолетовый цвет в гардеробе: кому подходит и как сочетать

Многие представительницы прекрасной половины человечества очень любят выделяться. Женщины часто готовы на всевозможные эксперименты с внешностью, не боятся наносить яркие краски на лицо, волосы и ногти. Что уж говорить об одежде, эксперименты с гардеробом – излюбленное занятие модниц. Когда хочется добавить ярких красок в жизнь, можно обратить внимание на экстравагантный фиолетовый цвет. Женский журнал «Клео.ру» рассказывает, каким девушкам подходит этот оттенок и как правильно сочетать его с другими цветами при создании образа.



Какие бывают оттенки фиолетового цвета

Значения фиолетового цвета

Каким женщинам подходит фиолетовый цвет

С какими тонами сочетается фиолетовый цвет

Фиолетовый цвет является сочетанием синего и красного. В зависимости от того, какие оттенки доминируют, выделяют разные тона. Нежный лавандовый цвет в сравнении с другими оттенками достаточно сдержанный. Он выглядит мягко и не вычурно. Лиловый оттенок значительно ярче, это фиолетовый цвет с добавлением розового. Его особенно любят романтичные юные девушки. Сливовый получается с добавлением бордовых тонов. Это яркий, насыщенный цвет, его использование в гардеробе требует тщательного подхода и искусного комбинирования. Баклажановый цвет насыщен синими тонами, он выглядит строго и подходит для яркого делового стиля. Пурпурный оттенок вбирает в себя яркие красные тона. Этот цвет подходит для уверенных в себе, роковых женщин.Исторически пурпурный оттенок являлся атрибутом властителей. В современном мире оттенки фиолетового тоже выглядят очень дорого и стильно. Также этот цвет ассоциируется с мистическими явлениями, потусторонним миром и высоким духовным развитием.Есть и негативные коннотации этого цвета. В психологии принято считать, что любовь к данному оттенку испытывают люди, склонные к нестабильному психическому состоянию. Это цвет истерики, перепадов настроения и сильных эмоциональных переживаний. Часто фиолетовые тона предпочитают представители творческих профессий.Оттенков фиолетового много, так что каждая модница может подобрать для себя подходящий вариант. Если остановить выбор на более-менее нейтральных лавандовом и лиловом оттенках, то создание образа не вызовет серьезных трудностей – такие цвета выглядят свежо, оригинально, но в то же время сдержанно и не вычурно. Эти цвета подойдут женщинам, которые хотят освежить образ, но не склонны к эпатажу.Яркие сливовый и пурпурный цвета подходят для девушек, которые любят экспериментировать и не боятся удивить окружающих. Такие оттенки отлично смотрятся на роковых красотках, которые знают себе цену. Девушка в пурпурном платье или сливовом костюме точно станет главной звездой вечера. Самое важное здесь – органично чувствовать себя в наряде и не смущаться из-за изобилия восторженных взглядов.Баклажановый цвет отлично подходит для успешной бизнес-леди. Этот дорогой и стильный цвет подчеркивает статус женщины и добавляет ей шарм. Строгий костюм баклажанового цвета отлично будет смотреться на руководительнице отдела или девушке с серьезными амбициями в трудовой сфере.Фиолетовый цвет изначально очень яркий и самостоятельный акцент при создании образа. Так что комбинировать его с другими насыщенными цветами не стоит. Либо же придется дотошно продумывать каждую деталь, чтобы не выглядеть как лишенный вкуса попугайчик.Лучше сочетать фиолетовый цвет с классическим белым и черным. Под ярким фиолетовым пальто отлично будет смотреться строгий черный костюм с белой блузкой.Платья нежных оттенков фиолетового можно сочетать с украшениями красного или синего цветов. К строгому деловому костюму баклажанового цвета подойдет классическая черная сумка и черные сапоги. Помните, что гармоничный образ предполагает один четкий акцент, который обрамляют дополнительные атрибуты. Главная задача здесь – не переборщить.