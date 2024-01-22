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Фиолетовый цвет в гардеробе: кому подходит и как сочетать

Фиолетовый цвет в гардеробе: кому подходит и как сочетать

Смесь красного и синего оттенков всегда привлекает внимание

Многие представительницы прекрасной половины человечества очень любят выделяться. Женщины часто готовы на всевозможные эксперименты с внешностью, не боятся наносить яркие краски на лицо, волосы и ногти. Что уж говорить об одежде, эксперименты с гардеробом – излюбленное занятие модниц. Когда хочется добавить ярких красок в жизнь, можно обратить внимание на экстравагантный фиолетовый цвет. Женский журнал «Клео.ру» рассказывает, каким девушкам подходит этот оттенок и как правильно сочетать его с другими цветами при создании образа.

Какие бывают оттенки фиолетового цвета


Фиолетовый цвет является сочетанием синего и красного. В зависимости от того, какие оттенки доминируют, выделяют разные тона. Нежный лавандовый цвет в сравнении с другими оттенками достаточно сдержанный. Он выглядит мягко и не вычурно. Лиловый оттенок значительно ярче, это фиолетовый цвет с добавлением розового. Его особенно любят романтичные юные девушки. Сливовый получается с добавлением бордовых тонов. Это яркий, насыщенный цвет, его использование в гардеробе требует тщательного подхода и искусного комбинирования. Баклажановый цвет насыщен синими тонами, он выглядит строго и подходит для яркого делового стиля. Пурпурный оттенок вбирает в себя яркие красные тона. Этот цвет подходит для уверенных в себе, роковых женщин.

Значения фиолетового цвета


Исторически пурпурный оттенок являлся атрибутом властителей. В современном мире оттенки фиолетового тоже выглядят очень дорого и стильно. Также этот цвет ассоциируется с мистическими явлениями, потусторонним миром и высоким духовным развитием.

Есть и негативные коннотации этого цвета. В психологии принято считать, что любовь к данному оттенку испытывают люди, склонные к нестабильному психическому состоянию. Это цвет истерики, перепадов настроения и сильных эмоциональных переживаний. Часто фиолетовые тона предпочитают представители творческих профессий.

Каким женщинам подходит фиолетовый цвет


Оттенков фиолетового много, так что каждая модница может подобрать для себя подходящий вариант. Если остановить выбор на более-менее нейтральных лавандовом и лиловом оттенках, то создание образа не вызовет серьезных трудностей – такие цвета выглядят свежо, оригинально, но в то же время сдержанно и не вычурно. Эти цвета подойдут женщинам, которые хотят освежить образ, но не склонны к эпатажу.

Яркие сливовый и пурпурный цвета подходят для девушек, которые любят экспериментировать и не боятся удивить окружающих. Такие оттенки отлично смотрятся на роковых красотках, которые знают себе цену. Девушка в пурпурном платье или сливовом костюме точно станет главной звездой вечера. Самое важное здесь – органично чувствовать себя в наряде и не смущаться из-за изобилия восторженных взглядов.

Баклажановый цвет отлично подходит для успешной бизнес-леди. Этот дорогой и стильный цвет подчеркивает статус женщины и добавляет ей шарм. Строгий костюм баклажанового цвета отлично будет смотреться на руководительнице отдела или девушке с серьезными амбициями в трудовой сфере.

С какими тонами сочетается фиолетовый цвет


Фиолетовый цвет изначально очень яркий и самостоятельный акцент при создании образа. Так что комбинировать его с другими насыщенными цветами не стоит. Либо же придется дотошно продумывать каждую деталь, чтобы не выглядеть как лишенный вкуса попугайчик.

Лучше сочетать фиолетовый цвет с классическим белым и черным. Под ярким фиолетовым пальто отлично будет смотреться строгий черный костюм с белой блузкой.

Платья нежных оттенков фиолетового можно сочетать с украшениями красного или синего цветов. К строгому деловому костюму баклажанового цвета подойдет классическая черная сумка и черные сапоги. Помните, что гармоничный образ предполагает один четкий акцент, который обрамляют дополнительные атрибуты. Главная задача здесь – не переборщить.

22 января 2024, 14:48
Фото: www.unsplash.com
Ольга Белозерова
Клео.ру✓ Надежный источник

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