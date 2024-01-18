Джинсы для женщин после 40 лет: как выглядеть стильно и молодо

Представительницы прекрасного пола, перешагнувшие определенный возрастной рубеж, должны с особой тщательностью подходить к подбору предметов гардероба. Одним из его элементов являются джинсы для женщин после 40 лет. Эта вещь пользуется заслуженной популярностью, поскольку может стать идеальным сочетанием комфорта и стиля.

Однако при этом важно соблюсти баланс, чтобы в результате получился образ, соответствующий возрасту и особенностям фигуры той или иной женщины. Основная задача – максимально подчеркнуть достоинства и при необходимости скорректировать недостатки.

Как выбрать джинсы по типу фигуры

Вне зависимости от того, являетесь ли вы юной девушкой или достигли более старшего возраста, любая вещь должна смотреться на вас гармонично и не делать акцент на имеющихся недостатках. Чем вы становитесь старше, тем более актуален для вас этот момент. Если вы хотите узнать, как подобрать джинсы женщине, чтобы выглядеть стильно и элегантно, воспользуйтесь рекомендациями Клео.ру и подберите фасон с учетом особенностей своей фигуры:

Узкие бедра характерны для фигуры «перевернутый треугольник» и зачастую идут «в комплекте» с широкими плечами. В этом случае фигуре нужно придать недостающий баланс. Это можно сделать, выбрав джинсы, придающие объем в области бедер. Идеально подойдут «бананы» с защипами на талии. Также можно остановить выбора на фасонах «мом», «баллоны», «слоучи», «бойфренды». Подойдет и классика прямого кроя. Табу являются скинни и другие узкие модели. Посадка предпочтительна средняя и даже низкая.

Широкие бедра обладательниц фигуры «груша» требуют противоположной тенденции. Для таких женщин противопоказан любой объем в нижней части. Однако и облегающих скинни тоже стоит избегать, поскольку они подчеркнут недостатки. Оптимальное решение – прямая классика или клеш от колена. Посадка должна быть обычной средней, а еще лучше – завышенной. Также она идеально подойдет при необходимости скрыть лишний объем в области талии или визуально удлинить ноги.

Больше всего повезло женщинам с типом фигуры «песочные часы», так как они могут позволить себе любые варианты и проводить эксперименты с подбором фасона джинсов по своему вкусу.





Как выбрать джинсы по цвету и фасону

Удачно подобранная модель способна представить внешность любой представительницы прекрасного пола в наиболее выигрышном свете. Два момента, на которые обязательно стоит обращать внимание женщинам после 40 лет при выборе джинсов – цвет и фасон. Клео.ру советует учесть следующее:

Фасон нужно подбирать очень тщательно. Нейтральная элегантность будет наилучшим решением. Идеально подойдет классика прямого кроя, которую даже можно усилить с помощью дополнения стрелками. Также можно остановить выбор на расклешенных моделях от бедра или от колена, модели палаццо. Если у вас красивые икры и нет излишнего объема в бедрах, вы можете позволить себе укороченные кюлоты. При желании придать образу черты ретро можно подобрать «бананы», имеющие соответствующее оформление. Универсальным фасоном обоснованно считаются «момы».





Кроме того, женщинам за 40 лет стоит изучить список моделей, оказавшихся «под запретом». Это излишне облегающие «скинни», а также чересчур дерзкий декор в виде выраженных рваных деталей, полностью открывающих колени, часть бедра.

Цвет должен подбираться с учетом особенностей фигуры и внешности. Широкие бедра требуют выбора темных монохромных оттенков. Стройные модницы могут позволить себе светлые тона. Также они настоятельно рекомендуются в случае, когда нужно придать бедрам визуального объема и отвлечь внимание от широких плеч. Яркие оттенки не являются табу для женщин за 40. При желании вы сможете выбрать джинсы в насыщенных цветах и сделать их основной акцентной деталью образа. Главное условие – чтобы лук производил общее гармоничное впечатление.





С чем носить джинсы женщинам после 40 лет

Достижение определенного возраста – отнюдь не приговор. Современная мода всячески приветствует всевозможные эксперименты и не ограничивает в их проявлении, в том числе и женщин за 40 лет. Если вы хотите узнать, с чем носить джинсы женщинам такого возраста, проанализируйте разные моменты: какой стиль вы предпочитаете, какой наряд будет смотреться на вас наиболее гармонично. Клео.ру может предложить вашему вниманию следующие лучшие образы:

Неустаревающая классика и элегантность. Дополните однотонные джинсы прямого кроя удлиненным пиджаком или жакетом, заканчивающимся на уровне бедер. В качестве обуви вы можете подобрать как лодочки на каблуке, так и удобные оксфорды или челси на низком ходу. Более повседневный лук поможет воплотить женственный джемпер с треугольным или овальным вырезом горловины.





Молодежный оверсайз станет находкой для стройных модниц, которых, казалось бы, и вовсе не затронул возраст. Главное правило – не перегрузить лук и соблюсти баланс между объемным верхом в виде свитера или рубашки и джинсами прямого кроя. От широких и расклешенных моделей лучше отказаться.





Если для вашего типа фигуры подходят кюлоты, вы можете подчеркнуть ими красоту щиколоток. В летний сезон это удастся сделать с помощью босоножек с оплетающими ногу ремешками, а в прохладную погоду подойдут женственные ботильоны с плотно прилегающим голенищем.





После 40 лет гармонично смотрится образ в стиле бохо. Для их воплощения можно подобрать джинсы, выполненные в технике пэчворк, состоящие из кусков ткани, отличающихся по оттенкам. В качестве верха подойдет удлиненный вязаный кардиган с этническими принтами.





Подведем итог

Джинсы для женщин после 40 лет – одна из базовых вещей в гардеробе. Выбрав удачную вещь, вы сможете визуально сбросить несколько лет, привнести в образ освежающие нотки, подчеркнуть имеющиеся у вас достоинства и грамотно скорректировать недостатки. Учтите рекомендации по выбору фасона, цвета с учетом особенностей своей фигуры, и результат вас порадует, а джинсы станут одной из любимых вещей.