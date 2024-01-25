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Антитренды весны 2024 года: список вещей, которые нужно исключить из гардероба

Антитренды весны 2024 года: список вещей, которые нужно исключить из гардероба

Весна — время перемен, в том числе и в моде. Какие вещи стоит убрать из гардероба, чтобы не прослыть модным динозавром? В этой статье мы расскажем о 5 главных антитрендах весны 2024 года.

Любая модница при подборе гардероба хочет соответствовать актуальным тенденциям и включить в него стильные новинки. Этот вопрос становится особенно важным в весенний сезон, когда наступает тепло и хочется привнести в образ яркие нотки. При выборе вещей стоит уделять внимание изучению модных тенденций. Не менее важный момент – учесть антитренды весны 2024 года и не допустить пополнения своего гардероба устаревшими моделями женской одежды. Иначе вместо стильного и эффектного образа можно получить противоположный эффект.

5 главных антитрендов весны 2024

Изучение актуальных новинок в дизайнерских коллекциях поможет создать стильный лук, соответствующий последним модным веяниям. Однако, чтобы уж точно не прогадать, рекомендуем также узнать, что немодно весной 2024 года. Составить для себя список антитрендовых вещей, которых ни в коем случае не должно быть в гардеробе, можно с помощью Клео.ру, который досконально разобрался во всех моментах. Итак, предлагаем ознакомиться с антитрендами, которые в магазинах нужно обходить десятой дорогой.

Изображение сгенерировано при помощи нейросети Midjourney

Сапоги-чулки

Некогда эта модель обуви завоевала огромную популярность среди девушек, желающих подчеркнуть красивые стройные ноги. Надо сказать, что у них были все основания любить сапоги-чулки, плотно прилегающие по всей длине голенища, как вторая кожа. Однако в этом весеннем сезоне стоит признать – модель является стопроцентным антитрендом. Из своего арсенала модницы должны вычеркнуть как сапоги, так и ботфорты аналогичного дизайна.

Изображение сгенерировано при помощи нейросети Midjourney

Бомбер в студенческом стиле

Любая юная модница может с уверенностью сказать, что бомбер идеально впишется в молодежный городской лук. Фасон куртки не сходит с подиумов на протяжении многих сезонов подряд. Надо сказать, что этой весной он тоже имеет право на существование, но только в определенной интерпретации. Из списка модных тенденций ушел классический бомбер, оформленный в студенческом стиле и дополненный трикотажными вставками с полосатым принтом в области воротника, манжет и подола. Однако любительницам этого фасона отчаиваться не стоит – такому бомберу найдутся достойные альтернативы.

Изображение сгенерировано при помощи нейросети Midjourney

Пальто или тренч без воротника

Весенняя верхняя женская одежда представлена облегченными моделями, соответствующими теплой погоде на улице. Однако при ее выборе все же не стоит забывать о комфорте и функциональности. Об этом буквально «кричит» один из главных антитрендов этой весны – тренч или пальто без воротника. Стилисты нашли тому убедительное обоснование, заключающееся в том, что такая верхняя одежда делает образ зрительно незаконченным. Можно сказать, что дизайнеры стопроцентно правы – пальто или тренч без воротника постоянно требуют дополнения шарфом или нижним слоем одежды.

Изображение сгенерировано при помощи нейросети Midjourney

Джинсы скинни

Когда-то облегающие модели джинсов были на пике популярности, что не могло не радовать девушек с идеальной фигурой. Однако в этом сезоне дизайнеры сказали джинсам-скинни категоричное «нет». Образ с такой моделью будет считаться устаревшим и даже в некоторой степени нелепым. Остается только одно – вычеркнуть скинни из своего гардероба. Это же относится и к джинсам с заниженной посадкой.

Изображение сгенерировано при помощи нейросети Midjourney

Антитрендовые головные уборы

Как известно, многие девушки предпочитают обыгрывать образ с помощью стильных аксессуаров, заменяя теплые головные уборы на легкие варианты. При их выборе главное не прогадать и не попасть на антитренды. В этом сезоне их список довольно велик: это шляпа с мягкими полями, берет или любой другой головной убор с пайетками, повязка-чалма, шапка с помпоном. Клео.ру предложит вам стильные и достойные альтернативы.

Изображение сгенерировано при помощи нейросети Midjourney

Чем заменить антитренды?

Некоторые девушки, ознакомившись со списком антитрендов, наверняка остались разочарованными. Возможно, какие-то из перечисленных вещей в гардеробе были особо любимыми, с ними очень не хочется расставаться. Не отчаивайтесь, дизайнеры предлагают стильные и интересные новинки, которые станут отличной альтернативой. Клео.ру советует заменить антитренды следующими моделями:

  • Подберите вместо сапог-чулок «трубы» с широким голенищем. Модель имеет неоспоримое преимущество – ее можно носить не только с юбками или платьями, но и с брюками, заправленными внутрь.

Изображение сгенерировано при помощи нейросети Midjourney

  • Для любительниц бомберов есть радостная новость – они могут оставить подобную куртку в гардеробе. Однако от студенческой классики придется отказаться. В качестве альтернативы предлагаются бомберы из кожи или атласной ткани. Модели должны быть лаконичными, не перегруженными декором и без полосатых вставок на воротнике, подоле и манжетах.

Изображение сгенерировано при помощи нейросети Midjourney

  • Пальто или тренч без воротника замените классикой с английским воротником. Такая верхняя женская одежда будет выглядеть намного гармоничнее и интереснее. Кроме того, подобные фасоны универсальны и сочетаются со многими предметами гардероба.

Изображение сгенерировано при помощи нейросети Midjourney

  • Существует множество вариантов заменить скинни. Выбор будет зависеть от ваших индивидуальных предпочтений, особенностей фигуры, желаемого образа. Вниманию модниц предлагаются широкие джинсы-палаццо или укороченные кюлоты, универсальные момы, ретро-бананы, молодежные баллоны.

Изображение сгенерировано при помощи нейросети Midjourney

  • Каждому из антитрендов головных уборов найдется замена. Шляпу с мягкими полями можно сменить на жесткий вариант, пайетки заменить узорами, вместо чалмы выбрать косынку, а шапку с помпоном поменять на лаконичную модель без декора.

Изображение сгенерировано при помощи нейросети Midjourney

Подведем итог

Теперь вы знаете, какие модели женской одежды относятся к антитрендам весны 2024 года. Однако, если у вас оказалась какая-то из перечисленных вещей, не спешите выбрасывать ее, а лучше отложите на дальнюю полку в шкафу до лучших времен. Ведь, как известно, мода циклична, и никто не может предугадать, что будет в тренде в будущих сезонах.

25 января 2024, 17:19
Изображения сгенерированы при помощи нейросети Midjourney
Элина Ширяева

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