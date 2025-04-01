Цвет сезона: Cherry red

Несмотря на то, что американская компания Pantone провозгласила "мокко" цветом 2025 года, в fashion-тенденциях выигрывает другой оттенок. Цвет спелой вишни, бургунди, бордо, cherry red – как бы его ни называли, он захватил все модные тренды.





Итак, если вы хотите попробовать тренд на вишнево-красную палитру, редакция Клео.ру придумала 5 способов стилизации этого цвета с примерами от модных инфлюенсеров: от базового до экстремально смелого.

Начинаем с простого: для тех, кто еще не готов полностью облачиться в наряд цвета вишни, советуем остановиться на небольших аксессуарах. Мы уже писали, что колготки всех мастей – это новый модный хит, поэтому можно начать именно с них. Колготки бордового цвета легко внедряются в любой гардероб: они подойдут как к базовому аутфиту, добавив ему акцентности, так и к вечернему наряду. Совсем смелые могут поэкспериментировать с текстурой колготок: можно выбрать кружевные или даже с принтами, как это делает модная инфлюенсерка Юлия Чарм.





Хлоя Лекаре показывает мастер-класс по вишнево-базовому аутфиту. Сочетая разные оттенки бордового – от более темного до светлого – ее образ становится сложносочиненным, вместо однотонно-скучного. Лиловая кепка, красно-алый шарф выделяются на фоне насыщенно-бордовой центральной части образа. Шорты, мокасины на тонкой подошве и кожаная куртка – базовая одежда для повседневной носки, но благодаря монохромности трендового цвета – она станет вишенкой на вашем торте.





Удивительным образом, цвет cherry red может сочетаться как с повседневными образами, так и воссоздавать сексуальный образ femme fatale в полной красе. Тем, кто желает добавить в свой стиль игривости, следует обратить внимание на техники стилизации fashion-инфлюенсерки Ташии Раджасингем. Все элементы ее образа создают единую вишневую гамму: корсет, мюли, маленькая дамская сумочка. Разбавляют это вишневое изобилие только кружевные шорты белого цвета. И в итоге у Таши получается образ в стиле "пин-ап": немного дерзкий за счет бордовой гаммы и немного нежный благодаря белому акценту.





Cherry red, он же вишневый, несмотря на свою яркость, подходит как для базовых аутфитов, так и для вечерних. Начать знакомство с этим цветом можно с аксессуаров: сумки, колготки, головные уборы, плавно внедряя их в свой гардероб. А когда захочется более смелых экспериментов, можно с ног до головы облачиться в бордовый и стать вишенкой на модном торте.