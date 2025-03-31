Авангардная мода: Рей Кавакубо и Йоджи Ямамото

Слово "авангард" дословно означает "впереди". Авангардная мода – это непрерывный эксперимент, смелое сочетание форм и фактур, отказ от традиционных силуэтов и поиск новых способов самовыражения через одежду. Ее истоки лежат в деконструктивизме, философии Жака Деррида и возросшей индустриализации. Авангард не следует трендам и не диктует их – он их отрицает, создавая новую модную реальность.





"Чтобы что-то было красивым, оно не обязательно должно быть красивым", – так говорила дизайнер и первопроходец авангарда Рэй Кавакубо. Дебютная коллекция Comme des Garçons в 1981 году стала поворотным моментом, когда авангардная мода начала представляться широкой аудитории. Эта коллекция, с ее монохромностью, нарушением пропорций и деконструкцией силуэтов, противоречила устоявшемуся тогда сексуализированному глянцевому стилю 80-х.





Кавакубо создала концепцию "объектов для тела", стремясь к синтезу одежды и человека. Идея "Body meets dress" была призвана разрушить навязанный идеал женской красоты. В одноименной коллекции 81-го года модели были одеты в платья с накладками, деформирующие фигуру и создавая иллюзию этаких наростов. Таким образом, она бросила вызов идеализации и объективизации женского тела, наперекор брендам, таких, как Yves Saint Laurent с их откровенностью.





Вещи Рэй Кавакубо положили начало гендерно-нейтральной тенденции в одежде: одну и ту же вещь мог носить любой человек независимо от его пола. Схожее видение моды было у японского дизайнера Йоджи Ямамото, авангардиста и функционалиста. Миссия одежды Ямамото, по его словам, заключалась в "защите женского тела от мужских глаз и холодного ветра". Отсюда происходят бесформенные, монохромные, андрогинные вещи, разрушающие концепцию конвенциональной сексуальности.





Во всем должен быть смысл – такого мнения придерживаются авангардисты. К концу 20-го века мода была настолько пресыщена неудобной иррациональной одеждой, что приоритетом авангардных дизайнеров стала функциональность. Одежда Йоджи Ямамото выполняет функцию "посредника" между окружающей средой и телом, защищая его как от климатических невзгод, так и от эфемерных. Закрытый крой спасает от нежелательных взглядов, удобство достигается с помощью множества карманов. Предпочтение отдается качеству материала, чтобы вещи прослужили не один сезон.





Авангардная мода – это пространство для экспериментов и новаторства, место, где правил игры нет. Дизайнеры-авангардисты ищут во всем смысл, смещая приоритет от красоты к функции. Деконструкция силуэтов, асимметричный крой, монохромность – все это основные черты авангардистской концепции моды. Предполагается, что владельцы такой одежды должны разделять взгляды дизайнеров. Многие поклонники авангардной моды рассматривают коллекции дизайнеров не как одежду, а как носибельное искусство.