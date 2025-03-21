5 лайфхаков, как сделать свой образ стильным с помощью обычных аксессуаров

Согласитесь, не всегда есть возможность обновлять свой гардероб каждый сезон, особенно в условиях, когда мода меняется так же быстро, как и погода. Тут и разумное потребление, и тренд на экологичность радикально против ежесезонной покупки новых вещей. Модные стилисты в данном случае советуют иметь "базу" на все случаи жизни, а разбавлять ее актуальными аксессуарами. Такой вариант, как минимум, обходится значительно дешевле покупок новой одежды под каждое новое веяние в моде, а как максимум, сокращает количество затрачиваемых отходов на производство, что спасает нашу с вами экологию. Плюс – это возможность поэкспериментировать со своим стилем и добавить что-то сугубо персональное в образ. А как мы помним, индивидуальность сейчас в тренде.

Кружевные и цветные колготки

Колготки – в принципе, отличная идея "усложнить" образ, а если к ним добавить цвета, то сразу получается яркий акцент в наряде. Советуем воздержаться от кричащих красных, синих, зеленых оттенков и обратить внимание на пастельную палитру. Лиловый, голубой, нежно-розовый – все пастельные оттенки можно отлично застилизовать с повседневным образом. Для этого не требуется никаких экстра-покупок, кроме самих колготок и вашей базовой одежды. Такой прием стилизации уже облюбовал Алессандро Микеле в новом показе Valentino с ажурными колготками, да и модные инфлюенсеры в социальных сетях не отстают от кутюрье.





Гольфы с высокими сапогами

Базовая вещь в гардеробе каждого – сапоги. По воле судьбы и погоды, ботинок и сапог в нашем гардеробе предостаточно, а мода сделала так, что теперь мы можем носить их круглый год. Особенно любимый прием в последнее время у модников – сочетание женственности с грубостью. На весну идеально подойдет комбинация женственного платья и сапог, а вот связующим элементом между ними станут высокие гольфы.





Лоферы с контрастными носками

Тут нам понадобятся самые обычные лоферы, мокасины или туфли базовых оттенков и яркие носки. В данном случае, чем ярче, тем лучше, так как это станет ключевой деталью образа. Такой стилистический прием отлично подходит для базовых образов, когда времени и желания продумывать свой аутфит нет. А носки найдутся всегда и у всех.





Два ремня и больше

Новый прием в стайлинге, как освежить образ, – использовать два или более ремней. Можно надеть один ремень на талию, другой – продеть через шлевки брюк. А можно вообще использовать ремни как полноценный элемент одежды, сделав из них юбку. Винтажные, не похожие друг на друга, кожаные с необычными пряжками – то, что нам нужно. Приобрести такие можно, кстати, на рисейл-платформах за копеечную стоимость. А чем они будут разнообразнее, тем лучше.





Многослойность

Когда нечего надеть, можно надеть все и сразу. А когда не знаешь, что выбрать: джинсы или юбку, – лучше надеть и то, и другое. Таким лайфхаком пользуются все, от мала до велика: и блогеры, и звезды, и дизайнеры. Брюки и юбки могут не иметь ничего общего друг с другом, не совпадать ни по цвету, ни по фактуре. Отчего этот прием становится еще легче внедрить в свой гардероб.





Поэтому запасаемся ремнями на рисейл-платформах, ажурными колготками и адаптируем это к своему базовому гардеробу. Не нужно бояться совершать ошибки в стайлинге, ведь в моде уже давно только одно правило – не следовать правилам.