7 модных ошибок, которые неумолимо нас старят: проверь свой гардероб

Когда мы говорим о моде, хочется верить, что одежда всегда работает на нас. Но иногда любимые вещи, которые, казалось бы, подчеркивают наш стиль, на самом деле делают нас старше. Давайте разберем самые распространенные ошибки, которые могут добавить пару лишних лет и украсть свежесть образа. Проверь свой гардероб – вдруг в нем спрятались модные "ловушки"?

Чрезмерно строгие костюмы





Деловой костюм может быть элегантным и стильным, но если он слишком строгий и безличный, он легко добавляет лишние годы. Особенно это касается темных цветов и жестких линий. Если не хочешь выглядеть как строгая начальница (даже если ты и есть та самая начальница), выбирай костюмы мягких оттенков и добавляй к образу игривые аксессуары – например, яркий шарф или стильные серьги.

Черный цвет с головы до пят





Ах, черный цвет, как же мы его любим за его универсальность и способность сделать фигуру стройнее! Но, увы, полное погружение в черное, особенно в зрелом возрасте, может подчеркнуть морщины и сделать образ мрачным. Если черный – твой любимый цвет, разбавь его яркими акцентами: например, цветными аксессуарами или обувью.

Одежда без формы





Свитера "оверсайз" и бесформенные пальто – комфортные и уютные, но они легко могут превратить тебя в безликий силуэт. И да, такая одежда действительно старит, особенно если носить ее постоянно. Если не хочешь отказаться от комфорта, выбирай вещи, которые подчеркивают талию или добавляют немного структуры образу.

"Бабушкины" узоры





Цветочные узоры – классика, но есть тонкая грань между стильным ретро и тем, что напоминает шторы в доме твоей бабушки. Будь осторожна с винтажными принтами – они могут добавить образу ненужную старомодность. Если очень хочется добавить цветы в гардероб, выбирай современные интерпретации узоров и смелые комбинации.

Платья-мешки





Платье, которое скрывает все изгибы и формы, может быть удобным, но также легко добавит лишние годы. Платья-мешки могут сделать образ скучным и безжизненным. Лучше выбирать силуэты, которые подчеркивают твою фигуру, и не бояться экспериментировать с длиной и кроем.

Чрезмерный гламур





Блестки, стразы, золотые украшения – это все хорошо в меру, но перебор с гламуром может сыграть злую шутку. Если все в твоем образе кричит о роскоши, это может добавить лет и создать впечатление устаревшего шика. Используй такие элементы дозировано, чтобы сохранить современность образа.

Слишком мягкий трикотаж





Мягкие свитера и кардиганы – это, конечно, уют и комфорт, но стоит быть осторожной с ними. Слишком мягкий трикотаж, особенно в пастельных оттенках, может визуально добавить возраста и сделать образ безликим. Если не хочешь выглядеть так, словно ты закуталась в плед, выбирай трикотаж с более четкой текстурой или комбинируй его с вещами, которые добавят образу структуры – например, с кожаной юбкой или строгими брюками.

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