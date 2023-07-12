Равшана Куркова: биография, личная жизнь, новости

Популярная актриса Равшана Куркова принимала участие во многих кинопроектах, телесериалах. Знаменитой стала после исполнения роли Анжелы в телевизионном сериале «Барвиха». Сейчас она на вершине славы, но остается скромной женщиной Востока. На тусовки не ходит, категорически отказывается сниматься для глянцевых журналов обнаженной. Несколько раз выходила замуж, но браки оказались неудачными.

Равшана Куркова биография

Равшана Куркова, ее биография, личная жизнь, фото интересуют многих поклонников артистки.

Детство

Родина Равшаны Курковой (до замужества Матчанова) — солнечный Ташкент, столица Узбекистана. На свет будущая актриса появилась 22 августа 1980 года. У знаменитости национальность смешанная: отец Бахрам Матчанов — узбек, мать Рано Кубаева принадлежит к татарскому и арабскому народам.

Ее родители — творческие люди: мама — кинорежиссер, отец — актер. Это определило будущую судьбу девочки.

Маленькую Равшану воспитывала бабушка, т. к. ее 18-летняя мама после рождения девочки уехала заканчивать учебу во ВГИКе в Москве, а у отца не было времени на дочку.

Бабушка была очень строгим человеком. Даже для повзрослевшей внучки был установлен жесткий режим дня. Времени лениться не оставалось. Ей не разрешалось долго разговаривать по телефону, гулять допоздна, а ложиться спать приходилось в 10 часов вечера.

Для подрастающей девочки настоящей отдушиной стал дедушка. Он ее водил в школу, рассказывал ей интересные истории. Шахматы и чтение книг были их любимыми занятиями. Они часто вечерами рассматривали звезды и мечтали.

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Юность

Заканчивались 90-е, когда родители Равшаны развелись. После этого будущая актриса с мамой перебрались в Москву. В столице девушка после окончания средней школы стала учащейся элитного музыкального училища, где обучение шло только на английском языке. Предполагалось, что девушка в дальнейшем продолжит учебу в Лондоне, но биография Равшаны Курковой и ее личная жизнь по окончании элитного учебного заведения ознаменовались поступлением в пединститут в Москве.

Одновременно с обучением в вузе она посещала режиссерские лекции, осваивала актерское мастерство в Щепкинском училище у преподавателя Татьяны Пышновой.

Личная жизнь Равшаны Курковой

Восточная красавица имела два официальных брака. С первым супругом Семеном Курковым (по профессии фотографом) девушка встретилась в студенчестве. Брак оказался непрочным: беременность Равшаны через 5 месяцев закончилась выкидышем, что послужило причиной развода. Артистка оставила себе фамилию мужа.

В 2004 году биография актрисы Равшаны Курковой ознаменовалась появлением в ее жизни второго мужа — Артема Ткаченко. Будучи актером, супруг любил разгульную жизнь, дети ему были не нужны. Спустя четыре года совместной жизни пара рассталась, однако сумела сохранить дружеские отношения. Иногда они пересекаются на съемках кино, в театральных спектаклях.

В 2012 году, будучи участницей кинофестиваля «Кинотавр», Равшана повстречала нового возлюбленного — Илью Бачурина. Их роман продлился четыре года. Разрыв произошел из-за обоюдных споров и разногласий. Позднее восточной красавице приписывали романтические отношения с некоторыми другими шоу-бизнесменами. В биографии Равшаны Курковой основной проблемой недолгих браков считается отсутствие детей.

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2019 — год знакомства молодой актрисы с владельцем клуба боксеров Сергеем Амаряном. Они вместе встречали 2020 год на острове Бали. В своем интервью телеведущей Светлане Бондарчук знаменитость призналась, что у нее есть заветная мечта — стать матерью. В 2020 у актрисы на свет появился сын Гаспар, отцом которого стал Сергей Амарян. Предполагается, что малыш появился с помощью суррогатного материнства. Вскоре пара рассталась.

Со своими мужчинами актриса расставалась мирно, сохраняя дружеские отношения. Она говорит, что расставание без оскорблений и обид — это нормально. Когда чувства уходят, надо просто обо всем честно поговорить и прошлое отпустить. Знаменитость считает, что ее личная жизнь складывается счастливо, несмотря на встречающиеся неудачи.

Равшана выглядит намного моложе своих лет, при этом кинозвезда декоративную косметику почти не применяет, к пластическим операциям относится отрицательно. Зато регулярно бывает в тренажерном зале, занимается растяжками, йогой, посещает бассейн.

Тем не менее актриса признается, что боится больной старости, считает, что больному человеку жизнь не приносит радости. Поэтому, взрослея, она старается больше уделять внимания своему здоровью. Увлеклась ЗОЖ, пересмотрела режим дня, увеличила время занятий спортом.

Карьера Равшаны Курковой

Биография восточной красавицы Равшаны Курковой в качестве актрисы началась, когда ей исполнилось 12. Дебют состоялся в киноленте «Тайны папоротников». По окончании педагогического вуза будущая звезда работала помощником режиссера, кастинг-директором, ассистентом гримера. Позже Куркову стали приглашать на исполнение эпизодических ролей.

1998 год обозначился началом ее участия в больших кинокартинах. Она снялась в кино «С днем рождения!», где играла и ее мама.

Новый этап на творческом пути восходящей звезды начался с выходом на экран киноленты «Три девушки» (2007), где она воплотила образ Майи. Эта работа на международном кинофестивале была отмечена престижной наградой.

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Талантливую игру будущей кинозвезды заметили режиссеры. Девушка стала востребованной актрисой, начала получать от режиссеров приглашения в их кинопроекты.

В этом периоде наиболее заслуживают внимания работы в кинолентах:

«Мертвые дочери»;

«Одна ночь любви»;

«На краю стою».

Е. Волгин, журналист: «Наибольшую популярность представительнице кинематографа принес образ Анжелы, воплощенный ею в многосерийном фильме «Барвиха». Здесь проявился яркий талант восточной красавицы».

Карьера восходящей звезды продолжала развиваться, один за другим выходили фильмы с ее участием:

«Офицеры 2»;

«Золотые»;

«Вдребезги»;

«Мамы»;

«Майский дождь»;

«Метель»;

«Творцы».

Вскоре восточная красавица воплотила образ главной героини в детективе «А у нас во дворе».

Талант исполнительницы позволяет ей участвовать в разноплановых картинах: комедиях, ужасах, драмах. В ее фильмографии более 80 ролей. Из них наиболее интересные:

2009 — «Барвиха», телесериал (образ Конкуловой Анжелы);

2011 — «Вдребезги», российская комедия (роль Бонни);

2012 — «Мамы», фильм-альманах (Кристина);

2014 — «Нереальная любовь», романтическая мелодрама (Ольга);

2015 — «Без границ», киноальманах (Камилла);

2017 — «Детки напрокат», комедия (Ульяна);

2019 — «Балканский рубеж», российско-сербский боевик (снайпер Курбаева Вера);

2021 — «Чернобыль», фильм-катастрофа (врач Дина);

2021 — «Контакт», сериал-драма (Кравцова Регина);

2021 — «Краш», молодежный фильм, комедия (директор школы Лайма Олеговна);

2022 — «Чайки», спортивная мелодрама (Лера).

Актриса, помимо кино, принимала участие и в театральных спектаклях. Она сотрудничала с театрами:

Практика (спектакль «Иллюзии»);

Антреприза (драма «Rooms»);

Дом Спиридонова (постановка «Черный русский»);

Театр наций (постановка «Иранская конференция»).

Благодаря прекрасным вокальным данным, героиня сериалов периодически становится участницей музыкальных клипов. Знаменитость снялась в клипах на композиции:

«Нежность»;

«Сочиняй мечты»;

«Мосты».

Необычайная красота женщины привлекает многих модельеров, поэтому Равшана также стала востребованной моделью. Ее часто приглашают участвовать в различных рекламных акциях, фотосессиях.

Равшана Куркова — новости, фото

Сегодня талантливая актриса участвует в разных кинопроектах, снимается в клипах, озвучивает отечественные проекты и зарубежные фильмы. Участвует в театральных постановках, модельном бизнесе. В 41 год она выглядит моложе на 10 лет, продолжает заниматься спортом, растяжками, йогой, силовыми упражнениями.

Фильмография кинозвезды пополнилась новыми картинами. Особенно заметной стала кинолента «Чайка» об одноименной женской команде по волейболу.

Также Равшана приняла участие в фотосессии для мужского журнала «GQ», в 2022 году украсила обложку самого в мире влиятельного журнала мод VOGUE. У актрисы в популярных социальных сетях есть личная страница, где она размещает фото, рассказывает о новостях своей жизни.

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