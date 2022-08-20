Екатерина Волкова — биография, личная жизнь, новости

Творческая биография актрисы Екатерины Волковой изменилась после участия в сериале «Воронины», который снимали целых 24 сезона. Благодаря участию народного артиста России Бориса Клюева и остальных актеров проекта, адаптация американского сериала «Все любят Реймонда» стала поистине народным оригинальным ситкомом, в котором российские артисты создали образ узнаваемой русской семьи, так полюбившейся телезрителям.

Екатерина Волкова — биография

Екатерина Волкова появилась на свет 15 января 1982 года в Таллине, в семье дипломатического работника. Кроме дочери, в семье воспитывался младший брат. Девочка мечтала о профессии актрисы, поэтому с раннего детства много времени посвящала музыкальным занятиям. После окончания школы она с первого раза поступила в московское училище им. М. Щепкина на актерский факультет и закончила его с красным диплом в 2003 году.

Екатерину отличает реалистичный взгляд на вещи и рациональный подход к оценке своих возможностей. Выпускница понимала, что на работу в лучшие театры Москвы она не сможет попасть самостоятельно даже с красным дипломом из-за невероятно высокой конкуренции, поэтому Волкова поступила в трупу Государственного театра киноактера.

Творческая карьера Екатерины Волковой складывалась непросто, актриса готова была исполнять любые роли, в том числе и в рекламных роликах. Поэтому первым узнаваемым образом в ее творческой биографии стала красивая домохозяйка, использующая бульонные кубики «Галлина Бланка».

Одновременно с участием в разных проектах она получала второе финансовое образование в Академии бюджета и казначейства Минфина РФ, куда поступила по настоянию своего отца. Это учебное заведение она также закончила с красным дипломом в 2006.

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Кроме работы в кино, актриса пробовала свои силы в качестве модели в 2010 и в 2012 годах, сделав несколько фотосессий для журнала «Максим». Также она работала на телевидении:

в 2011-2012 ведущей ток-шоу «Давно не виделись!» на канале ТВ-Центр;

в 2013-2014 вела «Мама на 5+» на канале Disney;

в 2015 была участницей шоу «Танцы со звездами»;

принимала участие во многих популярных шоу центральных каналов.

Актерскую работу Екатерина Волкова, о биографии и личной жизни которой зрители знают пока немного, совмещала с успешным бизнесом, который запустила сама. Женщина открыла сеть магазинов одежды и танцевальную школу совместно со своим мужем, имеющим специальность танцора и хореографа.

Первой полнометражной лентой, в которой снялась Волкова, стал сериал «Кулагин и партнеры», в который она попала в 2004 году. После этого последовало большое количество предложений от режиссеров. За несколько лет она смогла сняться в 4 картинах, а в 2009 ее пригласили на роль Веры, жены главного героя — спортивного журналиста и по совместительству младшего сына и брата в семье Ворониных.

Эта роль стала поворотной в актерской карьере Екатерины Волковой, после успеха первых серий отечественного ситкома биография и фото актрисы стали появляться регулярно в известных глянцевых журналах. Сама Волкова позднее говорила, что из-за этого сериала стала героиней одного амплуа — комедийного, хотя чувствует в себе способность создавать на экране глубокие драматические характеры.

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Несмотря на то что всероссийскую известность Екатерине Волковой принесла именно роль Веры в сериале «Воронины», она смогла преодолеть «проклятие» одной роли и после успешно показала свое мастерство, создав драматические и лирические образы героинь. Одной из недавних работ актрисы стала главная роль в мелодраме «Любовь лечит». После успеха «Ворониных» актрису пригласили играть в репертуарных спектаклях сразу несколько театров. Она задействована в следующих постановках:

«Идеальный муж»;

«Ровно в семь»;

«Дурочка» и др.

Благодаря второму финансовому образованию Екатерине удается совмещать актерскую профессию с продюсерской деятельностью. Она стала продюсером спектакля «Собака на сене». Также актриса активно участвует в различных телевизионных шоу, куда ее часто приглашают.

Личная жизнь, семья Екатерины Волковой

2009 год у актрисы Екатерины Волковой стал судьбоносным в профессиональной биографии и личной жизни. Она начала сниматься в сериале «Воронины» и познакомилась в это же время со своим будущим мужем — Андреем Карповым, который получил известность благодаря участию в телевизионном проекте «Танцы со звездами». Молодой человек случайно попал в театр на спектакль с участием Волковой в главной роли и был просто очарован ею. Он решил во что бы то ни стало завоевать сердце красавицы-брюнетки.

Карпов профессионально занимался танцами и после спектакля решил пригласить Екатерину на свой мастер-класс в танцзал. Девушка дала согласие, после этого между молодыми людьми начался роман. Екатерина Волкова не скрывает от журналистов свою личную жизнь во многом из-за того, что оба супруга принадлежат к творческим профессиям и являются публичными персонами. Она рассказала, как Андрей сделал ей самый романтичный в ее жизни подарок, пригласив ее, как потом выяснилось, в лес, с завязанными глазами. Когда он развязал повязку, над головой девушки раскинулось звездное небо, а после ее ждал романтический ужин. Сама Екатерина говорит, что в ее жизни это была самая незабываемая ночь.

Предложение выйти за него замуж Андрей также сделал в своеобразной манере, пригласив Екатерину на романтическое свидание в Париж. Актриса, покоренная таким ухаживанием, дала согласие. В 2010 молодые люди сыграли свадьбу, а 16 марта 2011 года у них родилась дочка Лиза.

Один раз супружеские отношения подверглись серьезному испытанию из-за того, что Волкова приревновала мужа, постоянного участника проекта «Танцы со звездами», к его партнерше Елене Подкаминской. Участникам танцевального турнира приходится буквально сутками проводить время в танцевальном зале, готовясь к выступлению. Часто нужно не просто подготовить танцевальную композицию, но и поставить азы танцевальной техники непрофессионального партнера. Как потом выяснилось, между Карповым и Подкаминской были только товарищеские отношения, но Андрей, чтобы сохранить семью, перестал видеться с Еленой.

В целом, у Екатерины счастливая личная жизнь, которую она не прячет от своих поклонников. Супруги часто ездят отдыхать вместе, выбирая активный отдых. Екатерина Волкова — чуть ли не единственная актриса в России на сегодняшний день, которая не использует декоративную косметику в повседневной жизни и даже на съемках старается наносить минимум грима на лицо. Ее фигура может считаться эталонной при классическом женском росте в 166 см. За внешние данные в 2013 году она была признана самой красивой брюнеткой России.

В 2021 году в сети появилась информация о том, что Екатерина Волкова второй раз вышла замуж. При этом актриса ничего не поменяла в своей биографии и личной жизни, второй раз сыграв свадьбу со своим супругом Андреем Карповым — пара таким образом отметила 11 лет своего бракосочетания, которое было довольно скромным. На повторную свадьбу были приглашены все друзья Волковой и ее партнеры по сериалу «Воронины», которые за несколько лет съемок стали практически родственниками Екатерины.

Актриса Дарья Сагалова, подруга Екатерины Волковой, познакомившая ее с ее будущем мужем Андреем Карповым, сказала следующее: «Все было просто великолепно организовано. Супруги резали свадебный торт вместе с дочкой Лизой, торжественно обменялись клятвами верности, а потом жарко целовались, когда гости кричали «Горько!». Когда Катя бросила по традиции через спину букет невесты, его поймала ее коллега по сериалу «Воронины» Юлия Куварзина, которая на тот момент уже имела статус незамужней женщины».

Карьера Екатерины Волковой

Хотя в фильмографии актрисы на сегодняшний день более 30 завершенных проектов, ее карьеру в кино нельзя назвать легкой. Ей пришлось проявить упорство и настойчивость, чтобы добиться сначала второстепенных, а потом и главных ролей. Даже во время набора актеров в сериал «Воронины» Екатерине трижды пришлось проходить кастинг. Сначала она полностью провалила пробы, потом показалась режиссерам слишком молодой для роли Веры, и только в третий раз ее утвердили на эту роль. Съемки в сериале «Воронины» стали для Волковой судьбоносными. Ей хватило упорства и терпения убедить создателей сериала, что только она может создать яркий образ Веры.

В течение длительного периода съемок «Ворониных» актриса смогла поучаствовать в разных проектах. Успех сериала во многом достигнутый благодаря ее талантливой игре, помог самой актрисе эффектно преподнести себя для других режиссеров.

Волкову не испугала высокая конкуренция в актерской среде и у нее не возникло «звездной болезни». После успешного показа «Ворониных» она вместе с мужем открыла свой бизнес и освоила профессию продюсера. Екатерина Волкова, фото которой постоянно появляются в глянцевых журналах, не только одна из самых красивых актрис России, но и талантливый предприниматель.

Екатерина Волкова — новости, фото

В начале июля в сети появились тревожные новости в соцсети о здоровье самой актрисы и ее дочери Лизы. В своем аккаунте она опубликовала пост о том, что ее дочка и она на отдыхе в Турции заразились ротавирусной инфекцией. Актрисе пришлось вызывать скорую помощь в гостиницу. Лизе и Екатерине врачи прописали карантин на несколько дней. Поклонники актрисы живо откликнулись на несчастье с ее ребенком и пообещали молиться за дочку и мать, прося для них скорейшего выздоровления.

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