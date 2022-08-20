Людмила Артемьева — биография, личная жизнь, дети

Любое появление на экране актрисы Людмилы Артемьевой для зрителя превращается в настоящий праздник. Значимым моментом в творческой биографии артистки стал проект «Сваты», в котором она создала узнаваемый образ «интеллигентной сватьи» Ольги Николаевны. Однако путь актрисы к всенародному признанию был непростым и не всегда легким.

Биография Людмилы Артемьевой

Будущая звезда российских сериалов родилась 10 февраля 1963 года в немецком городе Дессау, расположенном в ГДР, в семье советского военного. Ее отец Виктор Филиппович был советским офицером, а мама Мария Авдеевна занималась легкой атлетикой и даже попала в число кандидатов украинской сборной. Молодой женщине пришлось оставить спортивную карьеру из-за рождения ребенка и частых переездов мужа, связанных с военной службой.

Детство Людмилы Артемьевой, биографией и личной жизнью которой активно интересуются ее многочисленные поклонники, прошло в западной Украине. Сначала ее отец служил в Ужгороде, где девочка пошла в школу, а потом его перевели во Львов. С ранних пор девочка начала проявлять природный актерский талант. У нее хорошо получалось пародировать знакомых, что очень нравилось сверстникам. Родители, видя природный дар своей дочери и тягу к сценическому мастерству, отдали ее в театральную студию.

Когда семью советского офицера перевели в Ленинград, Людмила уже заканчивала школу. Она решает поступить в Ленинградское музыкальное училище на эстрадное отделение. Проучившись два курса, она смогла перевестись в знаменитое театральное училище им. Щукина в Москву, попав на курс к заслуженному деятелю искусства Марианне Рубеновне Тер-Захаровой. После окончания обучения молодая актриса поступает в труппу Ленкома и прослужила в этом театре 17 лет. За время работы на театральной сцене, занимавшей в биографии Людмилы Артемьевой и в ее личной жизни важное место, она смогла создать яркие образы характерных героев второго плана.

В конце 90-х годов из-за тяжелой экономической ситуации в театральной сфере Людмила Викторовна решила подрабатывать на съемках в рекламе. Ее образ в рекламном ролике, посвященном майонезу «Моя семья», стал лучшим в 2000 году.

В 2003 г. в возрасте 40 лет Артемьева уходит из театра, которому посвятила почти 20 лет, начав сниматься в первом своем кинопроекте «Таксистка» в роли главной героини. Дебют в сериале оказался успешным. Актрису начинают активно приглашать в другие комедийные сериалы. Также Артемьева продолжает работать на театральной сцене, принимая участие в антрепризах и в репертуарных спектаклях разных московских театров.

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Звездный этап карьеры актрисы начался в 2008 году с выходом на экран успевшего стать культовым сериала «Сваты». В этой картине театральная актриса Артемьева Людмила сыграла главную свою роль, изменившую всю ее творческую биографию. Созданный ей образ Ольги Николаевной Ковалевой настолько полюбился телезрителям, что сериал, который создавался украинскими продюсерами, выдержал несколько сезонов и до сих пор не закрыт официально.

В 2002 году Артемьева впервые выступила на телевидении в роли телеведущей на канале РТР в программе «Впрок», которую потом переименовали в «Экспертизу». Также она принимала участие в качестве одного из членов жюри телевизионного шоу «Один в один» и целый год снималась в программе «Модный приговор» с 2013 по 2014 гг., выступая в качестве защитника гостей этого телешоу.

С 2016 по 2022 гг. актриса снялась в ряде крупных кинокартин, создав яркие драматические и комедийные образы:

«Преступление»;

«Миленький ты мой»;

«Гости из прошлого»;

«Артек. Большое путешествие».

Сегодня в свои 59 лет актриса находится на пике славы в отличной актерской форме. Она активно снимается в сериалах и принимает участие в спектаклях. Ее партнерами становятся известные российские актеры, такие как Анатолий Васильев, Сергей Щербаков, Юрий Стоянов, Федор Добронравов.

Личная жизнь и дети Людмилы Артемьевой

Артемьева Людмила не похожа на подавляющее большинство своих коллег по актерскому цеху, актриса не любит светскую жизнь, не посещает тренажерные залы и салоны красоты, о своей биографии и личной жизни не рассказывает в интервью. Известно, что она один раз была замужем за своим сокурсником, актером Сергеем Парфеновым. У пары есть общая дочь Екатерина. Семья через 15 лет совместной жизни распалась. Скупо говоря о причинах развода, Людмила Викторовна говорит, что брак распался из-за постоянных финансовых проблем в семье и пристрастия мужа к спиртным напиткам.

Известно, что единственная дочь актеров не пошла по их стопам, а, закончив Литературный институт им. М. Горького по специальности немецкий язык, стала переводчиком. Екатерина не рассказывает о себе сама и просит маму не делать этого, поэтому ничего неизвестно о том, замужем ли единственная дочь Артемьевой и есть ли у нее дети.

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В 2012 г. в СМИ появилась сенсационная информация о личной жизни самой главной героини сериала «Сваты». Стало известно, что 49-летняя женщина потеряла ребенка. Практически во время очередного сезона съемок у нее случился выкидыш, о котором стало известно прессе. Артемьева наотрез отказалась комментировать ситуацию, сказав, что личная жизнь потому и носит такое название, что о ней знают немногие.

С этого времени постоянно появляются слухи о том, что актриса второй раз вышла замуж, но сама актриса об этом пункте в своей биографии предпочитает молчать. Официально известно, что у Людмилы Артемьевой есть только одна взрослая дочь от первого и единственного брака, других детей и официальных мужей у актрисы нет.

Артемьева не ведет аккаунтов в социальных сетях, о чем официально заявила в интервью в 2021 г. Свой протест актриса выразила в связи с тем, что созданный от ее имени аккаунт использовался мошенниками для рекламы сомнительных товаров, но администрация глобальной интернет-платформы никак не отреагировала на законное требование юристов актрисы заблокировать мошеннический канал, зарегистрированный на имя Людмилы Артемьевой.

Известно, что эффектно выглядеть и сохранять стройную фигуру актрисе удается благодаря вегетарианской диете и занятиям аэробикой, которыми она занимается в домашних условиях. При росте 173 см актриса весит всего 56 кг в своем возрасте. А ее стильный и безупречный имидж, который она создает самостоятельно, стал причиной ее приглашения в популярную передачу «Модный приговор».

Карьера Людмилы Артемьевой

В фильмографии актрисы около 70 завершенных работ, в которых она играла главных героинь, роли второго плана и эпизоды. Хотя сниматься в кино Артемьева начала с конца 80-х годов прошлого века, как о киноактрисе о ней заговорили только в 2000 г., когда за образ домохозяйки Люси в рекламе майонеза «Моя семья» она получила специальный приз. Настоящий прорыв в кинокарьере произошел после участия в российско-украинском сериале «Сваты», за который актриса получила премию «Телетриумф» в 2010 г. и премию «Телезвезда» в 2011 г.

Артемьева позиционируется в кино как одна из самых ярких комедийных актрис отечественного кинематографа. При этом многие поклонники мало знакомы с ее театральными работами, которым она посвятила 17 лет своей жизни, играя на сцене Ленкома. Людмила Викторовна была задействована во многих известных постановках Театра Ленинского комсомола:

«Диктатура совести»;

«Бременские музыканты»;

«Безумный день или женитьба Фигаро»;

«Шут Балакирев»;

«Поминальная молитва» и др.

Высокую оценку критиков получили ее образы Марселины в «Женитьбе Фигаро» и Годл, жены молочника Тевье, в «Поминальной молитве». В 2013 г. актриса получила премию фестиваля «Амурская осень» за спектакль «Поцелуй удачи».

Татьяна Кравченко, народная артистка РФ, партнер Людмилы Артемьевой в сериале «Сваты»: «Мы с Людмилой Викторовной к началу съемок сериала были практически незнакомы. На первых этапах работы на площадке казалось, что она ведет себя как звезда, что очень раздражало. Мы не скандалили с ней, в обычной жизни у нас не было конфликтов, но поначалу ее поведение сильно напрягало. Потом стало понятно, что таким образом она дает партнеру подготовиться к роли. У нас было много в начале сериала в кадре спорных и даже конфликтных ситуаций, которые во многом получились очень реалистичными благодаря такой ее манере работы над ролью».

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Новости и фото Людмилы Артемьевой

В свои 59 лет Артемьева выглядит идеально, для фото она не боится позировать без грима. Это одна из немногих российских звезд, которая никогда не прибегала к услугам пластического хирурга и смогла сохранить индивидуальные черты своего хорошо узнаваемого лица.

Актриса продолжает сниматься, создавая яркие и запоминающиеся образы. Недавно она сыграла новые комедийные образы: Бабу Ягу в одноименной сказке и директора пионерского лагеря Артек в комедии «Артек. Большое путешествие». Согласно последним новостям отечественного кинематографа российский зритель сможет увидеть эти картины в 2022 году.

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