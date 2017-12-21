10 правил счастливых и долгих отношений

Наш новый блогер — аналитический психолог и сексолог Олеся Алпацкая. В своей первой статье она утверждает: не нужно стремиться быть героиней и приносить себя в жертву на алтарь замужества. Какие 10 правил помогут не забывать о себе и пойдут на пользу отношениям? Слово Олесе.

Возможен ли брак без страха раствориться в партнере? Без страха потерять себя в отношениях? Без страха со временем превратиться в «серую» вторую половинку, просто жену, просто маму, вечно занятую младенцем?

Если вы находитесь в таких переживаниях и опасениях, а возможно, уже замужем и день за днем испытываете давление стереотипов, то приступайте к трансформации здесь и сейчас.

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Мужчины и женщины еще пребывают в иллюзии, что соединяясь узами брака, отрезают себя от внешнего мира.

Женщина вживается в образ жены и матери, периодически забывая о себе, а мужчина превращается в вечно недовольного ребенка со слабой ответственностью. Она только и делает, что пассивно ждет изменений с его стороны, а он требует все большего.

Эта иллюзия бытия подкрепляется вековым мировым опытом того, что женщина просто принадлежала мужчине, действительно была частью семьи во главе с отцом, а затем с мужем, ее воля была волей мужчин. Любви, чувств в таких отношениях никогда не было, только четкая цель — выжить, вырастить успешное потомство.

Но сейчас все не так! Система взаимных отношений эволюционировала скачком, теперь природе для развития понадобились чувства, чувства любви, привязанности, гормонов, а значит и ценность женщины, как партнерши в отношениях изменилась в нашу пользу.

Дело не в том, что в эти времена мы много зарабатываем, способны в одиночку растить детей и что имеем право на свободу. А в том, что обладаем великой ценностью — способность любить, влиять на отношения и развивать их, а отношения нужны каждому живому существу на планете, если только оно не в зоне «психического риска».

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Мы свободны действовать, применяя простые правила союза, получать результаты и не лишать себя радостей замужества и материнства.

Поехали:

Правило №1

Когда выбираете партнера для вашей будущей жизни, тщательно подумайте и почувствуйте, почему именно ему вы готовы доверить себя, разделять воспитание детей и интересы.

Какие чувства вызывает в вас этот мужчина? Какая вы рядом с ним? Именно эти ощущения будут ключевыми на протяжении вашей семейной жизни.

Если ваш выбор пал по принципу: «не похож на отца» или «моей любви хватит на двоих, он изменится», или «срочно решаю квартирный вопрос», или вы пребываете в любовной зависимости, подумайте миллион раз, так как обрекаете себя на долгие мучения. Рядом с вами будет не «ваш мужчина», а отголосок неразрешенных детских конфликтов.

Первое правило в выборе: он определяет вашу жизнь и жизнь ваших детей.

Правило №2

Вы на седьмом небе от счастья: ваши отношения развиваются, вы делаете на них ставку, начинаете вкладываться. Вы одеваетесь, как хотел бы он, готовите исключительно то, что нравится ему, вы забыли о подругах и своих интересах. Тем временем, мужчина не торопится восхищаться. Отступите — дайте возможность ему заполнять «пустоту» между вами.

Правило второе: инвестируйте силы в отношения симметрично вашему мужчине.

Правило №3

Вы выбираете мужчину, разделяете с ним жизнь, соглашаетесь с его привычками, его интересами и работой, так как это важная часть его самого на данный период. А какая вы, каковы ваши интересы и хобби, ваши особенности, которые нужно учитывать мужчине?

Важное третье правило: мои интересы — часть меня самой.

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Правило №4

Правило секса. Секс — это всегда результат отношений, а не их первопричина. Ваше тело расслабляется и получает удовольствие от секса только в том случае, если этот мужчина абсолютно точно вам подходит, если он слышит ваши желания и пытается их реализовать.

Правило №5

Правило любви. Абсолютной и бескорыстной любовью можно любить только своего ребенка. Ваш муж, партнер по отношениям — это человек, с которым вы находитесь во взаимном обмене чувствами, в балансе. Любовь происходит тогда, когда баланс не нарушается.

Правило №6

Вы увлеченно занимаетесь чем-то в квартире, но когда в нее входит муж, то как будто ваши границы размываются, между вами нет границ. Вы уже не можете заниматься важными для вас вещами, а начинаете ловить взгляды мужа, догадываться, что же хочет он. Здоровые отношения предполагают границы между любимыми.

Правило внутренних границ. Ваша граница — это вы, ваше тело, ваши чувства, и вы продолжаете оставаться внутри этой границы, ориентируетесь на себя, даже если в комнату входит любимый мужчина.

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Правило №7

Правильные отношения — это целительный эликсир для обоих. Внутри таких отношений существуют доверие, безопасность, раскрепощенность и, конечно возможности еще большей близости.

Способны ли вы попросить вашего мужчину спокойно и свободно? Если у вас это получается легко — то в отношениях есть доверие и принятие.

Правило просьбы. Начните просить мужчину обо всем, даже если вы этого никогда не делали, даже если это очень тяжело для вас. Вы просите его — он делает для вас, и так вы проверяете вашу связь, его отношения к вам и делаете его потенциальным, способным к достижениям.

Правило №8

Определить место своим внутренним возможностям. Внутри каждой из нас много чувств, кто-то эксцентричный и яркий, а кто-то умеренный и спокойный, а некоторые соединяют в себе большой спектр акцентов.

Свою эксцентричность и стремление к контролю нужно направить на работу и творчество, для получения эффективных результатов, свою страстность — в секс, а свою потребность в любви и возможности любить — в отношения.

Силу своего преодоления можно направить на воспитание детей, чем большей жизненной силой и любовью вы обладаете, тем больше детей способны родить и воспитать.

Зрелые отношения — это гавань, где можно расслабиться, отпустить все, быть собой, а как — это ваше личное дело.

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Правило №9

Тайм-менеджмент любви к себе. Чтобы ваши желания не смешивались с желаниями мужа и детей, не перепутывались в снежный ком не наполненных потребностей, рисуйте концентрические окружности.

В центре — ваше «я», ваши потребности, затем «я» вашего мужа, а затем детей. Вы каждый день вписываете в эти окружности то, что для вас важно, что хочется, что требует срочного внутреннего разрешения для вас.

Чем больше вы будете любить и понимать себя, тем больше вас будут любить близкие, тем больше вы будете понимать детей и мужа.

Правило №10

Быть в счастливых отношениях — это искусство, которое требует совершенствования всегда. Помните, что отношения всегда между людьми, а значит, желание быть в отношениях должно быть с двух сторон. А желание проявляется через действия.

Эти правила родились в ходе моей консультативной практики и содержат теоретические и практические аспекты, — вы сможете найти идеальную формулу ваших и только ваших отношений.