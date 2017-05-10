На ком мужчины женятся, а от кого сбегают

С кем мужчины предпочитают гулять, на ком с удовольствием женятся, а от кого бегут, как от огня? В этой статье постараемся разобраться с этим нелегким, но важным вопросом.

Каждый мужчина индивидуален, соответственно, по-разному выбирает себе спутницу жизни. Однако есть некоторые закономерности, зная которые, можно сориентироваться, чем руководствуются мужчины при выборе жены.

Правда ли, что мужчины предпочитают гулять с распущенными женщинами, а жениться — на скромницах?

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В период своей молодости мужчин привлекают женщины, которые одеваются откровенно и красятся вызывающе.

Почему? Визуальная привлекательность вызывает химическую реакцию в черепной коробке. Это приводит к выработке целого коктейля из гормонов, просыпается желание переспать. Ну и, конечно, потом похвастаться друзьям, что переспал с той или иной девушкой, которую «хотели все». Но с такими девушками мужчины не строят отношений и не относятся к ним всерьез. С такими любят только гулять — это лишь часть молодости, развлечение — не больше.

Когда мужчины достигают того возраста, когда пора задуматься о своей семье, они ищут порядочных, скромных, домашних девушек, которые точно не были такими, с кем они в молодости «отрывались». Потому что женщина — это мать его будущих детей, о каких откровенных нарядах или вызывающем поведении можно говорить?

Есть одна замечательная притча о том, как дедушка учит внука выбирать себе жену. Для любви, по его мнению, подходит практически любая женщина. А вот для создания семьи нужно все взвесить. Каждая женщина обладает разнообразными качествами. Но для семейной жизни главное, чтобы она была:

красива; умна; хозяйственна; сексуальна.

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Далее анализ сводится к следующему:

Если претендентка обладает хотя бы одним из качеств: уже можно рассматривать как вариант, но торопиться рано.

Если в ней уживаются два любых из списка качества: за нее уже стоит держаться, ибо она хороший претендент на роль жены.

Если у невесты целых три качества: срочно нужно вести ее в загс, иначе уведут другие.

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На вопрос внука: «А что делать с той, у которой есть все четыре?» дед мечтательно ответил: «Такой не бывает…»

Зигмунд Фрейд утверждал, что большое влияние на выбор мужчин оказывает образ его матери. Если он любит свою мать, то и в спутницы жизни он будет искать похожую женщину. Если же мать для него не является эталоном женского начала, то выбор падет на полную ей противоположность.

Также многие мужчины считают, что идеальная жена — королева в гостях, хозяйка на кухне и страстная любовница в постели. Это не лишено логики, ведь каждый уважающий себя мужчина хочет, чтобы его женщина хорошо выглядела, была интересной собеседницей, достойно себя вела при знакомых и друзьях. При этом была раскрепощенной, безумной любовницей с ним в спальне. И, разумеется, вкусно готовила, держала дом в чистоте и порядке.

Следует добавить, что, помимо вышеперечисленных достоинств, есть много нюансов, которые влияют на выбор мужчины. Например, она может быть идеальная по данной формуле, однако при этом быть жуткой истеричкой или сумасшедшей ревнивицей. Поэтому мужчины выбирают супругу, учитывая многие критерии, не только приведенные выше.

123RF/Dmitriy Shironosov

Есть типы женщин, от которых мужчины сбегают чаще всего. Вот некоторые из них:

«Леди-босс». Сильные и властные женщины отпугивают мужчин. Ведь по природе своей они охотники, а когда на охоту выходит женщина-босс, ее пытаются обходить любыми тропами. «Подозрительная ревнивица». Необоснованная ревность привносит в жизнь мужчины ненужную ему суету и раздражительность. А он ведь хочет, чтобы рядом была женщина, с которой будет уютно и спокойно. «Мамина дочка». Такая женщина рассказывает своей маме абсолютно все, чем заслуживает вполне обоснованное неодобрение партнера. Кому хочется жить напоказ? «Сплетница». Постоянный интерес к жизни окружающих, перекручивание фактов, перемывание косточек всех знакомых очень быстро надоедают - и мужчина сбегает.

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Если же вы уже встретили своего мужчину, вам надоело уже с ним встречаться и хочется замуж, а он не спешит предлагать руку и сердце, что делать?

Недостатка в мотивационной литературе на эту тему сегодня нет. Как бы вы недоверчиво ни относились к подобному чтиву, многие находят там полезные советы. Самый главный совет — не зацикливайтесь!

Чтобы мужчина сделал предложение, не надо специально пытаться быть «идеальной». Потому что эту маску рано или поздно придется снять. Да и зачем притворяться? Мужчины выбирают не идеальных, а любимых. Будьте собой, и кто-то обязательно влюбится в вашу индивидуальность!

Автор: семейный психолог Алексей Иванович Голев