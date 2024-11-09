Шпаргалка для женщин: как понять мужскую психологию и построить гармоничные отношения

Отношения между мужчиной и женщиной всегда были полем для изучения и понимания. Психолог Лариса Макаровская делится своими наблюдениями и практическими советами, которые помогут лучше понять мужскую психологию в отношениях.





Эти вопросы чаще остальных волнуют в последнее время женщин и относятся к мужской психологии:

Как мужчина выбирает женщину для отношений?

Какие главные страхи есть у мужчины в жизни, и как помочь мужчине с ними справиться?

Как избежать измен в долгих отношениях?

Короткий ответ на первый вопрос: настоящий мужчина ценит дары женственности, а именно:

Способность понять его и наладить с ним отношения;

Умение получать удовольствие;

Умение давать и принимать заботу.





Не секрет, что в современном мире стресс стал настолько повседневным спутником жизни. Мужчины и женщины одинаково реагируют на стресс выбросом кортизола и адреналина в кровь, но по-разному ему нейтрализуют на уровне тела. Мужской организм от природы отвечает на стресс выбросом тестостерона, и, как показывают исследования, в крови мужчины его в 30 раз больше, чем у женщины. Именно тестостерон дает мужчине смелость и решимость идти навстречу проблемам и быстро преодолевать их. Женщина уравновешивает свой стресс гормоном "хорошего настроения", а именно окситоцином. Женщине легче "прийти в себя" в кругу подруг, рассмеявшись или поплакав.

Для мужчины, когда он возвращается домой, важна атмосфера доверия, спокойное настроение женщины. Ему точно не нужно ставить новые цели и задачи для немедленного их решения. Попросить мужчину можно только своевременно и уместно: когда он расслаблен, отдохнул и набрался сил на новые дела и свершения. Если женщине важно сообщить что-то мужчине, или она хочет изменений, то ей важно научиться понимать, в какой момент лучше начать сложный разговор и научиться принимать отказ мужчины, а также выдерживать его гнев.





Каждый человек подвержен гневу. Мужчина думает, пока не "переборщит", что ему можно выражать гнев с той же интенсивностью, что и женщине на него. Но это не так. Мужской гнев пугает женщину, и зрелый мужчина, сильно разозлившись, обычно старается уединиться. В этот момент женщине не стоит идти за ним. Обычно мужчин учат подавлять гнев, что тоже является ошибкой. Мужчина знает себя изнутри, и ему важно остаться с собственной природой, не подавляя ее. А гнев он может нейтрализовать в одиночестве.

Иногда под гневом мужчины скрывается страх. У мужчин, как и у женщин, в жизни и в отношениях есть свои страхи. Какие именно, давайте разберем на примерах.

Часто мужчина боится, что не справится один с финансовой нагрузкой семьи. Здесь важно женщине словесно поддержать его и приободрить:

что он не один;

что они вместе;

что он уже справлялся раньше и справится еще.





Часто страх мужчины связан с его бизнесом. Страх мужчины в самореализации связан с тем, что ему кажется, что он делает "что-то не то" в жизни: не то, что он хочет, или не то, что действительно важно.



Женщине здесь важно понимать, что хочет мужчина, давая ему возможность делать то, что он хочет.



Еще один страх мужчины связан с тем, что женщина его может покинуть. И тогда женщине важно не манипулировать им и не пугать разводом или уходом, а заботливо решать накопившиеся проблемы в паре путем их обсуждения.

Бывает, что это страх мужчины за его будущее, за здоровье, потенцию, или еще его можно назвать страх старения. Здесь важно также включиться женщине и поддержать своего мужчину.



Что делать, чтобы избежать измен в долгих отношениях? То же, что и со страхом старения мужчины. Научитесь спонтанности, будьте готовы к экспериментам с мужчиной в постели. Мужчина может получить от жены, с которой давно знаком, значительно больше эмоционально, чем от любой новой знакомой. Изучайте фантазии друг друга, экспериментируйте, хороший секс – это клей для долгих отношений.