Как жить вместе, если у вас разные взгляды на жизнь и культуру

С годами у людей формируется определенная позиция по основополагающим сферам жизни. Каждый по-своему воспринимает происходящие в мире события, выработал определенную точку зрения по отношению к религиозным вопросам, привык отдыхать подходящим для него образом, сформировал особенные жизненные ценности и так далее. Очень сложно встретить человека, который будет смотреть на все вопросы в одном с вами направлении. Очень часто взгляды расходятся. Женский журнал «Клео.ру» рассказывает, как можно выстроить отношения с человеком, если вы по-разному смотрите на жизнь.

Распределение ролей в семье

Политическая позиция

Культура и отдых

Религиозные взгляды

Очень часто камнем преткновения становятся вопросы, связанные с распределением ролей в семье. Часть людей придерживаются традиционного уклада и считают, что всеми домашними делами, а также воспитанием детей должна заниматься женщина. Мужчина, в свою очередь, обеспечивает комфортные условия для жизни. Однако в последнее время все больше представительниц прекрасной половины человечества требуют полного равноправия и желают, чтобы мужчина также тратил время на хозяйство и наследников. При такой проблеме стоит здраво оценить ситуацию, определив, сколько свободного времени остается у каждого супруга за вычетом трудовой деятельности. Важно не умолять значимость работы женщины, даже если она приносит меньший доход. При равном количестве свободного времени нужно определить, какие обязанности по дому будет выполнять каждый. Если для блага детей и семьи необходимо, чтобы кто-то меньше времени уделял работе, этот вопрос также нужно проговорить, выяснив, насколько ценны рабочие часы и карьера каждого, и найти взаимовыгодный для всей семьи вариант.В последнее время в нашей стране все чаще звучат разговоры на политические темы. Если супруги по-разному смотрят на происходящие события, могут возникнуть серьезные разногласия, вплоть до острых конфликтов. В этом случае нужно определить, что для вас важнее: семейные ценности или отстаивание своих политических взглядов. Вспомните, что в споре рождается истина, однако не перебарщивайте с конфликтами. Некоторые отвлеченные вопросы лучше обсуждать с единомышленниками, а не устраивать ссоры с супругом. Сконцентрируйтесь на том, что вас связывает. Больше внимания уделяйте семье и детям, а не событиям на международной арене.Также проблемы могут возникнуть при определении стиля совместного отдыха. Например, мужчина – большой любитель выездов с палатками, а девушка любит проводить время в музеях. В таком случае нужно периодически идти на компромисс. Поддержите любимого и пару раз за лето сгоняйте с ним на природу дикарями. Он в ответ должен хотя бы попытаться проникнуться искусством и классической музыкой. Также разные предпочтения в развлечениях могут сыграть на руку паре – иногда очень важно немного отдохнуть друг от друга и провести время в компании друзей. Стоит рассматривать это как возможность освежить отношения и зарядиться энергией для того, чтобы потом поделиться ей с любимым человеком. Здесь очень важно с пониманием относиться к пристрастиям партнера и ни в коем случае не ограничивать его в занятиях любимым делом.Религиозные вопросы редко становятся камнем преткновения, но если супруги по-разному относятся к этой сфере, важно сконцентрировать свое внимание на уважении чужой позиции. Никогда нельзя высмеивать желание одного из партнеров сходить в церковь или отправиться в тур по храмам. Второй может либо отпустить любимую половинку с друзьями, либо составить ей компанию, используя поездку в познавательных целях. Атеисту не стоит навязывать свою веру в религию. Постарайтесь найти точки соприкосновения, наверняка благоверный тоже во что-то верит (в энергию, позитивное мышление, «эффект бумеранга» и так далее). Вы можете сойтись на том, что оба доверяете каким-то знакам судьбы, при этом не так важно, к какой конкретно культуре они относятся. В отношениях очень важно проявлять уважение и терпимость к взглядам другого, тогда острые углы удастся легко сгладить.