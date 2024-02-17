Что делать, если муж перестал уважать супругу

Люди, которые долгие годы счастливы в браке, всегда вызывают восхищение и даже зависть у окружающих. К сожалению, часто бывает, что со временем отношения ухудшаются. Когда люди влюбляются друг в друга, они видят в объекте своей привязанности только хорошее. С течением времени все может кардинальным образом измениться. Нередко представительницы прекрасной половины человечества жалуются, что мужчина перестал их уважать, игнорирует интересы супруги, нарушает данное слово и в целом ведет себя недостойным образом. Женский журнал «Клео.ру» рассказывает, что делать в такой ситуации.





Откровенный разговор

Проанализируйте свое поведение

Работа над внешностью

Посвящайте больше времени себе

Поставьте ультиматум

Как и при решении любой другой проблемы следует начать с откровенного разговора. Не стоит сыпать претензиями. Лучше акцентируйте внимание на своих чувствах. Скажите супругу, что ощущаете, когда он говорит обидные слова, критикует вашу внешность, самостоятельно принимает все решения, не благодарит за заботу и так далее. Очень важно разговаривать в спокойном доброжелательном ключе. Покажите мужчине, что готовы простить его ошибку, но не будете терпеть подобное отношение в дальнейшем.Также не забывайте, что обычно в проблеме виноваты двое. Проанализируйте собственное поведение. Возможно, вы сами перестали восхищаться своим мужчиной, постоянно высказываете ему претензии, требуете больше работать, рассказываете, какой хороший муж у подруги, и так далее. Оцените и свой внешний вид. Женщина, которая постоянно ходит с грязной головой, перестала следить за собой, регулярно питается шоколадками и тортиками, носит засаленные домашние халаты, может вызывать уважение только у сверхтерпимого человека.Не забывайте, что мужчины любят глазами. Разумеется, если все, что интересует благоверного – это упругие ягодицы и тонкая талия, серьезные отношения с ним построить сложно. Все требования должны быть в пределах разумного. Если чувствуете, что мужчина перестал вами интересоваться и проявляет неуважение, постарайтесь снова стать лучшей версией себя. Самое время приобрести абонемент в спортивный зал или бассейн. Не лишним будет сменить прическу или обновить гардероб. Когда женщина чувствует себя привлекательной, мужчины проявляют больше внимания и заинтересованности.Современной женщине не стоит позволять мужчине ставить себя в полную зависимость. Замечательно, когда у женщины есть достойная работа или хотя бы любимое хобби. Если в последнее время вы были полностью сконцентрированы на семье, начните больше времени уделять себе. Можно записаться на танцы, фигурное катание или другие интересные активности. Не стоит исключать, что мужчина просто заскучал рядом с вами и поэтому перестал проявлять интерес и уважение.В критической ситуации не бойтесь ставить ультиматум. Однако к этому нужно прийти с полной осознанностью. Если понимаете, что супруг не реагирует на ваши просьбы и продолжает демонстрировать презрительное отношение, прямо объявите, что больше не намерены так жить. Разумеется, если и в таком случае ничего не изменится, угрозу необходимо претворить в жизнь и покинуть тирана. В конце концов, жизнь слишком коротка, чтобы тратить ее на того, кто не способен делать вас счастливой.