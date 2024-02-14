Как укрепить отношения с родными: семья = команда

В погоне за счастьем человек часто концентрирует свое внимание на достижении финансового благополучия, обретении дорогой машины, квартиры, загородного дома и так далее. Однако многие психологи подчеркивают, что достичь истинное счастье и быть в гармонии с собой можно только, если вас окружают родные и любимые люди. При этом важно, чтобы вы всегда были на связи и погружались в жизни друг друга. Когда семья превращается в сплоченную команду, все ее члены становятся сильнее, счастливее и успешнее. Женский журнал «Клео.ру» рассказывает, как сделать семейные узы прочнее.





Определить интересы каждого члена семьи

Составить график



Перезнакомить друзей

Выработать привычку совместных ужинов

В первую очередь, нужно найти точки соприкосновения. Например, вне зависимости от возраста представители сильной половины человечества часто проявляют большой интерес к спорту. Члены семьи из разных поколений могут подобрать интересный для всех вид спорта и либо совместно заниматься им, либо ходить на матчи. То же самое касается походов в баню, выездов на природу и рыбалку. Часто подросткам кажется, что старшие мужчины в семье – это так называемые «динозавры», которые все чувствуют по-другому и безнадежно «устарели». Однако, если хорошенько проработать вопрос совместных интересов, выяснится, что во многом они схожи или по крайней мере пересекаются.Женщины могут вместе посещать выставки, музеи, устраивать кулинарные вечера, ходить на йогу или в бассейн. Очень важно, чтобы часть еженедельных активностей проходила совместно с членами семьи. Идеально, если удастся собрать вместе мужчин и женщин. Совместная работа, спорт и любые другие активности очень сближают и укрепляют связи между людьми.Когда стало понятно, какие интересы есть у каждого члена семейства, нужно собраться вместе и составить график общих активностей. Определитесь с родными, когда у них есть свободное время, постарайтесь подстроиться под них или просто найдите общие свободные вечера или выходные. Составьте график совместного времяпрепровождения. Чем чаще вы видитесь, тем лучше. Конечно, перебарщивать и жить «неразрывным племенем» не стоит. У каждого должна быть своя личная жизнь, но встречи с остальными родственниками нужно устраивать регулярно.Отличной идеей будет перезнакомить друзей. Мнение о том, что со взрослыми родителями не о чем говорить, достаточно быстро покидает детей. Такие ощущения уходят вместе с подростковым возрастом. Взрослые дети наоборот чувствуют, что их родители, бабушки и дедушки – очень интересные личности, которые могут удивить своим опытом. Вашим друзьям тоже будет интересно послушать старшие поколения. Компании, в которых есть представители всех возрастов, всегда проводят время очень интересно, ярко и активно.Если с совместными активностями есть трудности, обязательно заведите привычку устраивать семейные ужины. Например, каждый четверг или пятницу собирайтесь у кого-нибудь дома за большим столом и устраивайте полупраздничную трапезу. Такие еженедельные встречи подарят позитивные эмоции, укрепят отношения в семье и превратят каждый четверг/пятницу в праздник.