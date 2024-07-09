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Имена, приносящие счастье: назвав так ребенка, вы гарантируете ему успешную жизнь

Имена, приносящие счастье: назвав так ребенка, вы гарантируете ему успешную жизнь

Положительная сила этих имен проверена годами. Берите на заметку!

Каждый родитель в ожидании малыша размышляет о том, как сложится его судьба. Немаловажную роль в этом вопросе играет и имя, которое обладает особой энергетикой. Так, одних ждет счастливая семейная жизнь и успех, а другие обречены на трудности. Мы собрали список имен, которые гарантируют малышу счастливое будущее. 

Фото: freepik.com

Древнегреческое имя Анастасия закрепило за его обладательницей славу мудрой и рассудительной женщины. С каждым годом нареченные Настей девушки будут раскрываться больше и больше, демонстрируя рассудительность и привлекая этим в свою жизнь успех. 

Имя Аглая тоже пришло к нам из Древней Греции. Назвав так ребенка, вы наделите его уверенностью, сильным характером и боевым духом. Любая неприступная для других цель легко поддастся Аглае, и так в любой сфере жизни.

Полины всегда знают, какие приоритеты в жизни важнее. Поэтому названные этим именем девушки без труда заводят нужные знакомства и делают правильный выбор. В коллективе Полин уважают и во всем прислушиваются. 

Фото: freepik.com

Среди мужчин-счастливчиков уверенно можно выделить Павла. Мальчики, названные этим именем, обладают широкой душой. Паша всегда придет на помощь и в нужный момент поддержит близких. Как правило, обладатели такого имени удачно женятся и счастливо живут всю жизнь. 

Названный именем Макар мальчик вырастит и превратится в сильного и уверенного в себе мужчину. Близкие всегда будут знать, что на него можно положиться, а для него это станет своего рода стимулом и будет придавать уверенности в собственной значимости. Макар будет уверенно шагать по жизни, покоряя одну цель за другой. 

Мальчик, названный Тихоном, в подарок от судьбы получает решимость. С самого детства Тихоны знают, чего хотят добиться и в какие сроки. Планы обладателя этого имени сложно пошатнуть, отсюда и успех, которого он обязательно добьется в той сфере, в которой запланировал. 

Ранее мы делились списком имен мужчин, которые чаще всего изменяют. 

9 июля 2024, 01:00
Фото: freepik.com
Елизавета Федорова
Клео.ру✓ Надежный источник

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