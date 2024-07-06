Как наладить отношения со свекровью: советы и рекомендации

Ситуации, которые подкидывает нам жизнь, бывают весьма непростыми. В качестве примера можно привести моменты, когда двум женщинам приходится делить одного мужчину. Для одной из них он является сыном, а для другой мужем, и каждая считает, что она имеет право влиять на его жизнь, и именно ее мнение он должен учитывать. Однако, как известно, безвыходных ситуаций не бывает, и из любого положения можно найти выход. Если вы хотите узнать, как наладить отношения со свекровью, ознакомьтесь с этой статьей, в которой Клео.ру постарается дать самые действенные советы.

Причины конфликтов и их влияние на семейную жизнь

Психология отношений в семье, где есть невестка и свекровь, очень непроста, и выстроить хорошие отношения между этими двумя женщинами бывает весьма проблематично. Это происходит по разным причинам, среди которых Клео.ру выделяет следующие:

Ревность и конкуренция, которые часто имеют проявления именно со стороны свекрови. Женщина, которая вырастила и воспитала сына, зачастую считает, что имеет на него все права. Это особенно ярко проявляется в случаях, когда у свекрови нет мужа по причине развода, его смерти. Оставшись одна, она начинает считать, что главный мужчина в ее жизни – это сын. Появление невестки вносит свои коррективы, которые не всегда приходятся свекрови по душе.

Разные взгляды на быт. Зачастую свекровь считает, что имеет огромный опыт в этой сфере, поэтому имеет полное право учить невестку. Бывает, что свекровь имеет самые положительные намерения и делает это от чистого сердца, желая таким способом помочь молодой жене своего сына. Однако у свекрови может быть и другая мотивация, она может хотеть намеренно «уколоть» невестку и сделать акцент на ее недостатках.

Свекровь хочет видеть рядом с собой идеальную женщину. Естественно, что она считает, что такой идеал должен походить на нее саму. При этом женщина не учитывает, что у ее сына могут быть совсем другие предпочтения, и его идеал совершенно не похож на мать.

Свекровь всячески идеализирует и защищает своего сына, находит оправдание всем его действиям, например, если он пьет, не стремится зарабатывать, и даже изменяет невестке. По ее мнению, именно жена сына виновата в том, что он проявляет подобное поведение.

Упреки свекрови по поводу того, что невестка неправильно воспитывает внуков, стремление активно принимать участие в данном процессе и давать не прошеные советы.





Советы для невестки

Если вы хотите понять, как подружиться со свекровью, то знайте, что это вполне возможно, если приложить должные усилия. Клео.ру советует в этом вопросе придерживаться следующих рекомендаций:

Откажитесь от конкуренции . Зачастую свекровь считает, что никто не способен позаботиться о ее сыне так же хорошо, как она сама. Не пытайтесь состязаться с ней, попробуйте проявить терпение. Лучший способ растопить лед в отношениях – признать ее опыт. «Мне никогда не научиться быть такой же замечательной хозяйкой, как вы!» – подобная фраза способна просто творить чудеса.

. Зачастую свекровь считает, что никто не способен позаботиться о ее сыне так же хорошо, как она сама. Не пытайтесь состязаться с ней, попробуйте проявить терпение. Лучший способ растопить лед в отношениях – признать ее опыт. «Мне никогда не научиться быть такой же замечательной хозяйкой, как вы!» – подобная фраза способна просто творить чудеса. Попросите совета . После того, как в жизни сына появилась другая женщина, свекровь ощущает, что утрачивает свое значение, и поэтому зачастую старается назойливо напоминать о себе. Она часто дает не прошеные советы, которые могут раздражать невестку. Однако, вместо того, чтобы выражать недовольство и давать понять, что вы отлично справляетесь со всем сами, попробуйте сменить тактику. Интересуйтесь ее мнением, тем самым вы дадите понять, что для вас свекровь как вторая мама, которая является для вас авторитетом, а ее советы имеют важное значение.

. После того, как в жизни сына появилась другая женщина, свекровь ощущает, что утрачивает свое значение, и поэтому зачастую старается назойливо напоминать о себе. Она часто дает не прошеные советы, которые могут раздражать невестку. Однако, вместо того, чтобы выражать недовольство и давать понять, что вы отлично справляетесь со всем сами, попробуйте сменить тактику. Интересуйтесь ее мнением, тем самым вы дадите понять, что для вас свекровь как вторая мама, которая является для вас авторитетом, а ее советы имеют важное значение. Выражайте благодарность . Этот способ очень действенный, несмотря на свою кажущуюся простоту. Не скупитесь сказать свекрови «спасибо» за помощь, за проявленное внимание и даже за замечания.

. Этот способ очень действенный, несмотря на свою кажущуюся простоту. Не скупитесь сказать свекрови «спасибо» за помощь, за проявленное внимание и даже за замечания. Возьмите на себя ответственность. Если вы действительно хотите улучшить отношения со свекровью, примите как факт, что это зависит именно от вас, даже если она имеет сложный характер. Помните о том, что сближение с мамой вашего мужа самым лучшим образом отразится на взаимоотношениях в вашей семье.





Чего не стоит делать

Чтобы выстроить хорошие отношения, важно знать не только о том, что нужно делать, но и как избежать конфликтов со свекровью, и от каких действий нужно воздерживаться. Клео.ру рекомендует обращать внимание на следующие моменты:

Не соглашайтесь жить вместе со свекровью . Поговорка о том, что на кухне может быть только одна хозяйка, при совместном проживании приобретает особенно яркий окрас. В этом случае будьте готовы к тому, что свекровь будет вам диктовать свои правила по поводу ведения быта, что в итоге не может не сказаться на отношениях. По-настоящему теплыми они смогут стать только на расстоянии.

. Поговорка о том, что на кухне может быть только одна хозяйка, при совместном проживании приобретает особенно яркий окрас. В этом случае будьте готовы к тому, что свекровь будет вам диктовать свои правила по поводу ведения быта, что в итоге не может не сказаться на отношениях. По-настоящему теплыми они смогут стать только на расстоянии. Не проявляйте излишнюю откровенность. Даже если у вас сложились со свекровью теплые и доверительные отношения, есть темы, которых обязательно нужно избегать. К примеру, ей вовсе не обязательно быть в курсе о ваших проблемах на работе, или знать подробности об отношениях с бывшими парнями. Также избегайте тем, по которым у вас могут возникнуть разногласия, например, по поводу политики.





Подведем итог

Теперь вы знаете, как наладить отношения со свекровью, и какие меры для этого стоит предпринять. Помните, что именно этой женщине нужно быть благодарной за то, что на свет появился такой человек, как ваш любимый супруг.