Цивилизованный развод: советы юриста

Интернет пестрит предложениями сделать вашу свадьбу красивой, но вы когда-нибудь слышали, чтобы кто-то предложил красиво развестись?

Само сочетание этих двух слов — оксюморон. Развод — это ненависть, боль, страдание, месть, сплошные антонимы красоты. Посмотрите хотя бы на Анджелину Джоли и Брэда Питта. Как прекрасна была их свадебная фотография, где они, светящиеся от любви, стоят рядом, в окружении детей, чьи рисунки украшают фату невесты!

А теперь таблоиды выдают лишь измученные постоянными скандалами, борьбой и сплетнями осунувшиеся лица участников некогда одной из самых красивых пар планеты.

Globallookpress.com

Нет, развод не может быть красивым, думаете вы, глядя на последствия краха знаменитого брака. И резюмируете: исключений не бывает, и в преддверии своего развода сжимаете кулаки.

Мне, как адвокату, не раз приходилось участвовать в семейных спорах, многие из которых только подтверждали вывод, что развестись цивилизованно сложно. Но сложно — не значит невозможно.

Как избежать скандалов при разводе

На скандальность развода большее влияние оказывает не сам факт расторжения брака, а вопросы, которые приходится решать в связи с ним. То есть вопросы, связанные с детьми, имуществом, алиментами. А еще градус скандальности повышают эмоции, которые испытывают участники спора по отношению друг к другу и происходящему с ними, ну и нежелание эти эмоции контролировать.

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Поэтому если вы приняли решение подать на развод, не спешите. Дайте себе время. Во-первых, чтобы справиться с эмоциями, которые привели вас к этому решению. Не для того, чтобы передумать, а для того, чтобы переполняющие вас чувства не взяли над вами верх. Это позволит действовать четко, рационально, в своих интересах, а также в интересах ваших детей. И тогда никто: ни ваш супруг, ни его адвокат, ни родственники, ни друзья, ни знакомые, не сможет вас переубедить, посеять сомнение, повлиять на ваше первое решение, которое, как говорят психологи, самое верное. Во-вторых, чтобы обратиться к юристу. Профессионал, проанализировав вашу ситуацию, изучив документы, поможет вам понять, на что вы и ваши дети имеете право претендовать, каким образом эти права необходимо реализовывать, как их защитить.

Теперь, когда вы четко осознаете, чего хотите, действуйте.

Наверняка вы неплохо узнали своего супруга за время жизни с ним под одной крышей, и вам нетрудно будет понять, возможно ли с ним договориться. Если такая возможность существует, возникает перспектива развестись цивилизованно.

Обговорите с супругом все вопросы, касающиеся детей: с кем они будут жить после развода, как будут общаться с родителем, живущим отдельно, как и в каком размере этот родитель будет содержать детей. И закрепите ваши договоренности на бумаге, удостоверив их у нотариуса. Можете таким же образом заключить соглашение о содержании одного из супругов после развода. Определите также, какое имущество и кому из вас перейдет после развода, и нотариально удостоверьте подписанное вами обоими соглашение о разделе имущества или брачный договор.

Расторжение брака: тонкости и подводные камни

После того, как все эти вопросы будут решены, вы можете подать в судебный участок мирового судьи заявление о расторжении брака. При отсутствии со стороны супруга возражений по поводу развода мировой судья вынесет решение о расторжении брака по истечении одного месяца после подачи вами иска.

Если же вы понимаете, что супруг не настроен на диалог либо предпринятые вами попытки мирных переговоров потерпели крах, разрешайте сложившуюся ситуацию в судебном порядке.

Можно действовать сразу, подав в районный суд иск с одновременными требованиями и о разводе, и об определении места жительства детей с вами, и о взыскании с отца алиментов на детей, и о разделе имущества.

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Можно поступить иначе и сначала обратиться к мировому судье с иском о расторжении брака и взыскании алиментов на детей, а после развода решать вопросы, связанные с имуществом. Но в таком случае супруг вправе подать встречный иск, например, с требованиями оставить детей после развода жить с ним и о взыскании алиментов уже в его пользу, а также заявить о необходимости раздела имущества. И дело передадут в районный суд, а вопрос, связанный непосредственно с самим расторжением брака, может затянуться на длительное время, если суд не выделит его в отдельное производство. Или супруг не будет заявлять встречных требований, но судье скажет, что хочет сохранить семью. И тогда мировой судья будет вынужден дать вам время на примирение, максимальный срок которого три месяца. Если не помиритесь, развод неминуем.

Развод в суде: как пережить и не проиграть

Но даже встав на тропу судебной войны, лучше продолжать сохранять холодную голову и вести себя корректно по отношению к своему оппоненту.

Нет, совсем необязательно пытаться реанимировать былые чувства, быть с супругом на дружеской волне, тем более это уже вряд ли получится, но и поливать грязью, размахивать его грязным бельем, доставать скелеты из запыленных шкафов совместной жизни не нужно. Вступая в судебный спор, важно держать себя в руках, сохранять самообладание, в том числе в общении с супругом. Это гораздо продуктивнее и не позволит делать досадные ошибки и промахи, могущие обернуться не в вашу пользу.

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Бывает, что вторая половина в период судебного процесса своими действиями или речами намеренно выводит супругу из себя. Иногда такая психическая атака приносит свои плоды: женщины злятся, досадуют и готовы отказаться от всех претензий, лишь бы только больше не видеть лицо некогда любимого человека.

Если вы понимаете, что не выдержите напора, стоит обратиться за помощью к юристу, который будет представлять ваши интересы в суде, чтобы минимизировать ваше личное общение с супругом. Это позволит ваши нервы сохранить в целости, а также повысит шансы на мирное урегулирование вопроса либо на получение оптимального для вас судебного решения.

Вполне приемлемо, пытаясь достичь консенсуса, например, по поводу имущества, использовать некоторые элементы торга. Глупо также отрицать, что при рассмотрении вопросов, связанных с опекой над детьми, стороны призывают в поддержку своей позиции компрометирующие друг друга материалы.

Однако методика запугивания и угроз, на мой взгляд, является неприемлемой. Часто женщины с целью отстоять свои интересы используют в качестве средства манипулирования детей, полагая, что в любом случае они после развода останутся жить с матерью и уж тогда ей решать, дать или не дать отцу видеться с ними.

Но, во-первых, важно понимать, что дети — это не разменная монета. Им и так несладко приходится, когда мама и папа расстаются, а их мир рушится у них же на глазах.

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Во-вторых, необходимо помнить, что оба родителя имеют равные права на своих детей. Действительно, зачастую по решению суда дети остаются жить с матерью, но это совсем не означает, что так бывает всегда. Если в ходе процесса выяснится, что в интересах ребенка будет его проживание с отцом, суд определит его место жительства с папой.

Родитель, проживающий от ребенка отдельно, имеет право с ним общаться и участвовать в его воспитании. И даже если ребенок проживает с вами, вы не вправе запретить такое общение, если, конечно, оно не вредит ребенку.

Будете препятствовать отцу в этом, он всегда сможет установить график общения с ребенком в судебном порядке, а также через судебных приставов-исполнителей заставит этот график вас соблюдать. Если вы не хотите, чтобы в ваши личные дела вмешивались государственные органы, если не считаете приемлемым общение ребенка с отцом в присутствии людей в форме, возьмите себя в руки.

Как бы вы ни были злы или обижены на мужа, не мстите ему посредством детей. А вот алименты на содержание несовершеннолетних детей, если они живут с вами, вполне можете с супруга взыскать.

Кроме того, после развода или одновременно с ним вы имеете право в суде требовать с бывшего супруга ежемесячные алименты в твердой денежной сумме и на свое содержание. Такие алименты могут быть взысканы либо на период вашей беременности, наступившей в браке, и в течение трех лет со дня рождения общего ребенка, либо в случае, если вы нуждаетесь в средствах и осуществляете уход за общим ребенком-инвалидом до достижения им 18 лет или общим ребенком-инвалидом с детства первой группы, либо если вы стали до развода или в течение года после него нетрудоспособной и нуждаетесь, либо если вы в течение пяти лет после развода достигли пенсионного возраста и нуждаетесь, при условии, что ваш брак длился долгое время. При определении размера алиментов суд учитывает материальное положение как ваше, так и вашего бывшего супруга, а также иные факторы, заслуживающие внимания. Если суд установит, что бывший супруг не имеет материальной возможности выплачивать вам содержание, в иске будет отказано.

Свои права можно и нужно отстаивать, но делать это нужно не эмоционально, а рационально. Тогда даже в случае споров, которые придется разрешать в суде, развод вполне может пройти цивилизованно и не превратится в поле боя.

Адвокат Елена Прозорова