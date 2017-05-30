10 недостатков брака, к которым нужно быть готовыми

Как ни печально, институт семьи сегодня обесценился. Современные пары не часто «заморачиваются» проблемами сохранения отношений. Им куда проще расстаться и пробовать искать что-то лучшее в следующих отношениях.

Ребенок из неполной семьи — это уже скорее правило, нежели исключение. Тематические сайты по психологии пестрят советами, как расстаться, не причиняя вреда ни себе, ни ребенку. Хорошо это или плохо — решать не нам. Наша задача, как ни парадоксально это звучит, учитывая название статьи, — счастье в браке с любимым человеком на долгие и долгие годы.

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Так уж заложено в генетическом коде человека, что настоящее чувство любви приходит к нам после состояния влюбленности. Романтические отношения и период влюбленности помогает нам определить, достоин ли наш предмет обожания стать для нас спутником жизни. В этом и заключаются главные отличия между отношениями супругов и отношениями влюбленных. Хотя, искать отличия между этими понятиями — не совсем правильное решение. Ведь одни становятся следствием других.

Но раз уж «конфетно-букетный» период укрепил осознание того, что вы встретили именно свою вторую половинку, и вы решились на совместную жизнь, стоит учесть некоторые минусы столь кардинального решения.

1. Вам придется забыть о независимости.

Теперь, принимая очередное решение, нужно будет считаться с мнением партнера. И если, во времена добрачных отношений, завоевывая вас, ваш партнер шел на многие уступки, то сейчас все может измениться.

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Конечно, можно попробовать договориться и сразу обозначить границы дозволенной независимости, но не факт, что в дальнейшей жизни эти договоренности не утратят своей силы.

2. Вам придется отдалиться от родителей.

Это существенный минус для тех, кто привык во всем полагаться на их поддержку.

Никто не говорит о том, что стоит разрывать эмоциональные контакты, но теперь ваше положение обязывает вас в первую очередь полагаться на себя и своего партнера.

3. Готовьтесь к рутине.

«Охи-вздохи» под луной закончились. Теперь вы должны будете налаживать быт, думать о семейном бюджете, планировать жизнь. А это стоит немалого каждодневного труда. Ведь терпеть разбросанные носки, семейные трусы, ковыряние в носу и приступы плохого настроения можно только лишь от действительно любимого человека. И то недолго.

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Рано или поздно вам все это надоест. И тогда конфликты неизбежны. Только влюбленная дурочка свято верит в то, что с ней такого не случится.

Однообразие семейной жизни очень часто приводит к разрыву отношений. Только терпение и гибкость в отношениях с партнером смогут сохранить любовь и семью.

4. Предсказуемость членов семьи.

Через некоторое время ваш избранник станет для вас прочитанной книгой. Вы наперед будете знать все, что он скажет, как поступит, как решит проблему. Это же будет касаться и ваших детей. Конечно, со временем вы поймете, что это и есть уют и тепло семейных отношений. Но как жить до этого осознания? Особенно когда новизна ощущений для вас — главная составляющая счастья?

5. Вы вынуждены будете менять свои привычки и стиль жизни.

Вы обнаружите, что живете с абсолютно незнакомым человеком. Романтические добрачные отношения не позволяют узнать о нем все. Различия в воспитании, взглядах, жизненных приоритетах, семейных традициях обычно познаются лишь в процессе совместной жизни. И чтобы жить в мире и согласии, вам обоим придется меняться.

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6. Ответственность.

Решив жить вместе, вы берете на себя дополнительную ответственность. Теперь не только ваши поступки будут влиять на вашу жизнь. Поступки вашего партера тоже.

Забота о благосостоянии семьи, о детях, родителях станет неотъемлемой частью ваших обязанностей. И это уже навсегда.

Хорошо, если у вас все получится, а если нет? Возможен вариант, когда у вашего супруга не сложится с работой, или он заболеет, тогда весь груз ответственности ляжет на ваши плечи.

7. Теперь вы не сможете просто уйти.

Сколько бы вы не прожили вместе, это будет ваш совместный отрезок жизненного пути. И нужно быть очень черствым человеком, чтобы оборвать его в одночасье без угрызений совести и психологических травм. Вам нужно будет решать самые сложные жизненные ситуации, оставляя такой кардинальный шаг на самый крайний случай.

8. В большинстве случаев вы будете лишены возможности побыть наедине с собой.

А ведь это очень важное условие для «перезарядки». Заняться своим любимым делом, заняться собой, или, просто, какое-то время послушать тишину теперь будет труднее. А совсем тяжело, когда родится ребенок. И снова придется договариваться с партнером.

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9. Некогда услужливого кавалера теперь станет непросто заставить удовлетворить вашу просьбу.

Он вас уже покорил, добиваться вас больше не нужно, вы всецело его! Что еще для счастья нужно? Это вам нужен будет ремон в доме или полочка для вазонов. Теперь, чтобы добиться своего, вам нужно изучать все тонкости актерского мастерства, мужской психологии и перечень требующихся инструментов.

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10. Планирование семьи.

Вы уже задумывались над тем, сколько и когда вы хотите детей? А он? Вы уверены, что ваш избранник пройдет испытание отцовством?

Если в браке вас не пугают все эти пункты, значит, вы действительно нашли свою вторую половинку.

Вдвоем шагать по жизни проще, чем в одиночку. А умение договориться друг с другом делает эту задачу еще проще. Стать опорой друг для друга и верным спутником, товарищем и любовником могут далеко не все. Но усилия, приложенные в этом направлении, того стоят. Ведь этот путь ведет нас к счастью и удовлетворению.

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И сколько бы недостатков в браке мы не выискивали, достоинств в нем намного больше. Семейные отношения очень разнообразны, и правильной модели поведения в них никто вам не даст. А будет в семье гармония или вечная борьба, зависит только от вас!