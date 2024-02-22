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Абьюзер – вы, а не мужчина: шесть признаков неправоты женщины

Абьюзер – вы, а не мужчина: шесть признаков неправоты женщины

Иногда хрупкие девушки оказываются настоящими тиранами

Каждый человек мечтает о чистой и светлой любви, прекрасных отношениях со второй половинкой, крепкой семье и счастье. К сожалению, с возрастом люди получают много травм и могут превратиться в настоящих тиранов. Принято считать, что подобным в основном грешат мужчины. Однако нередко жестким абьюзером в отношениях являются именно дамы. Женский журнал «Клео.ру» рассказывает о признаках, которые явно сигнализируют, что в этой паре тиран – вы, не мужчина.

Отсутствие уважения


Гармоничные отношения невозможны без взаимного уважения. Если вы постоянно принижаете достоинство вашего молодого человека, очень любите язвить по поводу его слабых сторон, не стесняетесь говорить ему грубые слова и особо не задумываетесь о его чувствах, вы – классический абьюзер. Такое поведение призвано прогнуть партнера и фактически превратить его в марионетку, которую можно использовать для достижения собственных целей, о любви здесь нет и речи.

Манипуляции


Манипуляция – тоже очень распространенная форма абьюза. Если вы постоянно пытаетесь сломить вашего мужчину, заявляя, что вас обижает все, вплоть до самых невинных его желаний, и если бы он «по-настоящему вас любил, то вел бы себя по-другому» – вы опять же проявляете абьюзивное поведение. Тиран в отношениях старается заставить партнера делать все так, как хочет именно он. Манипуляции могут выглядеть, как истерики со слезами, крики, припадки, обиды, отказы разговаривать и так далее.

Вы никогда не виноваты


Кроме того, абьюзер никогда не признает свою вину. Если вы постоянно пытаетесь возложить ответственность на другого человека, вы абьюзер. Грубое слово в сторону партнера – он сам виноват. Вы не хотите общаться с его друзьями – они все идиоты. Вам не нравятся родственники партнера – они скучные и ограниченные люди. При этом концерты с бурными извинениями абьюзер устраивает только тогда, когда перед ним маячит реальная перспектива разрыва. Тут уж тиран может клясться в вечной любви и чем угодно другом, лишь бы жертва осталась на месте.

Диктуете правила жизни


Также несомненным проявлением абьюза является попытка во всех сферах навязать свои правила жизни. Если только вы выбираете, куда лететь в отпуск, как расставить мебель в квартире, какую одежду носить мужчине, с какими друзьями ему общаться и сколько времени проводить с родными – вы абьюзер. Тиран никогда не интересуется тем, что на самом деле хочет его жертва.

Патологическая ревность


Признаком абьюза является и патологическая ревность. Если вы постоянно закатываете мужчине скандалы на этой почве, вы – манипулятор и тиран. В патологических случаях доходит до того, что даже улыбка официантки, обращенная к вашему спутнику, может стать поводом для грандиозного скандала. Также абьюзеры постоянно проверяют соцсети и телефон своего партнера. Тотальный контроль каждого шага – один из главных проявлений абьюза. Например, вы можете требовать от партнера звонить вам по видеосвязи, чтобы убедиться, что вокруг нет других женщин. В таких отношениях нет и речи о доверии и уважении.


На людях ведете себя иначе


При этом на публике абьюзеры умеют вести себя, как настоящие ангелы. Они хорошо знают, какое поведение одобряется социумом, и прекрасно играют роль души компании. Дома вы можете говорить самые неприятные слова о родных мужчины, а во время встречи будете мило улыбаться им в глаза и рассказывать, как давно хотели увидеться. Все эти признаки – проявления абьюза и тирании. Очень часто от таких разрушительных черт характера второй половины страдают не женщины, а мужчины. В запущенном случае лучше не терять время и обратиться к специалисту.

22 февраля 2024, 21:00
Фото: www.unsplash.com
Ольга Белозерова
Клео.ру✓ Надежный источник

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