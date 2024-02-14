Без этих составляющих отношениям конец: что обязательно должно быть в браке

Обычно человек выбирает партнера, ориентируясь на сиюминутные ощущения. Физическое влечение, притягательная внешность, хорошее чувство юмора, интеллектуальные замечания – все это может быстро вскружить голову и перерасти в страстные отношения. Однако пылкость в начале романа никогда не гарантирует создание гармоничной семьи. Женский журнал «Клео.ру» рассказывает, какие составляющие обязательно должны быть в отношениях, иначе они не будут счастливыми или вообще разрушатся.





Взаимоуважение



Эмоциональная близость

Личное пространство

Интим

Поддержка

Благодарность

Это очень важный «ингредиент» счастливой семейной жизни. Люди должны уважать ценности, мнение, профессию друг друга, в противном случае брак вряд ли долго просуществует. Если мужчина не относится серьезно к работе женщины, это значит, что он ее не уважает. Часто это приводит к тому, что в паре начинаются измены. Так что еще вначале обращайте внимание на острые шуточки на разные темы и не позволяйте унижать себя.Очень важно, чтобы люди тянулись друг к другу и имели общие интересы. Чем больше связей между вами выстраивается, тем выше шанс прожить долгую и счастливую совместную жизнь. Больше путешествуйте, подберите интересное для обоих хобби, учитесь вместе, познавайте новое.Однако нельзя забывать и про личное пространство. Если вы полностью растворитесь друг в друге, в конце концов, это может привести к тому, что вам станет скучно. Всегда сохраняйте широкий круг друзей. Периодически выбирайтесь поболтать с подружками и отпускайте любимого мужчину на рыбалку или в баню. Нельзя запрещать друг другу общаться с другими людьми. Такие токсичные проявления всегда разрушают отношения.Когда супруги проваливаются в бездонную яму быта, часто бывает, что интимные отношения постепенно сходят на нет. Огонь, который был в начале отношений, кажется чем-то легкомысленным и давно забытым. Однако без физической близости сложно представить гармоничную и счастливую супружескую жизнь. Старайтесь откровенно говорить о ваших желаниях. Женщинам ни в коем случае нельзя превращаться в зачуханных домохозяек. Дома носите сексуальные пижамки, красивые домашние костюмчики, короткие шортики и топики.Как бы это ни звучало, к клятве, данной в ЗАГСе, нужно подходить со всей серьезностью. Если вы решили соединить свои жизни, то будьте любезны поддерживать друг друга во всех ситуациях. Супруг должен стать самым близким человеком, на которого вы всегда можете опереться и которого всегда поддержите. Без готовности примчаться на помощь в ту же секунду невозможно представить гармоничные семейные отношения.К сожалению, часто люди забывают о том, как важно благодарить человека. Со временем нам начинает казаться: все, что мы получаем от супруга – это само собой разумеющееся. Принесенный кофе в постель, вкусный завтрак/обед/ужин, подарки на праздники – из маленьких сюрпризов все это превращается в обыденность. Держите в голове, что без любимого человека вы бы не чувствовали того тепла и спокойствия, которое ощущаете рядом. Всегда благодарите вторую половинку за проявление любви и заботы.