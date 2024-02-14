Без этих составляющих отношениям конец: что обязательно должно быть в браке

Любовь Рецепты Дом Семья Два мнения Отдых Общество Луна в декабре Консультации Форум Контакты

Топ новостей недели

Терапевт Драпкина рассказала об опасности жира на животеТерапевт Драпкина рассказала об опасности жира на животе Минтруд озвучил размеры пособий по беременности и уходу за ребенком в 2025 годуМинтруд озвучил размеры пособий по беременности и уходу за ребенком в 2025 году На 54-м году жизни умер актер из "Реальных пацанов" и "Интернов" Павел МаркинНа 54-м году жизни умер актер из "Реальных пацанов" и "Интернов" Павел Маркин Бывший партнер Бузовой по шоу "Дом-2" Меньщиков пожаловался на вонючие матрасыБывший партнер Бузовой по шоу "Дом-2" Меньщиков пожаловался на вонючие матрасы

Лента новостей

Четверг 7 марта

06:04Поликарпов день 7 марта: традиции и народные приметы 03:08"Красота Лилии": женская притча для мудрых мыслей 00:03Трендовые сочетания цветов в одежде весной 2024 года 20:36Психолог Бартон рассказал, как строить взаимоотношения в семье и воспитывать детей 17:05Экс-судья шоу "МастерШеф" Глинская сообщила, что родила мертвого ребенка 16:21Пугачева ответила Михайлову после его критики в адрес уехавших из РФ артистов 16:03Врачи нашли у бывшей участницы "Дома-2" Захаровой тромб в головном мозге 15:00Сыгравший в "Гарри Поттере" Дамблдора актер Гэмбон лишил наследства мать своих детей 14:38Гороскоп на май 2024 года для женщины Лев 13:05Актриса Ходченкова показала стройную фигуру на фото для поклонников 11:22Юлия Пересильд заявила, что российские мамы неидеальны из-за мироустройства 10:43Гороскоп на май 2024 года для женщины Рак 10:21Волгоградские волонтеры спасают слепого лебедя после инсульта 09:2178-летний Петросян издали следит за трехлетним сыном 06:34Принц Уильям проигнорировал вопрос журналистов о состоянии Кейт Миддлтон 05:07Как очистить сосуды в домашних условиях: пять простых, но действенных методов 03:08Наталья Водянова вышла на подиум в рамках Недели моды в Париже 00:12Лопес раскрыла, что Аффлек хранил их любовные письма в браке с экс-женой 00:02К чему снятся лошади женщине: толкования сновидений в разных сонниках 21:45Гороскоп для женщины Близнецы на май 2024 года 20:50Отец Жанны Фриске возмутился правилами воспитания 11-летнего внука Платона 18:30"Имей совесть": сын впервые рассказал об отношениях со Жванецким 18:01Актер из фильма "Битва за Москву" Валерий Юрченко умер в Крыму 17:27Лариса Долина полностью отказалась от одежды иностранных брендов 16:35Агата Муцениеце показала идиллию с экранным мужем на съемках фильма "Колотун" 15:24Киркоров не смог добиться снижения налога на свою квартиру через суд 13:04Анастасия Волочкова рассказала, что не отмечает праздник 8 марта 12:16Буланова вспомнила, как гадалка предупредила ее о неудачном втором браке 11:19Орбакайте выступит на концерте к 8 марта в Кремле 10:18Папарацци опубликовали первое фото Кейт Миддлтон после операции 10:17Самойлова и Джиган признались, что планируют стать родителями в пятый раз 08:39Стало известно о телефонном разговоре Миддлтон и Маркл после выхода скандальной книги "Финал" 06:33Появление Марии Шараповой на неделе моды в Париже впечатлило Ксению Собчак 03:19Появились фото особняка Тейлор Свифт за 17 миллионов долларов 00:16Прячущийся от журналистов Леонардо Ди Каприо попал на камеры вместе с семьей 20:19DJ Smash стал отцом во второй раз 18:09Приехавшая в Москву Орнелла Мути рассказала об особенной атмосфере в России 17:37Киркоров отказался общаться с журналистами после выступления в Москве 17:26Жмет новая обувь? 5 простых способов растянуть обувь в домашних условиях 17:02Беременную жену Хайдарова госпитализировали на фоне разбирательств в клинике 16:44Mash сообщил о подготовке к заседанию об освобождении Ефремова по УДО 16:06Алла Пугачева обратилась к поклонникам после вечеринки на яхте 15:30Джастин Тимберлейк публично признался в любви жене после скандала с Бритни Спирс 15:10Петросян вышел на связь с поклонниками после операции и пошутил над своей травмой 14:15Какого числа начинается Ураза Байрам в 2024 году: дата праздника, его история и традиции 13:51Что будет, если приседать каждый день: польза и вред упражнений, советы по правильной технике выполнения 12:45Папарацци запечатлели Бена Аффлека и Дженнифер Лопес после приема у психолога 11:43Представитель Кенсингтонского дворца опроверг слухи о коме Кейт Миддлтон 10:55Бузова рассказала о новом романе с мужчиной, которого скрывает 06:28Нумерология звезд: тайна даты рождения Игоря Николаева
1370
800
true

Без этих составляющих отношениям конец: что обязательно должно быть в браке

Без этих составляющих отношениям конец: что обязательно должно быть в браке

Страстные чувства не гарантируют счастливую совместную жизнь

Обычно человек выбирает партнера, ориентируясь на сиюминутные ощущения. Физическое влечение, притягательная внешность, хорошее чувство юмора, интеллектуальные замечания – все это может быстро вскружить голову и перерасти в страстные отношения. Однако пылкость в начале романа никогда не гарантирует создание гармоничной семьи. Женский журнал «Клео.ру» рассказывает, какие составляющие обязательно должны быть в отношениях, иначе они не будут счастливыми или вообще разрушатся.


Взаимоуважение


Это очень важный «ингредиент» счастливой семейной жизни. Люди должны уважать ценности, мнение, профессию друг друга, в противном случае брак вряд ли долго просуществует. Если мужчина не относится серьезно к работе женщины, это значит, что он ее не уважает. Часто это приводит к тому, что в паре начинаются измены. Так что еще вначале обращайте внимание на острые шуточки на разные темы и не позволяйте унижать себя.

Эмоциональная близость


Очень важно, чтобы люди тянулись друг к другу и имели общие интересы. Чем больше связей между вами выстраивается, тем выше шанс прожить долгую и счастливую совместную жизнь. Больше путешествуйте, подберите интересное для обоих хобби, учитесь вместе, познавайте новое.

Личное пространство


Однако нельзя забывать и про личное пространство. Если вы полностью растворитесь друг в друге, в конце концов, это может привести к тому, что вам станет скучно. Всегда сохраняйте широкий круг друзей. Периодически выбирайтесь поболтать с подружками и отпускайте любимого мужчину на рыбалку или в баню. Нельзя запрещать друг другу общаться с другими людьми. Такие токсичные проявления всегда разрушают отношения.

Интим


Когда супруги проваливаются в бездонную яму быта, часто бывает, что интимные отношения постепенно сходят на нет. Огонь, который был в начале отношений, кажется чем-то легкомысленным и давно забытым. Однако без физической близости сложно представить гармоничную и счастливую супружескую жизнь. Старайтесь откровенно говорить о ваших желаниях. Женщинам ни в коем случае нельзя превращаться в зачуханных домохозяек. Дома носите сексуальные пижамки, красивые домашние костюмчики, короткие шортики и топики.

Поддержка


Как бы это ни звучало, к клятве, данной в ЗАГСе, нужно подходить со всей серьезностью. Если вы решили соединить свои жизни, то будьте любезны поддерживать друг друга во всех ситуациях. Супруг должен стать самым близким человеком, на которого вы всегда можете опереться и которого всегда поддержите. Без готовности примчаться на помощь в ту же секунду невозможно представить гармоничные семейные отношения.

Благодарность


К сожалению, часто люди забывают о том, как важно благодарить человека. Со временем нам начинает казаться: все, что мы получаем от супруга – это само собой разумеющееся. Принесенный кофе в постель, вкусный завтрак/обед/ужин, подарки на праздники – из маленьких сюрпризов все это превращается в обыденность. Держите в голове, что без любимого человека вы бы не чувствовали того тепла и спокойствия, которое ощущаете рядом. Всегда благодарите вторую половинку за проявление любви и заботы.

14 февраля 2024, 15:05
Фото: www.unsplash.com
Ольга Белозерова
Клео.ру✓ Надежный источник

Абьюзер – вы, а не мужчина: шесть признаков неправоты женщины

Абьюзер – вы, а не мужчина: шесть признаков неправоты женщины
Иногда хрупкие девушки оказываются настоящими тиранами

Что делать, если муж перестал уважать супругу

Что делать, если муж перестал уважать супругу
Иногда отношения заходят в тупик

Как жить вместе, если у вас разные взгляды на жизнь и культуру

Как жить вместе, если у вас разные взгляды на жизнь и культуру
Иногда конфликты приобретают крайне острый характер

Как укрепить отношения с родными: семья = команда

Как укрепить отношения с родными: семья = команда
Связи с близкими дороже материальных ценностей

Счастья не будет: какие стереотипы о браке разрушают жизнь

Счастья не будет: какие стереотипы о браке разрушают жизнь
Некоторые установки могут пустить под откос всю судьбу

Благоприятные дни для свадьбы в апреле 2024 года

Благоприятные дни для свадьбы в апреле 2024 года
Благоприятные дни для свадьбы на апрель 2024 года. Лунный календарь свадеб в апреле 2024 года.

Выбор читателей

23/01ВтрБари Алибасов женился в седьмой раз 23/01ВтрКейт Миддлтон после операции не имеет возможности видеться с детьми 23/01ВтрКогда свадьба, когда дети? Как реагировать на назойливые вопросы 26/01ПтнТренер по финансам Темченко рассказал, как не тратить деньги на ненужные вещи 26/01ПтнРазводится с женой? Маликов намекнул на разлад в семье 25/01ЧтвИсточник People назвал реабилитацию Кейт Миддлтон уроком для всех