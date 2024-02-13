Счастья не будет: какие стереотипы о браке разрушают жизнь

Какими бы мудрыми и самостоятельными мы ни были, на нас всегда огромное влияние оказывают существующие в мире установки. Когда человек попадает в сложную ситуацию, он пытается обратиться к коллективному опыту. К сожалению, ряд стереотипов о браке только ухудшает ситуацию. Женский журнал «Клео.ру»рассказывает, следование каким укоренившимся установкам приведет к тому, что вы окажетесь несчастной в браке.





Женщина превращается в опекуна

Контроль – проявление заботы

Если есть дети, разводиться запрещено

Мужские измены допустимы, а женские – нет

Женщина не должна зарабатывать больше

Как известно, женщина – хранительница очага. Часто это превращается в то, что представительница прекрасной половины человечества просто становится опекуном, который должен следить за здоровьем каждого члена семьи, заниматься только чужими проблемами, полностью отдавая себя мужу и детям. Очевидно, что в конце концов теряется индивидуальность, пропадает вкус к жизни, женщина становится замученной и изможденной.Также многие воспринимают нездоровый контроль со стороны партнера как заботу. Это неверный и опасный подход. Очень легко спутать патологическую ревность с проявлением страсти, а тотальный контроль – с искренней заботой. Если женщина оказывается в отношениях с человеком, который не позволяет ей свободно общаться с другими людьми, ни о какой гармонии и семейном счастье речь идти не может.Очень часто женщины заставляют себя терпеть любое, даже абсолютно недопустимое поведение мужчины во имя сохранения семьи. Особенно, если в браке появились дети. Кажется, что ради наследников можно принять любые муки. Однако не забывайте, что если несчастливы родители, дети тоже будут страдать. Намного лучше, если оба родителя найдут для себя подходящих партнеров, станут счастливыми и будут дарить общим детям внимание и заботу.В обществе сложился стереотип, согласно которому мужчина может изменить, так как он «охотник» и нуждается в завоевании других женщин. А жена, мол, должна заниматься семьей и не смотреть налево. Это абсолютно несправедливый и архаичный подход к выстраиванию отношений между мужчинами и женщинами. Во всем должно быть равноправие. Измена мужчины, также как и измена женщины – недопустимы, здесь нельзя делать скидку на природу мужского пола и терпеть похождения благоверного на сторону.Еще одной проблемной установкой является финансовый вопрос. Многие считают, что пара не сможет быть счастливой, если женщина зарабатывает больше. Предполагается, что в такой ситуации мужчина чувствует себя ущербным и не может быть главой семьи. На самом деле, все зависит только от того, как люди ощущают себя в браке. Семья – это один общий корабль, который следует в одном направлении. Мериться кошельками в счастливых, гармоничных отношениях никто не будет.