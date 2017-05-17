Муж и друг, и я посредине
Саратов, 27 лет
17.05.17
Мнения наших экспертов
-
АленаОльга, по-моему, очень много мудришь. «Мужа люблю, но он тупит и никакой, и рожать от него даже боюсь». Ты себя со стороны послушать не хочешь? Мужа ты не любишь. Ты просто не хочешь ничего менять. И ты не веришь своему первому мужчине, что он действительно будет готов пойти на какие-то серьезные шаги ради тебя, если ты разрушишь свою семью. Ты выбирала не по любви. Ты выбрала того. Кто позвал замуж. Если бы тот первый во время подготовки к свадьбе со вторым вдруг не просто начал болтать, что «жалеет, что не сохранил отношений», а уверенно бы действовал и убедил бы тебя, что он ХОЧЕТ на тебе жениться. Ты бы не вышла замуж за никудышнего тупящего и бесполезного в хозяйстве мужика. А так как никаких движений не было, ты просто прервала общение, чтобы не передумать с дуру. И сейчас он не зовет тебя замуж. Ты прекрасно понимаешь цену его слов «паспорт чист, я готов и на платье и на марш», особенно, когда параллельно этому он живет то с одной девушкой, то с другой. Он не зовет тебя замуж, Ольга. Он проверяет, по-прежнему ли ты – его собственность. И ты боишься, что, если ты бросишь мужа и придешь к своему бывшему и скажешь: «Я свободна, давай паспорт, пошли в загс», - выяснится, что он не готов к такому повороту событий. Поэтому с одной стороны, с мужем ты жить не хочешь и детей тебе от него не нужно, потому как это привяжет тебя к нему, а ты не хочешь иметь такой якорь, ты хочешь иметь возможность в любой момент от него свинтить. А с другой стороны, ты не хочешь выглядеть дурой, которая бросит мужа и останется ни с чем, так как приятель не надежен (пыль в глаза пустить, помочь решить проблемы, - это не то же самое, что хотеть жить с тобой долго и счастливо, ведь так?).
-
СергейОльга, честно говоря, я не верю в то, что ты так уж сильно любишь мужа. Тут скорее привычка и нежелание заниматься разводом, ибо это не самая приятная процедура во всех отношениях. Однако недовольство уже копится и через какое-то время все-равно прорвется. То есть поход в ЗАГС так или иначе состоится. Но и своего прежнего любовника ты тоже не любишь. Пользуешься им по привычке, но не более того. Поэтому если говорить о честности, то, на мой взгляд, будет правильнее все же расстаться с мужем, дабы не терять время, и с чистой совестью попробовать пожить с прежним приятелем. Полагаю, что довольно скоро это тебе тоже надоест, и тогда начнешь искать по-настоящему своего мужчину. В общем, есть желание расставить точки и перестать метаться, бросай обоих и ищи третьего. Иначе только зря потеряешь время и нервы, и придешь к тому же результату но в значительно менее комфортном возрасте.
Обсуждение 29
-
Я сама знаю 2 случая, похожие на вас. Одна вышла замуж за такого масяня, из которого муж как из меня балерина. На 7 месяце она случайно встречает свою школьную любовь, он ее умоляет бросить мужа и бежать с ним. Она, естессно, куда перед родами бежать от мужа, сидела пеньком дома, родила, через 2 года болезненно развелась и до сих пор судится с масянем. Роди от того, с кем будущеее не светит, и повяжешь себя с ним на всю жизнь. Даже после развода он не исчезнет, потомучто отец. Другая любила одного, но встречалась долго с другим. Такие вялотекущие отношения с вялым самцом. Секс был редко и никакой, но он обещал жениться и хотел детей. Она с этим любовником часто встречалась, даже уже после свадьбы. Любовник , так получилось, никаких отношений не завёл. Некогда было, или не нашёл просто свою женщину. Он сомневался потому, что она не порвала с тем. Если бы она ушла от него, он бы сделал шаг. Но нет, выскочила замуж. Уже когда родила, их встречи прекратились. Любовник этот один до сих пор, кстати. Все живут кое-как. Иногда смелости нам не хватает принять решение не хвататься за то, что легко доступно. Мендельсон жизнь не украсит. Нужно иногда просто отстраниться и подумать наедине с собой. А далее будет видно.
17.05.17 12:11
-
Мужа ты не любишь. Тут, скорее, любишь больше свой статус при нём. Хотя, судя по его поступкам, он не ахти и держаться там особо не за кого. Рожать от мужа сейчас было бы глупостью, имхо. Мужу это было бы на руку, конечно. Застолбил бы конкретно. И соперник был бы устранён без его особых усилий. Размечтался, ишь. Пожить бы отдельно от мужа, самой. Почувствовать, как тебе без него и к кому тянет. Не спать ни с одним из них, даже если очень захочется. Какое-то время просто. Никаких резких движений типа а ну давай разводиться или побежала к тому второму. Просто пожить одной. Такое возможно? Ты сама для себя сейчас ребёнок. Не разобралась ещё.
17.05.17 12:02
-
50/50ну что, сильно Вас радует вожделенное белое платье?)) за что мужа любите? и себе этот вопрос задайте
17.05.17 09:33
-
в темуВ жизни человека есть такой феномен, как системы, в которые мы включены. Например, член рабочий коллектив, житель подъезда, участник театральной студии, сын, внук, друг, сват, кум, брат и так далее. Человек принадлежит к этим системам с разной степенью привязанности. И – что важно! – чем более привлекательна для него система, тем больше он к ней привязан, тем больше система его притягивает. Причём привлекательность может быть не очень яркой – скажем, это может быть воспоминание детства (с первого класса вместе, за одной партой) и не более. Но и такого воспоминания может хватить, чтобы сделать систему привлекательной, чтобы привязать к ней. Пока мы живём в ситуации, что у разных систем разная степень привлекательности, всё хорошо – приоритеты расставлены, цели соподчинены, сначала первое, потом второе, а компот на третье. Проблемы начинаются там, где обе системы становятся привлекательными одинаково. Вот, например, любовница. Она моложе жены, не замотана детьми и бытом, всегда радуется и доступна в сексуальном смысле. Система «любовница» безусловна привлекательна. А вот жена – с ней была долгая (и местами очень хорошая) история отношений, общие дети, налаженный быт, изрядная притёртость. Система «жена» привлекательна хоть и по-другому, но не меньше. Вот тут и начинаются эти безумные качели, когда мужчина решает, мол, всё, уйду к любовнице, переступает порог, оставив за спиной плачущую жену и растерянных детей, приходит к любовнице, чтобы жить с ней всегда…. И уже через неделю собирается обратно – домой, к жене. В этот момент жена счастлива, дети расслабились, всё встало на круги своя…. И уже через неделю мужчина собирается обратно – туда, к любовнице. Кажется, что он играет с чувствами этих женщин или просто слабовольный, раз не может определиться (а раз так, то можно что-то сделать, чтобы помочь ему принять решение). На самом же деле, его разрывает на части между двумя равно привлекательными системами и никакая сила воли здесь не сработает. Просто потому, что человек не сможет её использовать. Разрываться в такой ситуации – предельно естественно для человека. Так же естественно не уметь летать или отбрасывать хвост (за неимением хвоста). Не может, просто не может человек в такой ситуации взять и выбрать – у него нет для этого достаточного ресурса в голове.
17.05.17 09:23
-
Сила воли сработает, если есть воля. И если ты понимаешь, что разрушаешь жизнь своим женщинам этими колебаниями. И если ты любишь их обоих одинаково, то выберешь одну из них, чтобы сделать счастливыми обеих. Потому как вторая тогда тоже сможет наладить свою жизнь с другим и быть счастлива. Но именно для слабохарактерного и эгоистичного мужчины это не метод, да.
17.05.17 09:46
-
звездочка )смотрим на автора - аналогичная ситуация и что? она не может принять решение, сделать выбор
17.05.17 09:50
-
Нет аналогичной ситуации. Она не мечется в реале между двумя мужиками, а живет с одним и слушает песни другого. Если бы муж прекратил дурацкие скандалы, а честно признался бы - да, дорогая, облажался, надо было бы так и этак, прости дурака, я тя люблю, буду тебе опорой - не 100 процентов, но очень много, что осталась бы с ним. А сейчас она в процессе принятия решения -уйти или остаться, а почему? Потому,что произошло событие, изменившее течение как бы благополучного брака. И если бы оно не произошло, о вероятности ухода она не задумывалась бы.
17.05.17 10:05
-
звездочка )событие все-таки произошло ) и оно очень многое изменило
17.05.17 10:11
-
И я об этом.
17.05.17 10:16
-
звездочка )я думаю, что раскаяние и извинения мужа мало что изменят ) потому что он своей слабостью очень сильно понизил уважение к себе, как к мужчине
17.05.17 10:29
-
Она пишет, что сильно любит его. Если бы он взял на себя труд реабилитировать себя в ее глазах... Я не только о раскаянии, я о том, что ему надо стараться стать ТАКИМ) но он этого не понимает, походу. Или ему этого не нужно. Я ж говорю, мелкая душонка.
17.05.17 10:39
-
KoshkaА почему, девы, вы думаете, муж вообще должен был что-то делать? Автор сама пишет, что попала в ДТП по собственной вине. Подчеркиваю, по собственной. А что там было конкретно, мы не знаем. Все видели ролики, где тупая овца сбивает людей на тротуаре, достаёт мобилу и звонит кому-то: "Отмажьте меня!" Не настаиваю, но вполне возможно, что наша автор из таких, которые находятся, а отвечать ссут.
17.05.17 11:01
-
звездочка )Кошка, потому что внутри можно жене рассказать какая она овца и водить машину не умеет, а перед миром муж и жена это одна команда. Недавно к 9 мая показывали "Чистое небо" с Урбанским, когда героиня дала поручительство за мужа для восстановления в партию после возвращения из плена, а её же саму обвинили в непринципиальности. Я полностью на её стороне, я бы тоже дала такое поручительство )
17.05.17 11:19
-
Кошке) я исхожу из того, что пишет автор. Если она пишет, что муж мог что-то сделать, но не делал, а просто опустил руки - я исхожу из этого. В любом случае, закатывать скандалы жене в том, что она в такой ситуации прибегла к помощи бывшего любовника, просто низко.
17.05.17 11:27
-
-
-
-
-
-
-
лакитак, во-первых, рожать сейчас - это самое ТУПОЕ, что вы можете сделать, родите малыша - повяжите себя по рукам-ногам. сначала разбираетесь с собой и с мужиками своими, а ребенка хорошо рожать в любви, спокойствии и по желанию обоих, тогда и деть спокойным будет скорее всего, и материнство в радость.
17.05.17 09:01
-
лакивот совершенно соглашусь - сесть ровно на попу и не делать ничего, пусть они сами разбираются, а она достанется лучшему. ну и небеременеть до этого, а то муж придумал простой и не пыльный способ ее привязать - в декрет отправить, ага...
17.05.17 09:11
-
Он хочет привязать к себе её этим ребенком, клеймо поставить -"моё" и типа "я настоящий мужчина, потому как производитель")
17.05.17 09:13
-
-
Прочитала в сети историю. Гуляли муж с женой, и из кустов выскочила страшная собака. Муж моментально спрятался за жену. Собака не укусила, потом они даже смеялись над его реакцией, но... Через год развелись. Отправной точкой для жены стала история с собакой. Хотя муж был заботливый в быту и тд. Лично мне в вашей истории больше всего не понравилось то, что муж не то, что не помог, а предъявляет вам претензии и устраивает скандалы из-за факта оказания помощи другим. Он вас не любит, он осознает превосходство вашего друга как мужчины, бесится из-за этого и срывается на вас. Мелкая неблагородная душонка.
17.05.17 08:59
-
звездочка )а ещё он мог начать пить ) потому что он унижен той ситуацией, своей несостоятельностью. Он может и любит автора, скорее всего так оно и есть, но обнаружить свою слабость для него лично и для их отношений оказалось разрушительно.
17.05.17 09:49
-
-
СовкаКакие бывают "помогатели", Вы знаете? Почитайте жж Тани Танк.
17.05.17 08:11
-
KoshkaРазберитесь сначала с собой, кто Вы, чего от жизни хотите, интересы, цели и т.д. И все остальное станет на свои места само.
17.05.17 08:07
-
ДжейСегодня коротко — предохраняйтесь.))) Ну и конечно, цветите)))
17.05.17 07:17
-
ПрелестьНе думайте. Не стройте. А со всей силы цветите и пахнете. Занимайтесь своей красотой и удовольствиями. Ох как им захочется посоревноваться! Ни в коем случае ничего не решайте и не создавайте. Только себя любимую лелейте. Пусть рассмотрят как следует что вы за жар птица. Тогда один испугается что сидел сиднем на момент дтп. А второй прочувствует что терять два раза Вас это уже глупо. Так что расправьте все свои крылья ( прелести) и веселитесь! Не думая о них. Они за Вас подумают.
17.05.17 03:49
-
ОксанаПравильно говорят, что женщина выбирает между двумя мужиками лишь в том случае, если ни тот, ни другой ей не нужен. У вас элементарная боязнь остаться у разбитого корыта, вот и мечетесь. По факту, никто из них ни шьёт, ни порет. И в обоих у вас нет уверенности. Мужчины создали этот мир с нуля, мужчины опора этого мира, и если мужик не может определиться в отношениях - значит женщина ему не нужна. Поэтому советую обоих отправить в сад и задуматься о своей жизни.
17.05.17 02:03