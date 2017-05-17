Муж и друг, и я посредине

Наверное, ситуация довольно обыденная, но эмоционально никак не могу из нее вырваться уже много лет. Есть близкий (друг, человек, бывший любовник?), старше меня на 3 года. Знакомы всю жизнь (жили в одном подъезде), но начали общаться, когда он был на 2-м курсе, а я в 11-м классе. Он учился в другом городе за 1500 км, а у меня было подростковое «меня никто не понимает». На этом фоне начали поддерживать общение уровня «привет, как дела». Попутно у меня был парень, у него тоже были отношения. Постепенно влюбились, он стал чаще приезжать домой из-за меня, первый секс, все дела... Это продолжалось весь мой 3-й курс и его 5-й. В конце 5-го курса он сказал, что идёт в аспирантуру, соответственно, еще на 2 года остается там. Моё воображение в то время уже рисовало в ближайшем будущем марш Мендельсона и белое платье. Переехать к нему я не могла, он тоже особо не звал (только «погостить» на пару дней, плюс, это было обычное студенческое общежитие). Мы поняли, что наши интересы расходятся, и прекратили общение на год. Тогда я познакомилась с будущим мужем, по окончанию института мы поженились. Общение с тем парнем в конце моей учебы восстановилось на уровне «привет, как дела», он знал о свадьбе и т.д. и говорил, что очень жалеет, что тогда нам обоим не хватило ума сохранить любовь. В тот год, когда мы не общались, у него была «великая любовь» с другой девушкой, они даже жили вместе пару месяцев, но по его уверениям, «это был омут, страсть, не то, что тогда с тобой – светлые и чистые чувства». Из-за того, что перед свадьбой мне были не нужны душевные метания, я очень резко прекратила с ним общение, он всё понял. Но опять через полгода всё восстановилось на уровне «привет-привет» (в этот раз инициатором была я). Последние два года всё было в чисто дружеских отношениях (ни флирта, ничего такого), мы работаем в схожей сфере и иногда советовались и подбрасывали друг другу клиентов, я привыкла рассчитывать на его «мужское плечо». Недавно я попала в крупное ДТП по моей вине, и он помог уладить ВСЕ мои проблемы, в то время, как муж НИЧЕГО не сделал, а только дико тупил и включал наивняк по отношению к ситуации. Из-за этого у меня случилась дикая истерика, и я жила две недели у подруги, он приезжал и сказал, что его паспорт чист, так что, если я захочу, то он готов и платье, и марш Мендельсона. Сам он сейчас периодически живёт с разными девушками. Разводиться категорически не хочу, мужа очень люблю, хотя, честно говоря, от его «мужского плеча» толку за 4 года брака не было, всё решаю сама и только на того парня могла положиться, он меня никогда не подводил. В общем, последние два месяца не знаю, что делать. Муж знает, что это моя девичья любовь, и что мы общаемся по работе, но не более. Муж дико злится, что я тогда воспользовалась его помощью, но у меня не было другого выбора. На этой почве у нас скандалы сейчас постоянно, я его понимаю, но всё равно не могу забыть, как он тогда сложил руки, а тот парень вытащил меня. И с этим невозможно жить в браке. Сейчас муж предложил начать всё заново, наконец-таки уйти в декрет. Но я не хочу рожать ребенка, я боюсь, что опять что-нибудь случится и муж не поможет, а мне придется опять рассчитывать на помощь того парня и будоражить юношеские чувства к нему, с этим связанные. Такая вот дилемма.

Ольга,

Саратов, 27 лет

17.05.17

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