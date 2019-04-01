Как разрулить эту жизненную свалку?
Сижу дома с двумя детьми (1,8 и 3 года), в сад отдать пока не могу – сразу сильно болеют и заражают мужа, и я лечу всех троих... Дома уже 4-й год, и так находиться больше не могу. Работу удаленную подобрать не выходит (из-за детей). Пеку на заказ торты, но это копейки и не стабильно (занимаюсь этим только, чтоб с ума не сойти). С мужем 8 лет, отношения в целом нормальные, но с рождением детей много обид накопилось, он очень вспыльчивый, и раньше я все смягчала и на примирение шла первой (т.к не обижалась долго), а теперь как оборвалось, не могу. И он очень часто несправедлив и излишне требователен (это к тем случаям, когда человек сам не может делать то, что требует от другого), порой, прихожу к мыслям, если бы не дети (точнее, содержание сейчас их, ушла бы, что б только нервы не мотать). И близости с ним не хочу (это, думаю, из-за гормонов, у меня пролактин не в норме, и от гормональных препаратов мне плохо).
Муж уже полгода часто болеет, причину не выявляют, он и к онкологу уже обращался, он часто говорит, что это из-за нервов (т.е., получается, из-за меня, т.к. я – причина нервов...). После этого вообще ничего не хочется, только уйти, чтоб ему было спокойней.
Три раза в неделю хожу в зал – единственное место сбросить напряжение. От постоянного эмоционального напряжения начала есть много, потом себя ненавижу и еще больше злюсь. На работу выйти сейчас не могу, не с кем детей оставить. Может, к новому году, если мама на пенсию выйдет. Но до этого времени я свихнусь. Денег не хватает, т.к работает только муж, и он очень старается, ни видно, не туда. Я часто нахожусь в состоянии очень плохом, и только дети меня сдерживают чтоб ничего не сделать. Всегда считала себя сильным и волевым человеком, но видно, это не так. Что посоветуете, как разрулить эту жизненную свалку?
Мнения наших экспертов
-
Алена
Карина, твоя ситуация настолько не уникальна, что даже ничего объяснять не хочется. Депрессия, засиделась дома, погрязла в домашних делах, потеряла стимул к развитию, муж перестал устраивать и удовлетворять, и далее по списку. Это только в розовых девичьих грезах замужество и рождение детей – счастье через край. А на деле – да, невозможность распоряжаться своей жизнью, да, вечная нехватка денег, которых было вполне достаточно до появления детей, да, ухудшение отношений с мужем, потому что пара перестает быть парой, и обоим приходится больше внимания уделять детям и меньше – друг другу (а это бывает болезненно).
В твоем случае ситуация отягощается двумя родами подряд, без возможности прийти в себя после первой и как-то выдохнуть и приспособиться к новым жизненным обстоятельствам. Однако, и тут ты не уникальна. Поэтому жалеть себя и жаловаться на судьбу – напрасно тратить энергию. Дети в садике болеют у всех. Это вопрос адаптации, во-первых, а во-вторых – дети очень хорошо чувствуют настроения в доме. Если ты сама не веришь в то, что детям в садике будет хорошо, и что они смогут преодолеть адаптацию, они так и будут болеть. Это же в большинстве случаев – психосоматика. И вполне возможно, что дети, которые не могут ходить в садик из-за крайней болезненности, нужны тебе, т.к. это оправдывает многое в твоей жизни. В первую очередь, то, что ты не выходишь на работу. Когда ты действительно захочешь работать в офисе, ты готова будешь оплачивать даже частный садик, лишь бы вырваться из дома. Пусть, он будет съедать большую часть твоей зарплаты, но это будет началом выгребания из домашнего болота. Однако, ты пока готова только ходить в спортзал (кстати, если у тебя есть возможность посещать фитнесс три раза в неделю, то где в это время дети?). Прости, но это говорит о том, что тебе лень напрягаться самой.
Как разрулить эту «жизненную свалку»? Ну, для начала нужно захотеть хоть что-то разруливать. Пока у тебя с этим большие проблемы. Сослаться на «жизненные обстоятельства» - проще простого. А ты попробуй дать себе, семье и детям шанс. Но с новым настроем. Заставлять придется, в первую очередь, себя. Искать работу, ходить на собеседования, решать проблему с устройством детей в сад, искать помощницу, которая будет на подхвате, в случае, если кто-то из детей будет болеть. Это все решаемо, если начать и упрямо продолжать действовать. Не надо думать, что у женщин, которые сделали себе успешную карьеру, дети какие-то особенные, или у них были какие-то особые условия жизни. Как правило, все то же самое, за исключением одного – искреннего желания выгрести и стать хозяйкой своей жизни. Попробуй.
-
Сергей
Карина, на мой взгляд, для начала тебе стоит наконец решить, чего хочется, а что действительно нужно. Видишь ли, с точки зрения здравого смысла, сейчас стоит как можно быстрее выходить на работу и начинать зарабатывать. Это не только позволит хоть немного снять материальную нагрузку, но и даст возможность развеяться. И ты сама это понимаешь. Вот только при этом ничего не делаешь, хотя вполне способна. Более того, ты постоянно ищешь причины, чтобы ничего не менять.
Имея возможность устроить детей в садик, упорно отказываешься от этого, причем по явно надуманным причинам. Уж извини, но то, что дети якобы сразу заболевают, да еще и мужа заражают – сказка. Нет, я знаю, что малыши вполне могут давать подобные реакции, но тут дело лишь в упорстве и желании. Возможно, потребуется некоторый срок на адаптацию и приведение в порядок иммунитета, но это нормально и вполне достижимо при необходимости. Главное, не бросать дело на полпути и консультироваться с врачом.
Что же касается мужа, то он точно перетерпит и привыкнет при тех же условиях. Утверждаешь, что не в состоянии найти удаленную работу, ибо дети не дают. При этом печешь торты и трижды в неделю ходишь в спортзал. Уверен, что и в остальном все также. И лично мне подобное поведение говорит лишь о том, что это именно ты просто не хочешь ничего менять. Поэтому пока какие-то советы тут вряд ли помогут. А раз так, то, видимо, придется просто плыть по течению в привычном русле, пока ситуация не дойдет до абсурда, и не заставит тебя начинать хоть что-то делать.
Кто из экспертов прав?
Проголосуйте за одно из мнений. Какая точка
зрения вам ближе?
Ваше мнение 5
-
Рина / 01.04.19 03:16Знакомая ситуация, тезка. Точно такая же разница в возрасте у детей, только не было никакого фитнеса и возможности выйти из дома без детей больше чем на 30-40 минут в течение нескольких лет. Никаких нянь, бабушек даже в перспективе, никаких подработок. В декрете просидела больше десяти лет. Муж зарабатывал то густо, то пусто, тоже уставал, болел, портились отношения из-за невозможности уделять друг другу внимание... Понимала, что сломаться не имею права. Такую роскошь, как депрессия, просто не могла себе позволить. Идти тоже было некуда, понимала, что из-за недовольства разрушить семью с мужем -- проще простого, а вот построить потом... Сейчас все намного легче, когда и дети подростки, и я работаю, и муж впервые за много лет смог позволить себе отдохнуть... Растить детей, не будучи богатыми, и в мире, где всем, кроме родителей, наплевать, очень тяжело. Но с Божьей помощью, если есть любовь -- силы найдутся. Надеюсь, что ее у тебя для твоего мужа и детей достаточно.
-
Я не я / 01.04.19 01:59Просто нужно сходить к хорошему иммунологу.
-
Torling / 01.04.19 01:48Соглашусь Дада. Через годик будет полегче, так как дети начнут играть друг с другом. Но это не отменяет адаптацию к саду и выход на работу. У меня разница 2.5, но я в полгода мелкой вышла на работу на полный день. Дети с няней. Если вам так сложно дома, то ищите няню и выходите на работу. Даже если будете всю зарплату отдавать няне. Частный сад не панацея. В нем так же болеют дети, только это может выйти дороже, тк за пропуски по болезни частный сад обычно плату не возвращает, а за няню, которая будет сидеть с больными детьми тоже платить. У меня вышла так с садом огромная переплата, тк болезнь три недели в месяц. Поэтому я остановилась на няне. Сначала почти вся зп уходила, потом нормплизировалось. Всё и у вас наладится, если будете делать, а не сидеть на месте. Не хотите в офис, научитесь продвигать свои тортики в инстаграм, контекстной рекламы и тп. Или даже откройте онлайн-школу по выпечке тортиков, поищите свою изюминку, чем ваши торты особенные, пряники, например, или муссовые. Или проводите мастерклассы, например, по клубнике в шоколаде для детей. Поищите, инфы много, и это работает! И эти идея я вам написала без особых раздумий, это то, чем занимаются успешно мамы - мои соседки, только с нормальным доходом уже.
-
Тыковка / 01.04.19 01:40Ну да, замученной женщине с двумя малышами нужно на работу?? Ну-ну.. Сергей, оплошал, где скалолазание? А по существу, автор, все вы правильно делаете, что дома с детьми сидите: в садике, в школе, в общественном транспорте - всегда много болеющих и всех вокруг заражающих, это нормально. Поддержите мужа словами и не кашляющими детьми. Потом просите маму сидеть с детьми, это же очевидно и так просто.
-
Дада / 01.04.19 00:21Очень знакомо. Потерпите, через год будет уже легче (гораздо легче). У меня двое с такой же разницей, и пока оба были в возрасте ваших, было очень тяжело. Сейчас младшему 3 и поверьте гораздо гораздо легче. Про похудеть - у вас еда скорее всего связана с эмоциями, то есть заедаете стресс. Попробуйте выбрать какой-то наименее вредный вариант - если сладкое, то пусть это будет морковь вместо печенья, если шоколад - замените на чёрный и т.п.