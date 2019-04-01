Сижу дома с двумя детьми (1,8 и 3 года), в сад отдать пока не могу – сразу сильно болеют и заражают мужа, и я лечу всех троих... Дома уже 4-й год, и так находиться больше не могу. Работу удаленную подобрать не выходит (из-за детей). Пеку на заказ торты, но это копейки и не стабильно (занимаюсь этим только, чтоб с ума не сойти). С мужем 8 лет, отношения в целом нормальные, но с рождением детей много обид накопилось, он очень вспыльчивый, и раньше я все смягчала и на примирение шла первой (т.к не обижалась долго), а теперь как оборвалось, не могу. И он очень часто несправедлив и излишне требователен (это к тем случаям, когда человек сам не может делать то, что требует от другого), порой, прихожу к мыслям, если бы не дети (точнее, содержание сейчас их, ушла бы, что б только нервы не мотать). И близости с ним не хочу (это, думаю, из-за гормонов, у меня пролактин не в норме, и от гормональных препаратов мне плохо).

Муж уже полгода часто болеет, причину не выявляют, он и к онкологу уже обращался, он часто говорит, что это из-за нервов (т.е., получается, из-за меня, т.к. я – причина нервов...). После этого вообще ничего не хочется, только уйти, чтоб ему было спокойней.

Три раза в неделю хожу в зал – единственное место сбросить напряжение. От постоянного эмоционального напряжения начала есть много, потом себя ненавижу и еще больше злюсь. На работу выйти сейчас не могу, не с кем детей оставить. Может, к новому году, если мама на пенсию выйдет. Но до этого времени я свихнусь. Денег не хватает, т.к работает только муж, и он очень старается, ни видно, не туда. Я часто нахожусь в состоянии очень плохом, и только дети меня сдерживают чтоб ничего не сделать. Всегда считала себя сильным и волевым человеком, но видно, это не так. Что посоветуете, как разрулить эту жизненную свалку?