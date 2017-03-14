Как прожить с ним еще пару лет?

Есть муж и годовалая дочь. С мужем начинались отличные отношения (понимание, веселье, доверие), но мне всегда было мало от мужа нежности, ласковых слов. Я всегда прикрывала его, думала: «Ну вот такой он неромантичный». Пока встречались, не пилила голову ему, не ревновала, как бы спокойные отношения. О себе: я умная, адекватная, все понимаю, не истеричка, внешность очень красивая, я это все понимаю, но не веду себя, как-то высокомерно. В общем, встречались, встречались… Как мне казалось: идеальная жизнь – жить вместе, без ссор вообще (чтоб понимали). И тут мой мужчина мне изменяет. Если честно, до конца я не знаю, что там было. Я уезжала на три дня, а он ночевал с бабой у нас. Ну тут даже не так: он с ней гулял, потом отночевали, и он ее отвёз домой. Мужчина мой ревел, молил о прощении. Столько эмоций я никогда не испытывала, это удар в спину, даже сама измена глупая. Он нашёл девушку, все ее фотки – это голые фотки или обнаженка, то есть, уже понятно для чего нашёл. Но вот незадача: лица на фотках не было и к нему приехала косоглазая девушка, и вот почему он не переспал. Но он, естественно говорит, что он хотел просто «потусоваться». Я его простила, и всё: начались каждодневные ссоры, потом я стала его вечно проверять, спрашивать. Он, естественно, злился, а я забеременела ещё от него… Уже больше полутора лет после этой его интриги. Муж оказался вовсе не «неромантичным», как я думала. За это время я его спалила после интриги на сайтах знакомств, и там он даже самую страшную бабу осыпает королевскими комплиментами, а мне как не говорил ничего хорошего, так и не говорит. Потом увидела, что он вечно порно смотрит, а секса со мной – один раз в месяц. Ссоры постоянно, я ему вообще не верю. Это убивает и меня, и его. Итог: живём вместе, я пока что в декрете, недавно я ушла от него с ребенком. Три недели он говорил, что не любит меня и типа ему наплевать, но писал мне каждый день. Но сам в это время не работал, про ребёнка не спрашивал, постоянно смотрел порно, и искал девушек на сайтах знакомств, но потом я его в чёрный список кинула, и он испугался, что я могу уйти, и кое как мы помирились, вроде он стал лучше, он первый раз в жизни извинился передо мной, но вот не задача, полтора месяца прошло, а он снова такой. Вот и живу не знаю, что и делать, живём, как соседи. Я с ребенком, он за телефоном, секса нет, зато, как меня нет – порно хоть 24 часа крутить готов. Общения с ним никакого, он сидит в мобиле, и если говорит, то о своих личных каких-то делах. Ещё вечно придирается ко мне: нос не такой, брови кривые, вроде ссор нет, но он меня тупо унижает. Смотрим кино любое, видит там, например, девушка по пляжу бежит, и при мне начинает: «О-о-о-о, какая баба, сиськи-и-и, бла-бла», а потом мне скажет типа «у тебя ноги кривые». Не знаю, что за жизнь, как быть. Сейчас понимаю, что муж мне очень чужой человек, и моих чувств к нему нет. Держит одно – это квартира и деньги, которые он иногда даёт и приносит. Уйти есть куда, но я так не могу. Если уходить, то я сама могу через года 2-3, с ребенком на съемную, но как жить эти 2 -3 года вместе? Вроде муж меня не игнорирует, видит, когда другие смотрят на меня и, бывает, ревнует. Но если я такая красивая, зачем вечно унижает внешность? Да, именно внешность. Такое чувство, что он завидует. Любая ссора крупная или мелкая - скажет «у тебя лицо некрасивое или талия» или еще что, но о себе я знаю, что я очень красивая. В общем, муж обращает внимание, лишь бы обозвать и приревнует. Раньше это все в ссору выливалось, сейчас на все его г… я ему говорю, что он завидует, потому что он неудачник, и его это жутко бесит, он меня посылает и я ухожу. А он через минут 10 приходит и лезет обниматься, а вечером снова в порно. Как быть? Вариант изменить семью и мужа сделать человеком не получится. Человек не меняется.

Екатерина,

С.-Петербург, 21 год

14.03.17

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