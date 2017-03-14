Как прожить с ним еще пару лет?
С.-Петербург, 21 год
14.03.17
Мнения наших экспертов
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АленаКатя, я не очень поняла, какой совет тебе нужен. Как прожить еще года два-три в этом бардаке? Ты пишешь, что тебе в принципе есть, куда уйти (и уже ведь уходила с дочкой на несколько недель), так что мешает? Так сложно выйти из мнимой зоны комфорта (которая задана исключительно меркантильным фактором)? НУ, реши, наконец, что для тебя важнее. Возможность периодически получать деньги на карманные расходы, или нормальная жизнь, пусть, временно и без излишеств? Тут ведь есть опасность привыкнуть. Я имею в виду, что через года два-три ты можешь особачиться настолько, что тебе уже даже не захочется ничего менять. Смотри, синдром приспособленчества на лицо: ты в свои 20 лет, несмотря на явные сигналы судьбы о том, что твой избранник – человек, который явно живет по двойным стандартам, склонный к приключениям сексуального характера, а потому ненадежный и даже опасный для совместной жизни, - ты его не только прощаешь, но еще и в качестве жеста высшего доверия к партнеру, беременеешь и рожаешь ребенка от него. Что это? Глупость? Не совсем. Ты просто не хочешь ничего менять в своей жизни. Ты боишься резких движений и перемен. Тебе легче проглотить, «простить» и жить дальше: без любви, без уважения, без секса, наконец. Но зато ничего не надо менять, не надо никого больше искать, а к тому, что есть, можно привыкнуть и приспособиться. Ты пишешь о своем мужчине: «человек не меняется», но зато меняешься ты. Ты даже не замечаешь, как меняешься, особачиваешься и теряешь лицо, теряешь свою женственность. Ты выбрала этого мужчину, потому что твоим эталоном отношений была жизнь без ссор, в мире, спокойствии и доверии. Ради этих ценностей ты готова была закрыть глаза на «неромантичность» избранника. Тебе было важно, что он спокойный, надежный, твой. Что ты получила в итоге? Измену, пошлость, незаинтересованность, оскорбления, провокации, жизнь на вулкане, регулярные ссоры. Ты бы выбрала такого мужчину, если бы все это было вначале? Нет. Но ты изменилась с тех пор, изменилась в худшую сторону: ты осталась с человеком, которому не доверяешь которого презираешь, которому легко говоришь гадости, и от которого ты готова слышать всю мерзость, что он может тебе сказать. Ты родила от него ребенка и с тех пор еще больше изменилась в худшую сторону. Теперь ты сама готова его оскорблять и унижать побольнее его достоинство. И ты говоришь, что человек не меняется? Но он-то тебя изменил. Значит, он оказался сильнее тебя. И, поверь, если ты пробудешь в этих отношениях еще пару-тройку лет, ты совсем покроешься коркой и тебе даже начнет казаться, что «все так живут». Ты привыкнешь. И единственным существом, которое будет страдать от всего этого, будет ваша дочь. Так что, мой совет: пока ты окончательно не деградировала и не особачилась – беги. Сейчас не важно, что это вызовет финансовые сложности. Сейчас важно, что тебе надо успеть вернуть себя себе. Тебе же только 21 год.
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СергейЕкатерина, лично я считаю, что жить в условиях, которые ты описала - это кроме того, что совершенно бесполезное убийство времени, так еще и весьма опасное. Особенно для ребенка. Ведь ваши далеко не самые теплые взаимоотношения с мужем, видит и девочка. И чем дольше тянется противостояние, чем больше грязи вы выльете друг на друга в присутствии дочери, тем хуже для неё. Она нервничает, она боится, учится строить отношения на вашем примере. Ну и зачем? Хочешь вырастить неврастеничку с большими комплексами? В таких условиях, на мой взгляд, лучше свои амбиции приглушить и исходить из того, что лучше для ребенка. А ей будет спокойнее жить без нервотрепок. Это я к тому, что вам лучше расстаться и как можно скорее. Хотя, конечно, каждый волен портить себе жизнь по-своему.
Обсуждение 44
Лучшие комментарии
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Все письмо о красоте. Знаете, в чем ваша проблема? Вы никак не поймете, что красивая внешность - это просто бонус. Приятный, полезный, но не более того. Судя по письму, у вас пока есть только красивая обертка для конфетки, а где сама конфетка? Ум, образование, амбиции, друзья, карьера, хобби - развивайтесь. А мужа в лес. Он такой же пустышка как и вы.
14.03.17 00:38 Контекст комментария
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Эээээ..... Вы красивая и в декрете, он весь в порно и не работает. Вы на что все там живете?
14.03.17 04:06 Контекст комментария
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ZavoronokВроде всё понимаешь, но делать ничего не хочешь. Ну тогда советы с форума не помогут.
14.03.17 00:35 Контекст комментария
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Народные поговорки , они , всё же , кладезь мудрости. В общем , Не родись красивой, а родись счастливой. И с мозгами...
14.03.17 08:52 Контекст комментария
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rerfhfxfИ написать-то нечего, все всё сказали уже) Автор неумная, непутевая, бессвязно мыслящая и пишущая. Не верю в ее преображение с возрастом и опытом, такие всю жизнь проживают глупо и невпопад.
14.03.17 08:31 Контекст комментария
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ПрелестьИ выгуливал и ночевать в дом привёл. Но не переспал из за косоглазия. Умора :-D Мда.. ему не угодишь.
14.03.17 17:38
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KoshkaКак прожить эти 2 года? Закрыв рот.
14.03.17 17:00
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Лина МоскваУмная?? Да автор двух слов связать не может и несет инфантильную,меркантильную чушь. Просто дура.
14.03.17 16:45
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ЕсенияЖалко, конечно что ошиблпсь в этом любителе косоглазых и рябых. Он человнк с травмой.а вы играете по его правилам. Пустая и очень неполезнач для вас трата времени. Тем более еслм красивая!!!
14.03.17 11:58
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и сколько ж этому "мужчине" лет? Похоже тоже 20. Грустно когда глупые дети заводят детей. Катя , у тебя папа с мамой есть?
14.03.17 11:56
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ПрелестьСомневаюсь, что он действительно муж. Как прожить ещё 2 года? Для умной и красивой вопрос неуместен. Это так легко,честно говоря. Ум и красота в одном флаконе это же ключик ко всему.
14.03.17 11:25
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ОйОн очень не уверен в себе. И тут ничем не поможешь. Вопрос, почему Вы с ним. Да ещё и раздражаетесь на его раздражители. Наверное, то же качество есть и у Вас.
14.03.17 11:16
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МетаморфозаКак жить 2-3 года вместе? Оставить мужика в покое и прокачать другие ресурсы. У вас маленький ребенок, а все пис.ки на уме.
14.03.17 10:58
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звездочка )Устойчивая у тебя психика, Катя ) тебе каждый день рассказывают какая ты ущербная, а ты по прежнему в себе уверена, зачет. Я думаю, что достаточно поговорить как взрослые, ответственные люди - у нас ребенок совсем маленький, поэтому сейчас выйти на работу я не могу себе позволить. Отношения наши себя исчерпали, но ребенок наш общий и ситуацию решать будем вместе. Давай не будем друг другу трепать нервы, а спокойно договоримся как ты нас с дочкой будешь поддерживать и делай дальше что хочешь и с кем хочешь. Я тебе буду благодарна, на том мы друг друга и отпускаем.
14.03.17 10:48
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Ellis_@Да, Алён.Тем более, если он ей как любовник безразличен, какая ей разница на чьи сиськи он смотрит.
14.03.17 10:56
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50/50почему же безразличен?) он её обзывает, а она считает, сколько раз был секс и сокрушается, и порно её расстраивает) вот уж точно, психика как у щенка
14.03.17 11:03
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звездочка )я не думаю, что муж тебе завидует ) ему нужно, чтобы ты была с пороками, тогда ты была с ним ровня по своей "начинке". А так ты его раздражаешь своей правильностью, вот он и говорит тебе гадости.
14.03.17 10:58
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Ellis_@Или же его всё-таки трогает ее безразличие к нему как к мужчине. Он не знает как ее расшевелить и как малое дитя, которое в песочнице лопаткой по голове. На правильную она не смахивает, имхо.
14.03.17 11:03
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звездочка )не знаю ) может им давно надо вместе секс шоп сходить?
14.03.17 11:07
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Elсамый лучший афродизиак для мужчины - очень сильно желающая его женщина))) Хотя, в этом случае, я бы пошла не в секс-шоп... У него зависимость от секса. Что-то с головой надо делать.
14.03.17 11:10
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звездочка )а я не думаю, что у него желания нет ) просто свои желания и фантазии жене ему предложить сложно, по всей видимости
14.03.17 11:14
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ElУ меня была одна такая знакомая, очень красивая молодая женщина. Шатенка с фиалковыми глазами, длинноногая. Мужчины на нее смотрели с удовольствием. А родной муж зависал в порно, и хоть голая ходи, он не с ней, а в тв. Для секса с женой тв должен был быть включен, иначе не заводился. Они 9 лет прожили в браке, но расстались раньше, когда на работе у нее появился кто-то. Муж ваапще не переживал. Ее это очень обидило, помню.
14.03.17 11:17
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звездочка )может её красота былая такая прохладно декоративная, без огонька? )
14.03.17 11:22
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El11.22. Не знаю))) Но если взять во внимание факт, что какой-то % действительно имеет какие-то отклонения в этой теме... всякое может быть. Другие же ее лю не жаловались на огонёк.
14.03.17 11:43
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Ellis_@Катя, если тебе так нужны лишь его помощь и квартира, зачем ты тогда его злишь. Где логика? Кому ты пытаешься доказать, что ты красивая и желанная? Человеку, который тебе безразличен? Можно много написать и рассказать, но ты подумай на досуге, почему он так себя ведёт. Не догадываешься? Вопрос письма - как прожить с ним еще пару лет? На вопрос и будем отвечать. Я отвечу так. Не говорить ему глупостей про зависть. А говорить ему спасибо за помощь. Если говорит про сиськи и письки - встала и вышла. Не обижаться. Можно просто сказать: прости, Петя, не хочу от тебя такое слышать, я хочу тебя уважать. Всё-таки ты отец моего ребёнка. Порнозависимость - это его слабость, проблема. Можно сказать, он психически не совсем здоров на сексуальной почве.
14.03.17 10:00
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***вот ведь незадача, он психически нездоров, а у него дочь растет. А он все про сиськи-письки. И почему он так себя ведет? казел, гулена и социопат потому что. Уважение вещь условная, уважают всегда за что-то, а парниша явно мерзотный.
14.03.17 10:26
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Ellis_@У меня свое видение. Упаси нас Боже от осуждения и досаждения. Поэтому, если муж/отец ребёнка ведёт себя недостойно вводу своих слабостей человеческих, наше осуждение ничем не поможет ни ему, ни себе. Единственное - оценка ситуации пусть будет верная, трезвая. Но если его шандарахнуть скалкой по башке или отключить ему интернет, суть будет та же. Нужно думать о том, как вырастить дочь. Если сейчас ГГ настолько уязвима, а оценила свои возможности на самостоятельное плавание как мелкие. И если его деньги и эта квартира нужны для того, чтобы девочка жила и росла в достатке хотя бы эти первые 2-3 года. Тогда можно быть умнее и сделать всё, что в ее силах, чтобы погода в доме была другой. И отношения другими. Даже при отсутствии любви и романтики. Без романтики можно прожить. Без мозгов - уже сложнее. Это мое мнение, конечно. А утро вечера мудренее и далее будет видно. На сегодня ГГ в ответе за ребёнка, которого родила. Знала же от кого рожает.
14.03.17 10:41
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ОсеньВнешность очень красивая!!! И еще добрая внутри, не косоглазая, как девушка по вызову, вообщем подарок, а не жена. Еще бы мозгов где нибудь приобрести, вообще была бы идеальной. 21 год это конечно не много, но и далеко не мало для того чтобы ставить правильные приоритеты в жизни. Да еще и ребенок есть....есть о чем задуматься
14.03.17 09:57
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***"вот ведь незадача" - ругается мозилла на невозможность восстановить прерванную сессию
14.03.17 09:39
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50/50Катя, Вы свои достоинства преувеличиваете) от своего быдлопана недалеко ушли. ну, и этттааа..."образовываться надо, окультуриваться" (с). и лучше не употреблять слов, значения которых не знаете. а "унижал внешность" - это просто песня....Катя, попроситесь к маме обратно) за эти предполагаемые 2-3 года вы оба друг на друга так подействуете, что даже курсы этикета не помогут))
14.03.17 09:32
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Народные поговорки , они , всё же , кладезь мудрости. В общем , Не родись красивой, а родись счастливой. И с мозгами...
14.03.17 08:52
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rerfhfxfИ написать-то нечего, все всё сказали уже) Автор неумная, непутевая, бессвязно мыслящая и пишущая. Не верю в ее преображение с возрастом и опытом, такие всю жизнь проживают глупо и невпопад.
14.03.17 08:31
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ЭммаА вы зачем вообще замуж за него выходили? только не говорите, что любите.
14.03.17 08:31
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РеджКатя, запомни простую истину - люди никогда не меняются. Поэтому даже не вздумай родить от него второго в надежде его исправить. Сколько наших полегло на этом фронте! Не страдай фигней. Либо уходи, либо терпи. Я бы предпочла первое. Да, и внешность твоя тут вообще не при чем, будь ты хоть неземной красавицей. Мужчинам нужно еще то, что внутри, а у тебя там судя по всему ничего нет. Займись саморазвитием заодно.
14.03.17 08:30
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Эээээ..... Вы красивая и в декрете, он весь в порно и не работает. Вы на что все там живете?
14.03.17 04:06
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КапецИ это чудо доползло с тобой до ЗАГСа?
14.03.17 02:02
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Проходя мимоКроме употребляемого слова "муж", больше в письме ничего не указывает, что они женаты официально. Если ребенок записан на двоих, подавайте на алименты. Если женаты официально, имеете право на алименты для себя до 3-х лет ребенку. И поезжайте на родину. Если у мамы тесно, то жилье снимать там дешевле.
14.03.17 08:18
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ДжейПредлагаю сократить вопрос: как прожить еще пару лет? А потом еще пару. Ощущение, что Вам в сущности все равно, как Вы живете, самое главное - как пропихнуть время, отпущенное Вам природой. В литовском языке есть точное выражение, которое дословно переводится как "проталкивать время", аналог в русском "толочься". Вот Вы толчетесь с целью создать видимость смысла) смысла своей жизни, смысла собственных поступков, смысла отношений, которых нет. Пустые хлопоты. Просто начните жить со смыслом, тогда вопросы, что делать с неверным мужем, даже не будут вставать. Вы сама не видите смысла в собственной жизни, так че удивляться, что его не видят другие и тратят ВАШЕ время по собственному усмотрению.
14.03.17 01:10
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Все письмо о красоте. Знаете, в чем ваша проблема? Вы никак не поймете, что красивая внешность - это просто бонус. Приятный, полезный, но не более того. Судя по письму, у вас пока есть только красивая обертка для конфетки, а где сама конфетка? Ум, образование, амбиции, друзья, карьера, хобби - развивайтесь. А мужа в лес. Он такой же пустышка как и вы.
14.03.17 00:38
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ZavoronokВроде всё понимаешь, но делать ничего не хочешь. Ну тогда советы с форума не помогут.
14.03.17 00:35
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KrazyИнтересно, мы одновременно часто пишем. Вы в Западном полушарии живете?
14.03.17 00:39
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