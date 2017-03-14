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Как прожить с ним еще пару лет?


Есть муж и годовалая дочь. С мужем начинались отличные отношения (понимание, веселье, доверие), но мне всегда было мало от мужа нежности, ласковых слов. Я всегда прикрывала его, думала: «Ну вот такой он неромантичный». Пока встречались, не пилила голову ему, не ревновала, как бы спокойные отношения. О себе: я умная, адекватная, все понимаю, не истеричка, внешность очень красивая, я это все понимаю, но не веду себя, как-то высокомерно. В общем, встречались, встречались… Как мне казалось: идеальная жизнь – жить вместе, без ссор вообще (чтоб понимали). И тут мой мужчина мне изменяет. Если честно, до конца я не знаю, что там было. Я уезжала на три дня, а он ночевал с бабой у нас. Ну тут даже не так: он с ней гулял, потом отночевали, и он ее отвёз домой. Мужчина мой ревел, молил о прощении. Столько эмоций я никогда не испытывала, это удар в спину, даже сама измена глупая. Он нашёл девушку, все ее фотки – это голые фотки или обнаженка, то есть, уже понятно для чего нашёл. Но вот незадача: лица на фотках не было и к нему приехала косоглазая девушка, и вот почему он не переспал. Но он, естественно говорит, что он хотел просто «потусоваться». Я его простила, и всё: начались каждодневные ссоры, потом я стала его вечно проверять, спрашивать. Он, естественно, злился, а я забеременела ещё от него… Уже больше полутора лет после этой его интриги. Муж оказался вовсе не «неромантичным», как я думала. За это время я его спалила после интриги на сайтах знакомств, и там он даже самую страшную бабу осыпает королевскими комплиментами, а мне как не говорил ничего хорошего, так и не говорит. Потом увидела, что он вечно порно смотрит, а секса со мной – один раз в месяц. Ссоры постоянно, я ему вообще не верю. Это убивает и меня, и его. Итог: живём вместе, я пока что в декрете, недавно я ушла от него с ребенком. Три недели он говорил, что не любит меня и типа ему наплевать, но писал мне каждый день. Но сам в это время не работал, про ребёнка не спрашивал, постоянно смотрел порно, и искал девушек на сайтах знакомств, но потом я его в чёрный список кинула, и он испугался, что я могу уйти, и кое как мы помирились, вроде он стал лучше, он первый раз в жизни извинился передо мной, но вот не задача, полтора месяца прошло, а он снова такой. Вот и живу не знаю, что и делать, живём, как соседи. Я с ребенком, он за телефоном, секса нет, зато, как меня нет – порно хоть 24 часа крутить готов. Общения с ним никакого, он сидит в мобиле, и если говорит, то о своих личных каких-то делах. Ещё вечно придирается ко мне: нос не такой, брови кривые, вроде ссор нет, но он меня тупо унижает. Смотрим кино любое, видит там, например, девушка по пляжу бежит, и при мне начинает: «О-о-о-о, какая баба, сиськи-и-и, бла-бла», а потом мне скажет типа «у тебя ноги кривые». Не знаю, что за жизнь, как быть. Сейчас понимаю, что муж мне очень чужой человек, и моих чувств к нему нет. Держит одно – это квартира и деньги, которые он иногда даёт и приносит. Уйти есть куда, но я так не могу. Если уходить, то я сама могу через года 2-3, с ребенком на съемную, но как жить эти 2 -3 года вместе? Вроде муж меня не игнорирует, видит, когда другие смотрят на меня и, бывает, ревнует. Но если я такая красивая, зачем вечно унижает внешность? Да, именно внешность. Такое чувство, что он завидует. Любая ссора крупная или мелкая - скажет «у тебя лицо некрасивое или талия» или еще что, но о себе я знаю, что я очень красивая. В общем, муж обращает внимание, лишь бы обозвать и приревнует. Раньше это все в ссору выливалось, сейчас на все его г… я ему говорю, что он завидует, потому что он неудачник, и его это жутко бесит, он меня посылает и я ухожу. А он через минут 10 приходит и лезет обниматься, а вечером снова в порно. Как быть? Вариант изменить семью и мужа сделать человеком не получится. Человек не меняется.
Екатерина,
С.-Петербург, 21 год
14.03.17
Как прожить с ним еще пару лет?

Мнения наших экспертов

  • Алена

    Катя, я не очень поняла, какой совет тебе нужен. Как прожить еще года два-три в этом бардаке? Ты пишешь, что тебе в принципе есть, куда уйти (и уже ведь уходила с дочкой на несколько недель), так что мешает? Так сложно выйти из мнимой зоны комфорта (которая задана исключительно меркантильным фактором)? НУ, реши, наконец, что для тебя важнее. Возможность периодически получать деньги на карманные расходы, или нормальная жизнь, пусть, временно и без излишеств? Тут ведь есть опасность привыкнуть. Я имею в виду, что через года два-три ты можешь особачиться настолько, что тебе уже даже не захочется ничего менять. Смотри, синдром приспособленчества на лицо: ты в свои 20 лет, несмотря на явные сигналы судьбы о том, что твой избранник – человек, который явно живет по двойным стандартам, склонный к приключениям сексуального характера, а потому ненадежный и даже опасный для совместной жизни, - ты его не только прощаешь, но еще и в качестве жеста высшего доверия к партнеру, беременеешь и рожаешь ребенка от него. Что это? Глупость? Не совсем. Ты просто не хочешь ничего менять в своей жизни. Ты боишься резких движений и перемен. Тебе легче проглотить, «простить» и жить дальше: без любви, без уважения, без секса, наконец. Но зато ничего не надо менять, не надо никого больше искать, а к тому, что есть, можно привыкнуть и приспособиться. Ты пишешь о своем мужчине: «человек не меняется», но зато меняешься ты. Ты даже не замечаешь, как меняешься, особачиваешься и теряешь лицо, теряешь свою женственность. Ты выбрала этого мужчину, потому что твоим эталоном отношений была жизнь без ссор, в мире, спокойствии и доверии. Ради этих ценностей ты готова была закрыть глаза на «неромантичность» избранника. Тебе было важно, что он спокойный, надежный, твой. Что ты получила в итоге? Измену, пошлость, незаинтересованность, оскорбления, провокации, жизнь на вулкане, регулярные ссоры. Ты бы выбрала такого мужчину, если бы все это было вначале? Нет. Но ты изменилась с тех пор, изменилась в худшую сторону: ты осталась с человеком, которому не доверяешь которого презираешь, которому легко говоришь гадости, и от которого ты готова слышать всю мерзость, что он может тебе сказать. Ты родила от него ребенка и с тех пор еще больше изменилась в худшую сторону. Теперь ты сама готова его оскорблять и унижать побольнее его достоинство. И ты говоришь, что человек не меняется? Но он-то тебя изменил. Значит, он оказался сильнее тебя. И, поверь, если ты пробудешь в этих отношениях еще пару-тройку лет, ты совсем покроешься коркой и тебе даже начнет казаться, что «все так живут». Ты привыкнешь. И единственным существом, которое будет страдать от всего этого, будет ваша дочь. Так что, мой совет: пока ты окончательно не деградировала и не особачилась – беги. Сейчас не важно, что это вызовет финансовые сложности. Сейчас важно, что тебе надо успеть вернуть себя себе. Тебе же только 21 год.

  • Сергей

    Екатерина, лично я считаю, что жить в условиях, которые ты описала - это кроме того, что совершенно бесполезное убийство времени, так еще и весьма опасное. Особенно для ребенка. Ведь ваши далеко не самые теплые взаимоотношения с мужем, видит и девочка. И чем дольше тянется противостояние, чем больше грязи вы выльете друг на друга в присутствии дочери, тем хуже для неё. Она нервничает, она боится, учится строить отношения на вашем примере. Ну и зачем? Хочешь вырастить неврастеничку с большими комплексами? В таких условиях, на мой взгляд, лучше свои амбиции приглушить и исходить из того, что лучше для ребенка. А ей будет спокойнее жить без нервотрепок. Это я к тому, что вам лучше расстаться и как можно скорее. Хотя, конечно, каждый волен портить себе жизнь по-своему.

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Обсуждение 44  

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Лучшие комментарии

  • Прелесть
    И выгуливал и ночевать в дом привёл. Но не переспал из за косоглазия. Умора :-D Мда.. ему не угодишь.
    		14.03.17 17:38
         
    0
         
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  • Koshka
    Как прожить эти 2 года? Закрыв рот.
    		 14.03.17 17:00
         
    0
         
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  • Лина Москва
    Умная?? Да автор двух слов связать не может и несет инфантильную,меркантильную чушь. Просто дура.
    		 14.03.17 16:45
         
    5
         
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  • Есения
    Жалко, конечно что ошиблпсь в этом любителе косоглазых и рябых. Он человнк с травмой.а вы играете по его правилам. Пустая и очень неполезнач для вас трата времени. Тем более еслм красивая!!!
    		 14.03.17 11:58
         
    -1
         
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  • жужа@
    и сколько ж этому "мужчине" лет? Похоже тоже 20. Грустно когда глупые дети заводят детей. Катя , у тебя папа с мамой есть?
    		14.03.17 11:56
         
    5
         
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  • Прелесть
    Сомневаюсь, что он действительно муж. Как прожить ещё 2 года? Для умной и красивой вопрос неуместен. Это так легко,честно говоря. Ум и красота в одном флаконе это же ключик ко всему.
    		14.03.17 11:25
         
    5
         
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  • Ой
    Он очень не уверен в себе. И тут ничем не поможешь. Вопрос, почему Вы с ним. Да ещё и раздражаетесь на его раздражители. Наверное, то же качество есть и у Вас.
    		14.03.17 11:16
         
    1
         
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  • Метаморфоза
    Как жить 2-3 года вместе? Оставить мужика в покое и прокачать другие ресурсы. У вас маленький ребенок, а все пис.ки на уме.
    		 14.03.17 10:58
         
    5
         
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  • звездочка )
    Устойчивая у тебя психика, Катя ) тебе каждый день рассказывают какая ты ущербная, а ты по прежнему в себе уверена, зачет. Я думаю, что достаточно поговорить как взрослые, ответственные люди - у нас ребенок совсем маленький, поэтому сейчас выйти на работу я не могу себе позволить. Отношения наши себя исчерпали, но ребенок наш общий и ситуацию решать будем вместе. Давай не будем друг другу трепать нервы, а спокойно договоримся как ты нас с дочкой будешь поддерживать и делай дальше что хочешь и с кем хочешь. Я тебе буду благодарна, на том мы друг друга и отпускаем.
    		 14.03.17 10:48
         
    8
         
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  • Ellis_@
    Катя, если тебе так нужны лишь его помощь и квартира, зачем ты тогда его злишь. Где логика? Кому ты пытаешься доказать, что ты красивая и желанная? Человеку, который тебе безразличен? Можно много написать и рассказать, но ты подумай на досуге, почему он так себя ведёт. Не догадываешься? Вопрос письма - как прожить с ним еще пару лет? На вопрос и будем отвечать. Я отвечу так. Не говорить ему глупостей про зависть. А говорить ему спасибо за помощь. Если говорит про сиськи и письки - встала и вышла. Не обижаться. Можно просто сказать: прости, Петя, не хочу от тебя такое слышать, я хочу тебя уважать. Всё-таки ты отец моего ребёнка. Порнозависимость - это его слабость, проблема. Можно сказать, он психически не совсем здоров на сексуальной почве.
    		14.03.17 10:00
         
    5
         
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    • ***
      вот ведь незадача, он психически нездоров, а у него дочь растет. А он все про сиськи-письки. И почему он так себя ведет? казел, гулена и социопат потому что. Уважение вещь условная, уважают всегда за что-то, а парниша явно мерзотный.
      		14.03.17 10:26
           
      1
           
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      • Ellis_@
        У меня свое видение. Упаси нас Боже от осуждения и досаждения. Поэтому, если муж/отец ребёнка ведёт себя недостойно вводу своих слабостей человеческих, наше осуждение ничем не поможет ни ему, ни себе. Единственное - оценка ситуации пусть будет верная, трезвая. Но если его шандарахнуть скалкой по башке или отключить ему интернет, суть будет та же. Нужно думать о том, как вырастить дочь. Если сейчас ГГ настолько уязвима, а оценила свои возможности на самостоятельное плавание как мелкие. И если его деньги и эта квартира нужны для того, чтобы девочка жила и росла в достатке хотя бы эти первые 2-3 года. Тогда можно быть умнее и сделать всё, что в ее силах, чтобы погода в доме была другой. И отношения другими. Даже при отсутствии любви и романтики. Без романтики можно прожить. Без мозгов - уже сложнее. Это мое мнение, конечно. А утро вечера мудренее и далее будет видно. На сегодня ГГ в ответе за ребёнка, которого родила. Знала же от кого рожает.
        		 14.03.17 10:41
             
        4
             
        ответить цитировать ссылка пожаловаться
  • Осень
    Внешность очень красивая!!! И еще добрая внутри, не косоглазая, как девушка по вызову, вообщем подарок, а не жена. Еще бы мозгов где нибудь приобрести, вообще была бы идеальной. 21 год это конечно не много, но и далеко не мало для того чтобы ставить правильные приоритеты в жизни. Да еще и ребенок есть....есть о чем задуматься
    		 14.03.17 09:57
         
    6
         
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  • ***
    "вот ведь незадача" - ругается мозилла на невозможность восстановить прерванную сессию
    		14.03.17 09:39
         
    0
         
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  • 50/50
    Катя, Вы свои достоинства преувеличиваете) от своего быдлопана недалеко ушли. ну, и этттааа..."образовываться надо, окультуриваться" (с). и лучше не употреблять слов, значения которых не знаете. а "унижал внешность" - это просто песня....Катя, попроситесь к маме обратно) за эти предполагаемые 2-3 года вы оба друг на друга так подействуете, что даже курсы этикета не помогут))
    		 14.03.17 09:32
         
    8
         
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  • Персикова
    Народные поговорки , они , всё же , кладезь мудрости. В общем , Не родись красивой, а родись счастливой. И с мозгами...
    		 14.03.17 08:52
         
    11
         
    ответить цитировать ссылка пожаловаться
  • rerfhfxf
    И написать-то нечего, все всё сказали уже) Автор неумная, непутевая, бессвязно мыслящая и пишущая. Не верю в ее преображение с возрастом и опытом, такие всю жизнь проживают глупо и невпопад.
    		 14.03.17 08:31
         
    10
         
    ответить цитировать ссылка пожаловаться
  • Эмма
    А вы зачем вообще замуж за него выходили? только не говорите, что любите.
    		14.03.17 08:31
         
    5
         
    ответить цитировать ссылка пожаловаться
  • Редж
    Катя, запомни простую истину - люди никогда не меняются. Поэтому даже не вздумай родить от него второго в надежде его исправить. Сколько наших полегло на этом фронте! Не страдай фигней. Либо уходи, либо терпи. Я бы предпочла первое. Да, и внешность твоя тут вообще не при чем, будь ты хоть неземной красавицей. Мужчинам нужно еще то, что внутри, а у тебя там судя по всему ничего нет. Займись саморазвитием заодно.
    		14.03.17 08:30
         
    5
         
    ответить цитировать ссылка пожаловаться
  • корЗинка
    Эээээ..... Вы красивая и в декрете, он весь в порно и не работает. Вы на что все там живете?
    		 14.03.17 04:06
         
    19
         
    ответить цитировать ссылка пожаловаться
  • Капец
    И это чудо доползло с тобой до ЗАГСа?
    		14.03.17 02:02
         
    1
         
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    • Проходя мимо
      Кроме употребляемого слова "муж", больше в письме ничего не указывает, что они женаты официально. Если ребенок записан на двоих, подавайте на алименты. Если женаты официально, имеете право на алименты для себя до 3-х лет ребенку. И поезжайте на родину. Если у мамы тесно, то жилье снимать там дешевле.
      		 14.03.17 08:18
           
      8
           
      ответить цитировать ссылка пожаловаться
  • Джей
    Предлагаю сократить вопрос: как прожить еще пару лет? А потом еще пару. Ощущение, что Вам в сущности все равно, как Вы живете, самое главное - как пропихнуть время, отпущенное Вам природой. В литовском языке есть точное выражение, которое дословно переводится как "проталкивать время", аналог в русском "толочься". Вот Вы толчетесь с целью создать видимость смысла) смысла своей жизни, смысла собственных поступков, смысла отношений, которых нет. Пустые хлопоты. Просто начните жить со смыслом, тогда вопросы, что делать с неверным мужем, даже не будут вставать. Вы сама не видите смысла в собственной жизни, так че удивляться, что его не видят другие и тратят ВАШЕ время по собственному усмотрению.
    		 14.03.17 01:10
         
    6
         
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  • krazy
    Все письмо о красоте. Знаете, в чем ваша проблема? Вы никак не поймете, что красивая внешность - это просто бонус. Приятный, полезный, но не более того. Судя по письму, у вас пока есть только красивая обертка для конфетки, а где сама конфетка? Ум, образование, амбиции, друзья, карьера, хобби - развивайтесь. А мужа в лес. Он такой же пустышка как и вы.
    		 14.03.17 00:38
         
    23
         
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  • Zavoronok
    Вроде всё понимаешь, но делать ничего не хочешь. Ну тогда советы с форума не помогут.
    		 14.03.17 00:35
         
    12
         
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