Я вкалываю, а он «доит» своих родителей в 22 года
Пермь, 22 года
21.07.17
Мнения наших экспертов
-
АленаДарья, а для чего ты продолжаешь с ним встречаться? Что такое «нормально в обществе»? В каком? Для его родителей, очевидно, содержать взрослого сына-лоботряса – это нормально. В принципе, они не одни в своем роде. Но если тебе это кажется неправильным, то какая разница все остальное? Если ты считаешь, что не работать, не иметь постоянного дохода, спать до полудня, просить денег у мамы в 22 года на новый телефон и оплату квартиры, - это не то, что должен делать взрослый мужчина, то это твоя жизненная позиция. И она кардинально отличается от позиции парня, за которого ты упорно цепляешься. Вопрос – зачем? Ты никогда не сможешь смириться с тем, что рядом с тобой находится человек, который не привык вкалывать сам. И, на самом деле, это правильно с точки зрения инстинкта самосохранения: на партнера, который не умеет сам себя обеспечивать, невозможно положиться. Что будет, если его родители перестанут его обеспечивать? Умрут? Заболеют так, что им самим понадобятся все их доходы? Или просто опомнятся, что мальчик вырос и пора его учить финансовой самостоятельности? Как с партнером, который не работает, создавать семью? Как рожать детей с мужем, который не работает? На что жить? Тут уже не до любви будет, когда не будешь знать, на что купить детскую смесь или пачку самых дешевых подгузников. И, как я понимаю, особой любви к нему у тебя тоже нет – и это понятно. Невозможно любить мужчину, который не пытается вкладываться в отношения. Вы встречаетесь 2 года, и он даже не подумал о том, что для развития этих отношений ему необходимо изменить своим привычкам жить за родительский счет. Он не думает, как мужчина, в вашей паре. Он остается иждивенцем, маменькиным сынком, которому даже в голову не приходит, что для создания семьи нужно больше, чем исправно работающий половой орган. Так что, на твоем месте я бы даже не задавалась вопросом, нормально ли мальчику в 22 года нигде не работать и брать столько денег у мамы и папы. Я бы задала один вопрос себе: смогу я жить с мужчиной, на которого нельзя положиться, и который не захочет ради меня хотя бы в чем-то себя ограничить?
-
СергейДарья, на мой взгляд, ты совершенно напрасно теряешь время. Дело в том, что в паре, которая развивается, и планирует в перспективе вырасти в семью, партнеры ведут себя несколько иначе. Они живут общими проблемами, распределяют обязанности, регламентируют бюджет, строят совместные планы, и прочее, и прочее. С родителями знакомятся, наконец. Твой же парень за два года ваших встреч не захотел стать для тебя чем-то большим, чем партнер по койке, не начал думать, как часть чего-то общего, и вообще, судя по всему, не имеет никаких планов на ваше совместное будущее. Перевожу для непонятливых: женитьбу на тебе он даже в страшном сне не видел. Да и мама наверняка не позволит. Ну, и для чего ты с ним встречаешься? Нет, безусловно, если тебя особо не волнует, что будет дальше, и просто приятно проводить время с данным парнем, то Бога ради, продолжай развлекаться. Однако стоит ли? Ведь время не резиновое, и для тебя оно бежит быстрее, чем для этого прожигателя родительского бюджета. Он и в тридцать пять будет считаться молодым человеком, а вот ты станешь женщиной «за тридцать». Уверена, что тебе нужно годами дожидаться несбыточного, а потом локти кусать? Я бы предложил послать молодого человека куда подальше, и искать по-настоящему своего мужчину. Хотя, конечно, можешь продолжать заниматься ерундой, но потом, когда через пару или тройку лет молодой человек найдет себе более серьезную партию, а тебя попросит больше его не беспокоить, не говори, что тебя не предупреждали.
Обсуждение 22
-
лакиДаша, парень жлоб - денег полно, халявных, но даже ими он не делится, жмот. а представьте как он будет их зажимать, когда наконец свою драгоценную задницу с дивана сдвинет? не, я бы с таким серьезных планов не строила. и еще: а что вы съезжатьься надумали? он вам что предложение сделал и кольцо подарил? куда собрались?) посадить на шею и его? вам что мамы мало? у вас явно такая тенденция намечается - стать ломовой лошадью, все тянуть на себе, и тыды. маме помогать - эт святое, хотя и мама может обойтись техникой попроще, кстати, а вот мужчина - это вообще другое, вы должны научиться примать, получать подарки, а главное считать внутри, что именно так и правильно, а пока вы даже не на равных с парнем, а явно собралимсь впрягаться( вы эт бросьте, не дай бог, привыкнете)
21.07.17 08:54
-
звездочка )Даша, откуда у него деньги даже не так важно (если это не нарушение УК), может ему по судьбе уготовано жить легко и сыто. Но его жадность это тема, не закрывай на это глаза. Если ему не хочется тебе делать жизнь легче и приятнее, если он при деньгах тебя не балует и не отговаривает тебя от работы по 80 часов в неделю, то это не тот мужчина, с которым стоит быть в отношениях. Он любит только себя, не обольщайся.
21.07.17 08:53
-
ИДИЛИЯЕрунда. Опять же раз на раз не приходиться. У моей подруги точно такая же ситуация. Родители обеспечивали ее мужа до 24 лет, пока они не поженились. Итог? Его после свадьбы лишили всех карманных денег. И ему еще жена подыграло, мол найти работы не может, есть нечего. И что вы думаете? Парень реально побежал работать! Сейчас трудиться аж на 2 работах (начальник отдела и грузчик), так что не всегда лоботрясы получающие мамины деньги, плохие.
21.07.17 08:46
-
РеджДаша,я вас очень понимаю. Я в детстве стала сиротой и мне тоже пришлось рано повзрослеть и думать о своем будущем. Как только я закончила вуз, я уже работала и обеспечивала себя целиком и полностью. И я не считаю нормальным, когда здоровый 22-летний лоб живет за счет своих родителей, только если он не заканчивает обучение в вузе и отдает себя всего учебе, но это, очевидно, к вашему МЧ не относится. И окружать себя я также предпочитаю взрослыми самостоятельными людьми. Среди моих друзей и знакомых много примеров, когда парни начинали работать, еще учась в школе. Мой муж сам зарабатывал себе на обучение и на проживание в другом городе, он сам купил з/у и построил на нем дом. Родители ему помогают по возможности, но он на их помощь никогда не рассчитывает. Поэтому я не считаю нормальным содержать родителям здоровую дитятку и что этот товарищ вам явно не пара. Вы не сможете долго терпеть бездельника и инфантила. И не вздумайте его перевоспитывать, о чем мечтают многие женщины. Таким его делают его родители и только они смогут что-то предпринять, например, прекратив его спонсировать... в чем я очень сомневаюсь.
21.07.17 08:45
-
Мила УсинскТы знаешь, Даша, в семье очень большую роль играют финансовые отношения. Ты ценишь, умеешь зарабатывать, тебе тяжело просто так с деньгами расстаться; ему всё приходит с лёгкостью, ничего не ценит, транжира. Вы не пара, расходитесь.
21.07.17 08:21
-
Молодые девушки и ребята вполне имеют право не работать в двадцать два, если они заканчивают бакалавриат или магистратуру. И если есть кому их содержать , мамы-папы, бабушки, мужья. Но действительно есть ещё категория людей (и мальчики, и девочки, любого возраста) - ленивые, наглые, неспособные задуматься, ни к чему не стремятся, прожигают и прос*рают пардон жизнь. Зачем вам рядом это? И по 80 часов работать прекращайте. Иначе рискуете с катушек сорваться. Жилы драть до нервного срыва ради сенсорного экрана неразумно. Лечиться и восстанавливаться слишком дорого и долго, вы не можете себе этого позволить
21.07.17 08:00
-
Всегда удивляет необходимость копить на телефон. Серьёзно, через полгода он уже будет "фустарье". А вообще, зависть - один из смертных грехов.
21.07.17 07:39
-
Понимаешь, зарплаты маленькие. А девочке хочется не столько телефон, сколько типа статусную вещь. Но кредиты на это я тоже не одобряю.
21.07.17 07:50
-
Дарья ПермьДа не нужна мне статусная вещь, телефон средней стоимости, но все равно единоразовая покупка бьет по бюджету) Самая большая радость от покупки была то, что я могу сфотографировать свои работы, в телефоне же отредактировать и сразу выставить на площадки продаж. А не "достать фотоаппарат-сфотографировать-перекинуть на комп-отредактировать в ФШ-загрузить" - это занимает в 3 раза больше времени, которое я могла бы потратить на что-либо еще
21.07.17 07:56
-
-
-
ДжейИз-за этого мы с ним до сих пор не живем вместе/// капец! То есть других поводов не жить с малознакомым мужиком Вы не видите? Епта, кудой котицо мир??? И на хрена Вам телефон, на который надо копить??? Скажите, а акромя дорогостоящих игрушек, Вы понимаете зачем работаете 80 часов в неделю?? Вообще-то в Вашем возрасте не о телефонах надо думать, а об образовании человеческом и возможностях и перспективах, которые весьма недешевы. Иначе для Вас потолком будет очередной айфон. Не меряется любовь абонементом в спортклуб. Когда это поймете, все встанет на свои места. А пока для Вас отношения носят исключительно функционально-финансовый характер. Да и какие там отношения, чиста было бы с кем скинуцо.
21.07.17 03:07
-
Юля БакуПрямо ситуация кармическая и проблема - отношения с деньгами..." Погоня в горячей крови" просто Мама инвалид и Вы ее балуете...Я как то напряглась Думаю - Чем это?? Новаым ноутбуком и супер телефоном.Я , конечно, не знаю в чем инвалидность матери....Но вот отвзрослой рвущей пупок по 80 часов в неделю дочери такой бы подарок не приняла...Не смогла бы... 80 часов в неделю! моя доченька убивается, что бы мне какой то там супер телефон подарить...а вдруг надорвется? Лучшебы просто вместе в кино сходили или чай дома попили да боинов напекли....Вы в кредит влезли и как белка кружитесь что бы какой то супер телефон купить!!!Я бы согласмлась бы в такую кабалу только если маме на лекарства или больницу .Вас совершенно не гнетет, что молодой человек не работает и не учится, но Вам дурно просто, что он эти игрушки просто так имеет...Вот дал бы Вам на супер пупер телефон деньги и смотишь и письма бы не было в рубрику...Вы бы так же легко подсели на мамкино содержание....Вы два сапога пара... Один лежит мешком картошки , ничего для себя как человека не делает. Идет же поток от родителей...Столько времени и возможностей...а Вы кртитесь по 80 часов в неделю, что бы что???? Купить просто кучку метала...и так же как для себя-человека ничего...Даже балуете маму странно...мама наверное рада....ей кажется. что жизнь у дочки удалась.... бьется как рыба об лед за дорогуший телефон, а не деньги на учебу или лечение...И гнаться Вам всю жизнь вот так в зависти и злости на весь мир за предметами люкса...жизнь же должна получиться и Вам все время не будет хватать. И парни будут все такие же " поровну" и безработные . Это зеркало. которое надо менять с себя.....
21.07.17 01:51
-
Дарья ПермьУдивилась, что столько комментариев про "погоню за супер телефоном", я далеко не айфонщица, и телефон мне нужен хороший для более легкого общения с клиентами и работы в соц.сетях (у меня кроме работы есть хобби, которое я очень хочу развить во что-то большее) и мне нужна хорошая камера, 4g и телефон, который будет не заглючит в неподходящий момент. По цене он не совсем дорогой, но одна такая покупка ударит по моему бюджету. Да и образование почти получила- последний семестр остался. Фитнес я сама могу оплатить, но тут как-то обидно стало...
21.07.17 07:52
-
-
ZavoronokДарья, какой из него муж и отец получится, ты не думала? Эксперт Алёна писала про женщин, которые содержат мужей-лентяев, они не рожают детей, так как не могут уйти в декрет по причине что не на что жить будет. С экспертом Сергеем не соглашусь, мамочка его рада будет спихнуть со своей шеи на шею жены, которая вкалывает, как лошадь, вот только нужно ли молодой нормальной девушке такое счастье?
21.07.17 01:46
-
ХахахаДаша, принцип Я САМАЯ, по которому вы живете , это способ прикрыть внутренние проблемы. Вы себя не любите и считаете себя всем должной и виноватой. Ваши обвинения в адрес парня, это попытка оправдать себя, за невозможность легкости бытия. Когда вы перестанете быть "ломовой лошадью", тогда и найдётся мужчина, который будет готов взять за вас ответственность и дарить подарки))).
21.07.17 01:09
-
КосмополитДарья, ловить вам нечего с этим парнем...не включаете вы в нем мужчину. Ищите другого.
21.07.17 01:09
-
Дело не в том, что родители балуют любимого сына подарками. А всё дело в том, что он уже испорчен. Если спит до обеда, если нет желания что-то мочь и, самое главное - проявлять о тебе заботу, значит, забудь как страшный сон. Скорее всего, как только ты исчезнешь, он быстро найдёт себе такую, которая обслужит его и удовлетворит потребности. Он же потребитель. Когда придет время жениться, женится непременно на дочери состоятельных родителей или втюренной по уши женщине-лошади, которая и денег заработает и на фитнес, и на телефоны, и на всё остальное. Тебе оно надо? График свой измени и не применяй к работе слово вкалываю. Работа это часть жизни, учись обеспечивать себе комфорт во всех областях. Короче, план на ближайшее время - поменять бойфренда, работу и ходить на фитнес. И пошёл он в баню.
21.07.17 00:44
-
ЛестницаНу завидно не завидно, а что на абонемент зажал и в целом "всё пополам" - это стрёмно как-то. Правильно что не живёте с ним, да и вообще пора потихоньку грести в противоположном направлении, похоже.
21.07.17 00:10