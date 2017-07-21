Я вкалываю, а он «доит» своих родителей в 22 года

Алена

Дарья, а для чего ты продолжаешь с ним встречаться? Что такое «нормально в обществе»? В каком? Для его родителей, очевидно, содержать взрослого сына-лоботряса – это нормально. В принципе, они не одни в своем роде. Но если тебе это кажется неправильным, то какая разница все остальное? Если ты считаешь, что не работать, не иметь постоянного дохода, спать до полудня, просить денег у мамы в 22 года на новый телефон и оплату квартиры, - это не то, что должен делать взрослый мужчина, то это твоя жизненная позиция. И она кардинально отличается от позиции парня, за которого ты упорно цепляешься. Вопрос – зачем? Ты никогда не сможешь смириться с тем, что рядом с тобой находится человек, который не привык вкалывать сам. И, на самом деле, это правильно с точки зрения инстинкта самосохранения: на партнера, который не умеет сам себя обеспечивать, невозможно положиться. Что будет, если его родители перестанут его обеспечивать? Умрут? Заболеют так, что им самим понадобятся все их доходы? Или просто опомнятся, что мальчик вырос и пора его учить финансовой самостоятельности? Как с партнером, который не работает, создавать семью? Как рожать детей с мужем, который не работает? На что жить? Тут уже не до любви будет, когда не будешь знать, на что купить детскую смесь или пачку самых дешевых подгузников. И, как я понимаю, особой любви к нему у тебя тоже нет – и это понятно. Невозможно любить мужчину, который не пытается вкладываться в отношения. Вы встречаетесь 2 года, и он даже не подумал о том, что для развития этих отношений ему необходимо изменить своим привычкам жить за родительский счет. Он не думает, как мужчина, в вашей паре. Он остается иждивенцем, маменькиным сынком, которому даже в голову не приходит, что для создания семьи нужно больше, чем исправно работающий половой орган. Так что, на твоем месте я бы даже не задавалась вопросом, нормально ли мальчику в 22 года нигде не работать и брать столько денег у мамы и папы. Я бы задала один вопрос себе: смогу я жить с мужчиной, на которого нельзя положиться, и который не захочет ради меня хотя бы в чем-то себя ограничить?