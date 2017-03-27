Устала как «вол» тянуть все сама
Россия, 31 год
27.03.17
Мнения наших экспертов
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АленаКатя, так нет уже любви, можно перестать медитировать на тему того, с чем ты останешься. Можно уже просто самой вильнуть хвостом, пока не «вся такая усталая и престарелая». Зачем ждать-то? Сценарий не позволяет? Единственное, что могу посоветовать – прежде, чем рубить, поговори с мужем. В конце концов, что ты теряешь? Возможно, ему тоже есть, что тебе сказать? Вдруг, ты не так идеально с его точки зрения, как тебе кажется? Не такая уж редкость, когда женщина в паре берет на себя слишком много инициативы, не давая мужчине проявить себя и давая ему индульгенцию на лень, демотивируя его с самого начала. В том числе и в общении с ребенком. И потом возмущается, что муж не проявляет интереса к детям, и что ему не приходит в голову, что надо менять работу на более денежную (а он даже не подозревает, что тебе это нужно, ведь в вашей паре паровозом работаешь ты, причем, с самого начала и добровольно). Поговори с мужем, узнай у него, какие у него планы, что он будет делать, если ты захочешь второго ребенка и нормальный декрет? Скажи ему, что хотела бы сбавить обороты, но не можешь, пока он зарабатывает так мало. Может, для него все это станет откровением? Может, пора начать вдохновлять своего мужчину, а не пытаться найти ему замену в виде «настоящего мужика», потому как «настоящий» может и не захотеть иметь рядом такую активную женщину, как ты. Ты ведь не привыкла делегировать ответственность за себя и семью на другого. Ты с детства решаешь проблемы сама. И мужа себе выбрала такого, который согласился с твоим правом принимать важные решения в одиночку. Ты не сможешь отдать это право другому мужчине. Даже если тебе кажется сейчас, что ты устала и на все согласна. Быть лидером, быть локомотивом по жизни – это основа твоего характера. Это твой стержень, и ты не сможешь себя переломать. Это одна из причин, по которой тебе 10 лет назад было легко отказаться от предложения зрелого мужчины – ты интуитивно понимала, что тебе придется всю жизнь ему подчиняться, признавать его право решать за тебя, а тебе это не нужно было ни тогда, ни сейчас. И муж у тебя ровно такой, чтобы ты чувствовала себя сильной и незаменимой «лошадкой». Но с возрастом подустала. Вот и начала косо смотреть на мужа. Что ж, поговори с ним для начала.
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СергейЕкатерина, на мой взгляд, проблема не в том, кто больше зарабатывает, или как ухаживает за ребенком. Сложность в отсутствии взаимопонимания и уважения. Да и не любите вы друг друга, как и не любили никогда. Подозреваю, что у вас уже довольно давно нет практически никакой близости, ни душевной, ни телесной, и живете вы по большому счету как брат с сестрой. Однако если раньше времени особо раздумывать не было, поскольку строила бизнес, поднимала малыша, то теперь, когда все несколько «устаканилось», а ребенок подрос, начали появляться желания, на которые раньше не было времени. А еще ты повзрослела и поняла, что время не резиновое, и что молодость не вечна. Отсюда и сомнения в том, что стоит тянуть за собой в принципе ненужного мужа, и не стоит ли поискать кого-то для души. Что ж, как ни печально, но имеешь полное право. Однако я бы не советовал рубить сгоряча и сразу рвать все отношения. Видишь ли, твое желание найти «настоящего мужчину», может оказаться несбыточным потому, что в реальности просто нет того, кого ты себе придумала. Кроме того, учти, что сильный мужчина и сильная женщина, каждый со своим бизнесом, с детьми и прочими «радостями» за плечами, вряд ли смогут ужиться на одной территории. Слишком уж оба будут хотеть командовать. Поэтому желая обрести «сильное плечо», будь готова к подчинению своих желаний и стремлений новому мужу. Уверена, что он тебе нужно? Или, может быть, все-таки не стоит? Может, лучше попробовать что-то исправить в уже имеющемся семейном «инвентаре»? Хотя, безусловно, решать тебе, ибо только ты знаешь реальную ситуацию. Но, в любом случае, полагаю, для начала стоит честно поговорить с мужем и объяснить ему, что происходит. Возможно, если он почувствует угрозу разрыва отношений, то сам начнет меняться. Нет, бизнесменом он вряд ли станет, но это и не нужно. Важнее просто всколыхнуть привычное и изрядно застоявшееся болото, а дальше уже посмотришь на результаты. Если ничего не изменится, или станет только хуже, значит, разойдетесь. Но ведь может быть и наоборот? Глядишь, через годик еще одного малыша начнете воспитывать.
Обсуждение 3
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Ellis_@Я когда читаю про истории, как женщины строят бизнесы, а их мужья как за каменной стеной и носят домой мелкую зп, тогда прогнозы всегда неутешительны, к сожалению. Он мало того что слабый, он ещё и понимает это. Вот что стршно. И хоть ему уютно и тепло на своём месте, а кишка тонка жить по-другому, в глубине души они чуют правду о себе. И как только попадётся случай понравиться себе больше, он повернётся к своей жене-лошади задом. Женщина-лошадь тогда очень удивится, конечно. Кааак, да как же так, да он же без меня бы пропал, да я же всё своими руками. Ну, от слабого не жди ни большой добычи, ни моралей. Катя, я бы не удивилась, если через лет 5, когда вы будете ещё больше запаханная, он вам сообщит что у него другие планы на жизнь и ... потребует половину совместно нажитого имущества. Сама видела. Испытание временным успехов и денюжкой он не выдержал. Сразу нос по ветру и пошло-поехало. Короче, жить тебе, но предупреждён значит вооружён. Помни. От слабых и униженных без морали добра не жди.
27.03.17 01:13
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Екатерина, ты типичная градообразуюущая женщина. Я так поняла,что муж хорош только тем, что не пьет, не бьет и не курит. Появился у него друг с "другой жизнью", ты его сразу в стойло. Ты с ним проживешь всю жизнь, будешь жаловаться подругам, что чего-то хочется.... и ничего не делать. Твоё право. Ну может тебе сильно поевезет ,и мужа подберет какая-нибудь дама. Такой шанс всегда есть.
27.03.17 00:41
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Вот уважаю таких женщин, которые и бизнес строят и ребёнка поднимают и мужем командуют! Именно такие могут "поднять" страну) безумно радуюсь, когда читаю подобные письма, аж светлеет на душе, что остались ещё женщины на этой планете, которые не видят цель существования в мужчине и выкачивании из него денег!) Екатерина, постарайтесь понять, пожалуйста, что бизнесмены чаще всего хотят беспрекословного подчинения, а также куклу 90-60-90 с пустыми глазами и без детей. Даже если вы найдёте того, кто будет считаться с вашим характером, и обеспеченного, он все равно никогда не полюбит и не примет вашего ребёнка.я бы посоветовала вам отдохнуть без мужа) возможно, вы соскучитесь по нему, а он по вам, и у вашего романа есть шансы начаться с начала))
27.03.17 00:26