Устала как «вол» тянуть все сама

Алена

Катя, так нет уже любви, можно перестать медитировать на тему того, с чем ты останешься. Можно уже просто самой вильнуть хвостом, пока не «вся такая усталая и престарелая». Зачем ждать-то? Сценарий не позволяет? Единственное, что могу посоветовать – прежде, чем рубить, поговори с мужем. В конце концов, что ты теряешь? Возможно, ему тоже есть, что тебе сказать? Вдруг, ты не так идеально с его точки зрения, как тебе кажется? Не такая уж редкость, когда женщина в паре берет на себя слишком много инициативы, не давая мужчине проявить себя и давая ему индульгенцию на лень, демотивируя его с самого начала. В том числе и в общении с ребенком. И потом возмущается, что муж не проявляет интереса к детям, и что ему не приходит в голову, что надо менять работу на более денежную (а он даже не подозревает, что тебе это нужно, ведь в вашей паре паровозом работаешь ты, причем, с самого начала и добровольно). Поговори с мужем, узнай у него, какие у него планы, что он будет делать, если ты захочешь второго ребенка и нормальный декрет? Скажи ему, что хотела бы сбавить обороты, но не можешь, пока он зарабатывает так мало. Может, для него все это станет откровением? Может, пора начать вдохновлять своего мужчину, а не пытаться найти ему замену в виде «настоящего мужика», потому как «настоящий» может и не захотеть иметь рядом такую активную женщину, как ты. Ты ведь не привыкла делегировать ответственность за себя и семью на другого. Ты с детства решаешь проблемы сама. И мужа себе выбрала такого, который согласился с твоим правом принимать важные решения в одиночку. Ты не сможешь отдать это право другому мужчине. Даже если тебе кажется сейчас, что ты устала и на все согласна. Быть лидером, быть локомотивом по жизни – это основа твоего характера. Это твой стержень, и ты не сможешь себя переломать. Это одна из причин, по которой тебе 10 лет назад было легко отказаться от предложения зрелого мужчины – ты интуитивно понимала, что тебе придется всю жизнь ему подчиняться, признавать его право решать за тебя, а тебе это не нужно было ни тогда, ни сейчас. И муж у тебя ровно такой, чтобы ты чувствовала себя сильной и незаменимой «лошадкой». Но с возрастом подустала. Вот и начала косо смотреть на мужа. Что ж, поговори с ним для начала.