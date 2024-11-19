Знакомство с пет-натом: что это за вино и как правильно пить новый тренд

Если вы уже освоили азы шампанского, просекко и даже крымского игристого, пора открывать новую страницу винной энциклопедии – пет-нат. Это игристое вино, которое в последние несколько лет стало звездой вечеринок, винных дегустаций и, конечно, лент соцсетей. Но что же такое этот загадочный пет-нат, почему он ворвался в наши бокалы и как насладиться им правильно?

Пет-нат: что это и с чем его пьют?

Pet-nat – это сокращение от французского "pétillant naturel", что в переводе означает "естественное шипучее". Да, это не просто игристое вино, это вино, которое проходит свою магию ферментации прямо в бутылке. Его делают по древнейшей методике "méthode ancestrale", и именно поэтому пет-нат отличается от привычного шампанского или просекко.

В отличие от своих гламурных родственников, пет-нат более натуральный, слегка дикий и непредсказуемый. Это вино словно решило: "Я буду таким, каким хочу". Его не подвергают финальной фильтрации и добавлению сахара, что придает напитку живой и аутентичный характер.

Чем пет-нат отличается от шампанского?



Шампанское – это строгий костюм, выверенный до мелочей. Пет-нат – это расслабленные джинсы и кеды, которые идеально сидят. Главное отличие кроется в способе производства. Если шампанское проходит два этапа ферментации (вторая происходит в бутылке с добавлением сахара и дрожжей), то пет-нат отправляется в бутылку, едва начав бродить. И все – его оставляют наедине с собой.



Результат? Вино получается менее предсказуемым, с более мягкими пузырьками, натуральной мутностью и ярким, свежим вкусом. Кстати, часто на дне бутылки можно найти осадок, но не пугайтесь – это нормально и даже добавляет винтажности.

Почему пет-нат в тренде?

Если пет-нат – это такой винный "анархист", почему он стал таким популярным? Все просто. В эпоху осознанного потребления люди все больше тянутся к натуральным продуктам, а пет-нат идеально вписывается в эту концепцию. Это вино – воплощение минимализма и экологичности: минимум вмешательства, максимум природы.

К тому же пет-нат – это своего рода противовес вылизанным традициям шампанского. Здесь нет пафоса, строгого этикета или шаблонов. Он идеален для тех, кто хочет быть ближе к природе и наслаждаться моментом.

Как пить пет-нат?





Первое правило пет-ната: никаких правил! Этот напиток не требует вычурных ритуалов, но все же несколько рекомендаций помогут насладиться им по максимуму:

Температура. Подавать пет-нат лучше охлажденным, примерно до 8–10 градусов. Бутылка. Открывайте осторожно – из-за естественной ферментации давление в бутылке может быть выше, чем у обычного игристого вина. Бокал. Идеально подойдут бокалы для белого вина или шампанского, но если хочется пить его из винтажной чашки – почему бы и нет? Еда. Пет-нат обожает гастрономические эксперименты. Он отлично сочетается с сырами, морепродуктами, фруктами и даже пиццей.

Как выбрать свой первый пет-нат?

На этикетках вы вряд ли найдете четкие указания, чего ожидать от конкретной бутылки, поэтому ориентируйтесь на сорт винограда. Для новичков подойдут варианты из шардоне или совиньон блан – они мягче и проще в восприятии. А если хочется чего-то яркого, выбирайте пет-нат из пино нуар или муската.

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