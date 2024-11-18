Психология аппетита: какие продукты и напитки помогут улучшить настроение

Когда настроение падает ниже плинтуса, а за окном сплошная серость, еда может стать спасательным кругом. Но не та, которая оставляет за собой чувство вины, а та, что работает как настоящий "хэппи-боостер". Поговорим о том, какие продукты и напитки могут стать вашими союзниками в борьбе за хорошее настроение.

Шоколад

Начнем с классики. Темный шоколад (с содержанием какао 70% и выше) – это не просто вкусняшка, а настоящий антидепрессант. Все дело в триптофане, который помогает организму вырабатывать серотонин – гормон счастья. Добавьте сюда магний, который снимает усталость, и вы получите идеальный "хрустящий" рецепт для борьбы со стрессом. Только не увлекайтесь: двух-трех кубиков вполне достаточно, чтобы почувствовать себя лучше.

Ягоды



Малина, черника, клубника – супергерои среди фруктов. Они богаты антиоксидантами, которые помогают организму бороться со свободными радикалами, а еще витамином С, уменьшающим уровень кортизола (гормона стресса). Если захочется "летнего счастья" зимой, замороженные ягоды справятся с задачей не хуже свежих. Смешайте их с йогуртом или добавьте в овсянку – и получите заряд бодрости на весь день.



Орехи

Миндаль, грецкие орехи или кешью – идеальный выбор для перекуса. Орехи богаты омега-3 жирными кислотами, которые поддерживают здоровье мозга и помогают бороться с тревожностью. Кстати, грецкие орехи еще и напоминают форму мозга. Совпадение? Не думаем!

Чай и кофе

Правильно подобранный напиток способен творить чудеса. Зеленый чай с его теанином расслабляет, а кофе – придает бодрость и помогает сосредоточиться. Главное, не перебарщивать: две-три чашки кофе в день вполне достаточно. А если хочется чего-то более уютного, попробуйте матча-латте или теплое какао с капелькой молока.

Бананы





Этот солнечный плод – настоящий заряд энергии. В нем много калия, который поддерживает нервную систему, и триптофана, из которого организм также вырабатывает серотонин. Простое, доступное и такое полезное удовольствие.

Рыба

Лосось, тунец или сардины богаты омега-3, которые снижают уровень тревоги и депрессии. Если у вас намечается стрессовая неделя, добавьте рыбу в свое меню пару раз – и почувствуете разницу.

Как организовать себе "настроенческую тарелку"?

Все просто: не стоит зацикливаться только на полезности. Еда должна быть вкусной и приносить удовольствие. Иногда позволить себе любимый кусок пиццы или чашку ароматного глинтвейна – это тоже про заботу о себе. Баланс – вот ключ к настоящему счастью.



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