Зефир с детокс-эффектом: полезный десерт или новый миф

Сладкое и "польза" редко стоят рядом в одном предложении. Но сейчас в соцсетях активно обсуждают зефир с детокс-эффектом. Разбираемся, на самом ли деле десерт этот десерт полезен и как он работает.
Что в составе и откуда "детокс-эффект"
Главное отличие такого зефира от обычного – использование мальтита вместо сахара. Это сахарозаменитель, который получают из кукурузного или картофельного крахмала.
Организм усваивает его не полностью. В результате часть углеводов не переваривается и попадает в кишечник, создавая осмотический эффект. Проще говоря, это может мягко стимулировать работу пищеварения и давать ощущение "очищения".
Именно за счет этого механизма зефир и получил репутацию десерта с детокс-эффектом.
Пектин и агар-агар
Классический зефир редко обходится без пектина или агар-агара, и в этом случае они играют не только технологическую роль.
Пектин – это растворимая клетчатка. Он помогает связывать и выводить из организма некоторые вещества, включая продукты распада и избыток холестерина. Заодно поддерживает микрофлору кишечника.
Агар-агар – растительный компонент, богатый клетчаткой и йодом. Он работает как мягкий адсорбент: может связывать токсины и улучшать работу ЖКТ. Плюс дает длительное чувство сытости, что для десерта – редкий бонус.
Важно: это не "волшебный" продукт
Несмотря на громкое слово "детокс", такой зефир не стоит воспринимать как средство для очищения организма в медицинском смысле.
Эффект есть, но он связан с пищеварением, а не с глобальными изменениями в организме. И есть нюанс: мальтит при избыточном употреблении может вызывать вздутие или послабляющий эффект. Именно поэтому важно соблюдать умеренность.
Эксперты рекомендуют ограничиваться одной-двумя порциями в первой половине дня. Это позволяет получить мягкий эффект без дискомфорта.
Кому подойдет такой зефир
В первую очередь – тем, кто не готов полностью отказываться от сладкого, но хочет сделать рацион чуть более сбалансированным.
Также он может быть интересен:
- тем, кто снижает потребление сахара
- тем, кто следит за калорийностью
- тем, кто ищет альтернативы привычным десертам
Но при чувствительном ЖКТ или склонности к вздутию стоит вводить такие продукты аккуратно.
Как выбрать зефир с "правильным" составом
На упаковке важно смотреть на конкретные ингредиенты.
В составе должны быть:
- мальтит или другие полиолы (вместо сахара)
- пектин или агар-агар
- минимальное количество искусственных добавок
Чем короче состав, тем лучше. Идеально, если нет лишних ароматизаторов и красителей.