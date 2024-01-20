Манная каша содержит витамины группы B, витамин Е, железо, цинк и магний, которые необходимы для нормального функционирования организма. Любая мама мечтает, чтобы ее ребенок с большим удовольствием съедал на завтрак данную крупу. "Клео.ру" назвали лучшие рецепты манной каши, с которыми у вас попросят добавки.

Манная каша на молоке с бананом

В кастрюле с толстым дном разогрейте молоко на среднем огне до появления пара. После того как молоко нагреется, добавьте манную крупу и постоянно помешивайте, чтобы избежать образования комочков. Продолжайте варить кашу на слабом огне, помешивая время от времени, до тех пор, пока она не загустеет. Это займет примерно 5-7 минут. Добавьте в кашу соль, сахар и сливочное масло. Накройте крышкой и оставьте на 10 минут. Очищенный банан следует пропюрировать вилкой. Затем соедините с манной кашей и взбивайте миксером 1–2 минуты.





Манная каша с тыквой, финиками и корицей