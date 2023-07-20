Заготовка кинзы на зиму

Как заготовить кинзу на зиму — пошаговые рецепты с фото. Заморозка, консервирование, заготовки с маслом и чесноком, соус из кинзы
Кулинары делятся на любителей и противников кинзы. Первые не представляют себе закрутки на зиму без кинзы и кориандра. Особенно ценится эта пряность на юге России. Многим известно, что растение насыщено витаминами A, B, C и рутином. Рассмотрим популярные рецепты с фото, которые помогут заготовить кинзу на зиму.
Что такое кинза и как выбрать зелень для заготовки
Кинза — одна из пряностей, которая широко используется в кулинарии. Это однолетнее растение, поэтому ценители сажают её каждый год. На грядках она очень схожа с петрушкой, но отличается сильным ароматом. Семена кинзы — это кориандр, который используется не только в кулинарии, но и в парфюмерии. Всеми любимый и очень полезный диетический бородинский хлеб в производстве тоже посыпается кориандром.
Для заготовок кинзу нужно выбирать свежую и качественную. А если вы используете ее для лечения и в косметических целях, следует ещё более тщательно выбирать зелень.
Что нужно знать при выборе кинзы:
- Пучок зелени должен быть свежим, без коричневых следов на срезе. Если срез засохший, то зелень лежит не первый день.
- Если на листьях пятна — они уже подгнивают.
- Запах не менее важен, он должен быть резким, специфическим. Такую траву можно покупать.
Замороженная кинза на зиму
Замораживая кинзу, вы надолго сохраните ее вкусовые и полезные свойства. Такую зелень в контейнере можно хранить до 18 месяцев. После размораживания в ней остаются все витамины.
Рассмотрим рецепт заготовки, как заморозить зелень кинзы на зиму:
- Разложите её на полотенце, уберите лишнее — травинки и различную грязь.
- Промойте зелень и мелко нарубите.
- Уложите плотно в емкость или в полиэтиленовые пакеты, герметично закройте, уберите в морозильную камеру.
Сушка приправы
Этот способ очень популярен и прост, он сохраняет аромат и вкус кинзы, при этом заготовкам никакая опасность не грозит. Чтобы правильно высушить и сохранить приправу, следует придерживаться правил:
- Траву переберите, удалив ненужный мусор. Отрежьте корешки, оставив лишь стебель и листья.
- Прополосните зелень под холодной водой и просушите полотенцем. Сушить нужно при комнатной температуре, в хорошо проветриваемом помещении. Выкладывать зелень под палящее солнце нельзя.
- Когда кинза высохнет, измельчите её, но не в пыль. Расфасуйте по полиэтиленовым пакетам.
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Хранение в масле
Есть ещё один способ заготовки кинзы на зиму — если у вас огромный урожай зелени, можно приготовить ароматный вкусный соус. Его можно будет разложить по маленьким баночкам и хранить в холодильнике. Этим соусом можно заправлять жареное или отварное мясо, вареную картошку, супы и борщи.
Ингредиенты (на одну порцию):
- кинза — 100 г;
- базилик — 40 г;
- чеснок — 7-8 зубчиков;
- перец и соль по вкусу;
- растительное масло — 150 г.
Способ приготовления:
- Промойте базилик и кинзу, положите в мясорубку, остальные ингредиенты доложите сверху. Перекрутите всё до состояния кашицы.
- Полученную массу выложите в глубокую чашку. Осторожно помешивая ложечкой, влейте растительное масло.
- Массу с маслом перемешивайте исключительно вручную, ни в коем случае не в блендере.
- Полученный соус разложите по маленьким стеклянным баночкам без стерилизации.
Засолка зелени
Если урожай зелени удался или вы купили ее слишком много, этот рецепт точно для вас. Засоленную кинзу можно хранить долго, а если потребуется, то использовать в первый же день.
Как засолить:
- Вымойте кинзу, срежьте корни, уберите засохшие и испорченные листья.
- Чистую кинзу нарежьте небольшими кусочками.
- Нарезанную зелень выложите в просторную ёмкость, посыпьте солью и тщательно перемешайте.
- Полученную массу плотно уложите в стеклянную банку, закройте крышкой и отправьте в холодильник.
Эта приправа подойдёт к любому горячему блюду, придаст невероятный аромат и усилит вкус. Но учтите, что приправа уже солёная, — не пересолите ваше блюдо.
Консервирование в маринаде
Это очень хороший способ сохранить все полезные свойства кинзы надолго, потому что в масле все витамины и микроэлементы сохраняются в первозданном виде.
Пошаговый рецепт с фото:
- Тщательно промойте кинзу и разложите на кухонном полотенце, дайте полностью высохнуть.
- Нарежьте зелень на мелкие кусочки.
- Плотно уложите в заранее простерилизованную стеклянную банку.
- Залейте зелень подсолнечным маслом (желательно рафинированным).
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Заготовка кинзы со сливочным маслом
Этот способ заготовки кинзы самый необычный. Кинзу в сливочном масле можно использовать и как приправу для блюд, и как ароматный компонент для бутербродов на праздничный стол. Сейчас мы рецепт заготовки кинзы на зиму с маслом.
Ингредиенты:
- масло сливочное — 250 г;
- свежая кинза;
- перец чили — 1 стручок;
- соль — 2,5 г.
Способ приготовления:
- Замёрзшее масло разомните и разотрите в глубокой чашке.
- Мелко нашинкуйте кинзу.
- Стручок перца нарежьте маленькими кусочками.
- Полученную массу выложите на пищевую плёнку и скатайте в «колбаску».
- Отправьте в морозильную камеру.
Имейте в виду, что эта заготовка не предназначена для долгого хранения. Чтобы не забыть, когда она приготовлена, напишите на плёнке дату.
Итоги
Кинза — очень полезная и ароматная трава, а её семена называют кориандром и используют как отдельную приправу. Все описанные способы заготовки кинзы на зиму уникальны тем, что ее полезные и вкусовые свойства сохраняются без изменений. Питайтесь здоровой пищей, обогащённой витаминами свежей зеленью, сохраняйте на зиму зелень по правильным технологиям, и ваш стол будет постоянно манить ароматами лета.