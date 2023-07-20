Заготовка кинзы на зиму

Кулинары делятся на любителей и противников кинзы. Первые не представляют себе закрутки на зиму без кинзы и кориандра. Особенно ценится эта пряность на юге России. Многим известно, что растение насыщено витаминами A, B, C и рутином. Рассмотрим популярные рецепты с фото, которые помогут заготовить кинзу на зиму.

Что такое кинза и как выбрать зелень для заготовки

Кинза — одна из пряностей, которая широко используется в кулинарии. Это однолетнее растение, поэтому ценители сажают её каждый год. На грядках она очень схожа с петрушкой, но отличается сильным ароматом. Семена кинзы — это кориандр, который используется не только в кулинарии, но и в парфюмерии. Всеми любимый и очень полезный диетический бородинский хлеб в производстве тоже посыпается кориандром.

Для заготовок кинзу нужно выбирать свежую и качественную. А если вы используете ее для лечения и в косметических целях, следует ещё более тщательно выбирать зелень.

Что нужно знать при выборе кинзы:

Пучок зелени должен быть свежим, без коричневых следов на срезе. Если срез засохший, то зелень лежит не первый день. Если на листьях пятна — они уже подгнивают. Запах не менее важен, он должен быть резким, специфическим. Такую траву можно покупать.

Замороженная кинза на зиму

Замораживая кинзу, вы надолго сохраните ее вкусовые и полезные свойства. Такую зелень в контейнере можно хранить до 18 месяцев. После размораживания в ней остаются все витамины.

Рассмотрим рецепт заготовки, как заморозить зелень кинзы на зиму:

Разложите её на полотенце, уберите лишнее — травинки и различную грязь. Промойте зелень и мелко нарубите. Уложите плотно в емкость или в полиэтиленовые пакеты, герметично закройте, уберите в морозильную камеру.

Заморозка не навредит зелени. Такой способ заготовки сохраняет больше всего пользы в растении, в листьях не происходит изменений в худшую сторону.

Сушка приправы

Этот способ очень популярен и прост, он сохраняет аромат и вкус кинзы, при этом заготовкам никакая опасность не грозит. Чтобы правильно высушить и сохранить приправу, следует придерживаться правил:

Траву переберите, удалив ненужный мусор. Отрежьте корешки, оставив лишь стебель и листья. Прополосните зелень под холодной водой и просушите полотенцем. Сушить нужно при комнатной температуре, в хорошо проветриваемом помещении. Выкладывать зелень под палящее солнце нельзя. Когда кинза высохнет, измельчите её, но не в пыль. Расфасуйте по полиэтиленовым пакетам.

Чтобы понять, что кинза высохла, возьмите её в руки и начните рассыпать. Если она рассыпается, всё сделано правильно. Хранить такую зелень нужно в тёмном и сухом месте.

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Хранение в масле

Есть ещё один способ заготовки кинзы на зиму — если у вас огромный урожай зелени, можно приготовить ароматный вкусный соус. Его можно будет разложить по маленьким баночкам и хранить в холодильнике. Этим соусом можно заправлять жареное или отварное мясо, вареную картошку, супы и борщи.

Ингредиенты (на одну порцию):

кинза — 100 г;

базилик — 40 г;

чеснок — 7-8 зубчиков;

перец и соль по вкусу;

растительное масло — 150 г.

Способ приготовления:

Промойте базилик и кинзу, положите в мясорубку, остальные ингредиенты доложите сверху. Перекрутите всё до состояния кашицы. Полученную массу выложите в глубокую чашку. Осторожно помешивая ложечкой, влейте растительное масло. Массу с маслом перемешивайте исключительно вручную, ни в коем случае не в блендере. Полученный соус разложите по маленьким стеклянным баночкам без стерилизации.

Заготовленную таким образом кинзу в масле можно хранить сколько угодно, но такие соусы обычно надолго не задерживаются в холодильнике.

Засолка зелени

Если урожай зелени удался или вы купили ее слишком много, этот рецепт точно для вас. Засоленную кинзу можно хранить долго, а если потребуется, то использовать в первый же день.

Как засолить:

Вымойте кинзу, срежьте корни, уберите засохшие и испорченные листья. Чистую кинзу нарежьте небольшими кусочками. Нарезанную зелень выложите в просторную ёмкость, посыпьте солью и тщательно перемешайте. Полученную массу плотно уложите в стеклянную банку, закройте крышкой и отправьте в холодильник.

Эта приправа подойдёт к любому горячему блюду, придаст невероятный аромат и усилит вкус. Но учтите, что приправа уже солёная, — не пересолите ваше блюдо.

Консервирование в маринаде

Это очень хороший способ сохранить все полезные свойства кинзы надолго, потому что в масле все витамины и микроэлементы сохраняются в первозданном виде.

Пошаговый рецепт с фото:

Тщательно промойте кинзу и разложите на кухонном полотенце, дайте полностью высохнуть. Нарежьте зелень на мелкие кусочки. Плотно уложите в заранее простерилизованную стеклянную банку. Залейте зелень подсолнечным маслом (желательно рафинированным).

Банки с консервированной кинзой можно хранить как на полках в кладовке, так и в холодильнике.

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Заготовка кинзы со сливочным маслом

Этот способ заготовки кинзы самый необычный. Кинзу в сливочном масле можно использовать и как приправу для блюд, и как ароматный компонент для бутербродов на праздничный стол. Сейчас мы рецепт заготовки кинзы на зиму с маслом.

Ингредиенты:

масло сливочное — 250 г;

свежая кинза;

перец чили — 1 стручок;

соль — 2,5 г.

Способ приготовления:

Замёрзшее масло разомните и разотрите в глубокой чашке. Мелко нашинкуйте кинзу. Стручок перца нарежьте маленькими кусочками. Полученную массу выложите на пищевую плёнку и скатайте в «колбаску». Отправьте в морозильную камеру.

Имейте в виду, что эта заготовка не предназначена для долгого хранения. Чтобы не забыть, когда она приготовлена, напишите на плёнке дату.

Шеф-повар, специалист в области кавказских блюд Азамат Тебуев: «Любому мясному блюду особый пикантный аромат может придать только свежая зелень, особенно кориандр. Этот свежий и резкий запах ни с чем не сравним. Мы используем в своих блюдах эту пряность круглый год, а не только летом. Она входит в большинство наших рецептов».

Итоги

Кинза — очень полезная и ароматная трава, а её семена называют кориандром и используют как отдельную приправу. Все описанные способы заготовки кинзы на зиму уникальны тем, что ее полезные и вкусовые свойства сохраняются без изменений. Питайтесь здоровой пищей, обогащённой витаминами свежей зеленью, сохраняйте на зиму зелень по правильным технологиям, и ваш стол будет постоянно манить ароматами лета.