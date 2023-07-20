Малосольные огурцы на зиму — вкусные рецепты приготовления

Малосольные огурцы — очень вкусная закуска на зиму и отличная альтернатива приевшимся маринованным или соленым овощам. За счет отсутствия столового уксуса и низкого содержания поваренной соли вкусные и полезные маринованные огурчики можно давать даже детям. Приготовить их очень просто по представленным ниже рецептам с фото.

Как консервировать малосольные огурцы на зиму в банках

Сохранить на зиму вкусные малосольные огурчики — мечта многих хозяек. Но, к сожалению, не все знают, как их правильно готовить, чтобы они могли сохранить хруст свежих овощей и оставались как малосольные на вкус. Предлагаем внимательно ознакомиться с несколькими важными рекомендациями по приготовлению малосольных огурчиков на зиму в банках:

Для приготовления заготовки на зиму желательно использовать домашние огурчики небольших размеров и с тонкой кожицей. Молодые огурцы с приятным сладковатым привкусом без внутренних пустот — секрет того, что овощи должны хрустеть. Кроме того, кожица каждого плода обязательно должна быть с пупырышками и черными шипами. Овощи с белыми шипами и гладкой кожицей желательно использовать для приготовления салатов.

Вода также играет важную роль для хорошей засолки. Желательно заранее подготовить родниковую или фильтрованную воду. Также подойдет из колодезя. Если же таковой не оказалось под рукой, то можно предварительно профильтровать воду из-под крана.

Важно заранее замочить свежие овощи в холодной воде и оставить на пару часов. После чего плоды станут более упругими и крепкими.

Для приготовления консервации больше подойдет нейодированная соль (желательно морская или каменная крупная). Ее концентрация зависит от размера овощей. К примеру, для крупных плодов — 9% раствор, для огурцов среднеплодных — 7–8%, для более мелких овощей — 6–7%.

Также не стоит забывать и о специях и пряностях. В банки с огурцами можно добавить стебли и семена укропа, дольки чеснока, очищенный корень хрена, листья вишни, смородины, черемши, дуба, сельдерей, петрушку, эстрагон, горчицу в зернах, лист лавровый, тмин, кориандр и др.

В раствор из соли и воды можно добавить сахарный песок из расчета на 1 кг овощей 8–10 г сахара. Полезно добавлять его, когда огурцы произрастали при недостаточно высоких температурах или когда лето выдалось пасмурным.

Непосредственно перед процессом засолки подходящие по размеру баночки необходимо предварительно залить раствором соды, после чего хорошенько сполоснуть теплой водой с добавлением жидкости для мытья посуды.

Такие простые рекомендации помогут приготовить самые вкусные малосольные огурчики.

Интересно! Вареники с вишней — классический рецепт с фото

Классический рецепт малосольных огурцов с зеленью и чесноком на зиму

Малосольные огурцы на зиму, приготовленные по представленному ниже рецепту, станут прекрасным дополнением к салатам, различным вторым и даже первым блюдам. Овощи, приготовленные с зеленью и чесноком, получаются очень сочными и хрустящими, главное, придерживаться всех рекомендаций по приготовлению.

Ингредиенты:

1,5 кг огурцов;

2 листа хрена;

5 долек чеснока;

6 листов смородины;

3 листа вишни;

2 л питьевой воды;

3 веточки укропа;

8 шт. перца душистого горошком;

2 ст. л. поваренной соли;

4 листа лавровых;

3 бутона гвоздики.

Приготовление:

Первым делом необходимо заняться отбором огурчиков. Они должны быть небольшого размера (длиной 6–7 см). На пару часов замочить в ледяной воде, после чего немного обсушить и обрезать с двух сторон кончики.

От шелухи почистить дольки чеснока, самые крупные разрезать на части. Все листочки смородины, вишни и хрена, а также подготовленный укроп немного промыть под краном и просушить, выложив поверх полотенца.

Аккуратно уложить промытые овощи в подготовленную стерилизованную баночку, каждый слой перекладывая порезанными дольками чеснока и зеленью. Плоды в стеклянную тару необходимо выкладывать вертикально.

Теперь необходимо заняться приготовлением рассола. Налить в глубокую кастрюлю около 2 л фильтрованной воды, добавить перец душистый, гвоздику, лавровый лист и поваренную соль. На сильном огне довести все содержимое кастрюли до кипения и сразу же снять с плиты.

Огурцы в банке залить закипевшей жидкостью. Сверху емкость с овощами накрыть чистым полотенцем и на некоторое время оставить при комнатной температуре.

На вторые сутки малосольные овощи уже можно будет пробовать на вкус. По желанию малосольные огурцы, приготовленные по классическому рецепту, можно закатать на зиму. Но для этого процедить весь рассол и повторно прокипятить. Вновь залить кипящей жидкостью огурцы. Крышкой прикрыть банку и в течение 13–15 минут стерилизовать. На последнем этапе емкость с овощами закупорить крышкой.

Желательно использовать засолочные огурцы ярко-зеленого оттенка с твердой кожурой и пупырышками.

Интересно! Как просто и вкусно заготовить на зиму чесночные стрелки

Рецепт малосольных огурцов на зиму холодным способом

Чтобы приготовить вкусные и полезные хрустящие малосольные огурцы на зиму, необязательно доводить до кипения рассол. На готовку уходит минимальное количество времени, зато с наступлением зимнего периода можно будет насладиться вкусом малосольных огурчиков.

Ингредиенты:

2 кг огурцов;

3 ст. л. соли;

4 дольки чеснока;

6 листьев вишни;

4 листа смородины;

1 зонтик укропа;

4 шт. перца горошком душистого.

Приготовление:

Прежде чем приступать к засолке, все подготовленные овощи и зелень нужно хорошенько вымыть. Желательно залить плоды ледяной водой и оставить в таком виде на пару часов, так огурцы получатся более хрустящими. Каждый плод избавить от колючек (если они есть) и с двух сторон аккуратно обрезать кончики.

Если плоды слишком крупные, по желанию можно порезать их на части вдоль или поперек. Кроме того, благодаря данной манипуляции овощи засолятся гораздо быстрее.

Очистить от шелухи чеснок. Листья смородины, вишни и укропные зонтики промыть под краном. Чтобы избавиться от мошек под листьями, желательно пару раз обдать их кипящей водой.

Заранее подготовить подходящую по размеру стеклянную тару, со всех сторон обдать кипящей водой и дождаться, пока с баночек стечет вся жидкость. На самое дно емкостей уложить половину порции зелени и две очищенные дольки чеснока.

Заполнить тару огурчиками, оставить небольшое количество свободного места для выкладывания зелени. Также всыпать горошки перца душистого, можно добавить парочку лавровых листиков.

Подготовить 2 л охлажденной кипяченой воды, добавить соль и перемешать до окончательного растворения. Приготовленный раствор залить в баночку, сверху укупорить крышкой и хорошенько встряхнуть тару с огурцами.

Емкость с овощами оставить при комнатной температуре на одни сутки или поместить на хранение на зиму в погреб или другое прохладное место.

Малосольные огурцы холодной заливки желательно хранить в холодильнике, в холодном погребе, горячий способ больше подойдет для хранения в условиях кладовки.

Хрустящие малосольные огурцы на минеральной воде на зиму

Еще один проверенный рецепт заготовки малосольных огурцов на зиму в банках. За счет маринада, приготовленного на минеральной воде, овощи получаются более хрустящими, вкусными и не теряют свой цвет.

Ингредиенты:

1 кг свежих огурцов;

свежий укроп и петрушка — по вкусу;

2–3 дольки чеснока;

2 ст. л. соли;

1 бутылка газированной минеральной воды.

Приготовление:

Тщательно вымыть все подготовленные свежие огурцы, с двух сторон срезать кончики.

Под краном промыть веточки петрушки и укропа. От шелухи очистить дольки чеснока и порезать тонкими пластинами. Или же можно просто раздавить тыльной стороной ножа.

На самое дно банки или глубокой кастрюли выложить половину порции чеснока и зелени. Сверху равномерно выложить огурцы, затем накрыть оставшейся петрушкой с укропом и присыпать измельченными дольками чеснока.

Смешать 1 л газированной минеральной воды с поваренной солью. Перемешать до полного растворения кристалликов соли.

Приготовленной смесью залить все овощи в таре. Можно добавить к огурцам другие специи и немного сахара по вкусу.

Все содержимое емкости накрыть сверху плоской тарелкой и на сутки поместить в подходящее холодное место. Уже на следующий день можно будет отведать малосольных огурцов.

По этому же рецепту можно заготовить овощи в банках на зиму без стерилизации.



Для пикантного вкуса к огурцам можно добавить немного зерен кориандра или эстрагона.

Малосольные огурцы с чесноком и перцем на зиму

Если вы захотите немного разнообразить приевшийся вкус малосольных огурчиков, во время приготовления рассола добавьте небольшое количество острого перца по вкусу. Готовая закуска с перцем чили получится с приятным острым привкусом. Для домашнего приготовления данной заготовки желательно использовать небольшие огурцы с мелкими пупырышками и ярко-зеленой кожицей.

Ингредиенты:

500 г огурцов;

600 мл воды;

1/2 шт. перца чили;

5 шт. перца горошком;

2 дольки чеснока;

свежая петрушка, укроп — по вкусу.

Приготовление:

Очищенные от шелухи дольки чеснока, предварительно промытую зелень и перец горошком выложить на самое дно стеклянной тары.

Перец чили очистить от семян, порезать колечками или кубиками небольшого размера, также выложить на дно баночки.

Следом выложить в емкость предварительно промытые огурцы и немного утрамбовать руками, чтобы они лежали достаточно плотно друг к другу.

В глубокую миску налить необходимое количество воды, всыпать поваренную соль и перемешать до полного растворения кристалликов.

Залить приготовленный рассол в баночку с овощами и закупорить крышкой.

Оставить стеклянную тару на столе на сутки, чтобы плоды начали просаливаться. Малосольные огурцы на зиму в литровой банке готовы, консервацию можно поместить на хранение в холодильник или погреб.

В банку к огурцам можно добавить порезанный брусочками болгарский перец, так у вас получится вкусное и полезное ассорти из овощей.

Интересно! Как правильно заготовить укроп на зиму

Малосольные огурцы с хреном и чесноком — рецепт на зиму

Малосольные огурцы с хреном — особая закуска для повседневных и праздничных застолий. За счет добавления хрена готовые огурчики получаются более хрустящими с пикантной остринкой. Они хорошо сочетаются с отварным картофелем, вторыми рыбными и мясными блюдами.

Ингредиенты:

3 кг огурцов одинакового размера;

2 листа хрена;

2 л воды;

1/2 шт. корня хрена средних размеров;

1,5 головки чеснока;

6 шт. перца горошком;

6 ст. л. соли;

2 зонтика укропа.

Приготовление:

Залить огурцы водой и хорошо промыть, после чего поместить плоды в ледяную воду и выдержать в течение 2,5 часа. Слить всю жидкость с емкости, у каждого огурчика аккуратно обрезать кончики. Очистить корень хрена, промыть под краном и измельчить с помощью мелкой терки. Налить в глубокую кастрюлю 2 л воды и довести до кипения, всыпать перец душистый и соль. Прокипятить рассол в течение 6 минут. На дно подходящей по размеру стеклянной тары выложить плотно промытую зелень, тертый хрен и листья, огурцы и очищенные от шелухи дольки чеснока. Сверху вылить закипевший и немного охлажденный рассол. Накрыть емкость с овощами небольшой тарелкой и в таком виде оставить на пару дней при комнатной температуре. Хрустящие малосольные огурцы готовы, осталось закупорить банку крышкой и поместить на хранение на зиму. Готовую консервацию желательно хранить в холодильнике.

Малосольные огурцы с уксусом и укропом на зиму

Если вы любите есть малосольные огурцы, тогда попробуйте их приготовить быстрым способом с добавлением уксуса. Готовая закуска на зиму наверняка придется вам по вкусу, да и готовится она всего за полчаса.

Ингредиенты:

500 г огурцов;

2 дольки чеснока;

40 г свежего укропа;

5 шт. перца душистого горошком;

1 ст. л. уксуса;

1 ч. л. соли;

1 щепотка сахарного песка.

Приготовление:

Тщательно промыть все овощи под краном или на пару часов замочить в ледяной воде. Чесночные дольки очистить от шелухи, ополоснуть свежую зелень, немного встряхнуть от лишней жидкости. Срезать кончики с каждого плода, после чего каждый огурец разрезать на четвертинки длиной до 4 см. Переложить все измельченные овощи в подходящую тару. Можно использовать средний по размерам пластиковый контейнер. Промытый под краном свежий укроп вместе со стеблями нашинковать как можно мельче. Порезанную зелень выложить в емкость с огурцами. Очищенные от шелухи чесночные дольки мелко нарубить ножом. Переложить чесночную заготовку к зелени с огурцами. Сверху все содержимое присыпать сахаром и солью. В ступке немного потолочь перец горошком и душистый, добавить к остальным компонентам. К огурцам влить уксус столовый. Емкость сверху прикрыть крышкой или тарелкой и хорошенько встряхнуть руками, чтобы все ингредиенты пропитались маринадом. Оставить овощи под закрытой крышкой примерно на час при комнатной температуре. Спустя указанное время можно будет снимать пробу с приготовленных малосольных огурцов на зиму с уксусом.

У современных хозяек наверняка имеются свои проверенные рецепты приготовления такой вкусной закуски на зиму. Но иногда хочется побаловать своих домочадцев чем-то новым и необычным. В этом случае на выручку придут рецепты заготовки малосольных огурцов, представленные в этой статье.